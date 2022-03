"Panel Sandwich Group" repite de forma inédita como una de las compañías que más han crecido en Europa

Panel Sanwich Group, considerada la mayor proveedora de panel sandwich de España, repite por segunda vez en el Ranking del Financial Times como una de las 1000 compañías que más crecieron en todo el Europa durante el periodo 2013 -2016 y 2017-2020

Una empresa española llamada “Panel Sandwich Group” consigue por segunda vez situarse en el Ranking de la conocida publicación Financial Times, como una de las 1000 compañías que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años. Despuntando por su expansión y potencial la compañía aragonesa ha conseguido algo inédito hasta la fecha, al conseguir un crecimiento del 40% en los últimos 6 años, y del 60% en el último año.

Panel Sandwich Group surgió en el año 2011 con el objetivo de cubrir un hueco introduciendo la digitalización en el sector de la construcción, concretamente como distribuidores del producto panel sandwich. En aquel año, el sector se caracterizaba por la venta muy local, procesos muy dependientes del canal físico. Un sector donde la transformación digital está, todavía hoy, en proceso de desarrollo. Sus fundadores, Oscar López-Blanco Ezquerra y su mujer Katerina Kokurina basan el secreto de su éxito en la transformación del modelo de distribución del sector, utilizando la fuerza del canal digital, aderezado con el trato personalizado al cliente final y al fabricante.

“El canal online nos permitió conectar al fabricante con el cliente final, deslocalizar el servicio y ofrecerlo en cualquier parte del país o del mundo, cuando al venta en el sector era, por regla general, muy local. Reforzamos toda esta estrategia formando un equipo de comerciales completamente orientado al cliente, un equipo que trasladaba al cliente final ese calor necesario en un canal únicamente online. Hoy estamos abriendo nudos logísticos, físicos, que nos permiten acercarnos todavía más a nuestros clientes y nos recuerdan nuestros orígenes en 2011”, comenta Óscar López-Blanco Ezquerra, CEO de Panel Sandwich Group.

Otra de las claves de éxito de Panel Sandwich Group ha sido conocer, entender y tratar al fabricante al mismo nivel que al cliente final. Esto ha permitido reducir costes en los procesos de distribución -preparación de producto, de pedidos, transporte, etc – reducir tiempos de entrega y ampliar la cartera de productos que, en la actualidad, supera las 500 referencias.

El secreto final del éxito ha sido unir todo lo anterior en un Know how orientado a la venta y la distribución y su reflejo puede observarse en el histórico de ventas. El primer año ya se facturó un millón de euros y once años después se superan los quince millones.

Otro detalle que caracteriza a Panel Sandwich es que su objetivo de crecimiento no se basa sólo en facturar, también se basa en llegar cada vez a más clientes y esto significa llegar cada vez a más soluciones. Katia Kokurina, su directora ejecutiva, lo explica de esta manera. “Es muy importante tratar a cada cliente como si fura el último, porque su obra es única. Si facturáramos lo mismo con la mitad de clientes, Panel Sandwich tendría la mitad de valor. Facturamos quince millones con más de cien mil clientes, y eso implica que Panel Sandwich aporta más de cien mil soluciones nuevas cada año en este sector”.

Sus productos se comercializan tanto en España como en el extranjero (17 países), que actualmente suponen el 15% de las ventas anuales. “La internacionalización es uno de nuestros planes a corto plazo, siendo Latinoamérica uno de nuestros destinos principales, en los que ya tenemos presencia en más de 10 países” comenta Óscar López-Blanco Ezquerra, CEO de Panel Sandwich Group. Cifra que pretenden casi duplicar en los próximos años, dentro del ambicioso plan de crecimiento en el que se encuentra la compañía.

La Responsabilidad Social es otro de sus compromisos, poniendo especial énfasis en el respeto al medio ambiente, tal y como explica Katerina kokurina, directora ejecutiva de la compañía, “Nos esforzamos porque el producto y los procesos sean respetuosos con el medio ambiente, más allá de nuestras certificaciones ISO 9001 y 14001 por la TÜV alemana. Somos conscientes de la importancia del legado que dejamos a nuestros hijos y en esta línea, una empresa debe estar siempre orientada a respetar el medio ambiente”.

Ranking Financial times: https://www.ft.com/ft1000-2022

Panel Sandwich Group: como vender online en el sector de la construcción

Panel Sanwich Group, es una empresa innovadora en un sector tradicional que ha sentado las bases de una nueva forma de trabajar, a través de la digitalización y un equipo cualificado, formado y motivado.

Su fundador, Oscar López- Blanco Ezquerra es un emprendedor, que al igual que muchos otros no consiguió el éxito desde el principio. Tras 11 años y 3 proyectos fallidos a sus espaldas, emprende junto a su mujer Katerina Kokurina. Ambos llevaban años trabajando en la venta de panel sándwich, y su experiencia y su visión innovadora les llevaron a desarrollar un proyecto que hoy, 11 años más tarde, repiten en el Ranking del Financial Times.

Según sus fundadores su filosofía de negocio se basa en “que las cosas nos importan”, "cuando las cosas te importan les prestan atención y cuidado para analizarlas, mejorarlas. Todos nuestros clientes son importantes y por eso nos esforzamos al máximo para poder asesorarles, prestarles atención y transmitirles confianza en su elección y compra".

Panel Sandwich Group se ha convertido en un referente en el sector, pero también un ejemplo a seguir en temas relacionados con su responsabilidad social corporativa, donde los empleados se consideran una de las bases de la clave del éxito. La formación, buen ambiente y empatía emocional son el día a día de una empresa donde el primer cliente al que hay que atender es al trabajador.

