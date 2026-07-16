Panelfix revela qué dispara realmente el coste de una cubierta de panel sándwich - Panelfix

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio

La empresa Panelfix, especializada en panel sándwich y chapa, señala que una planificación deficiente puede generar más sobrecostes que la propia elección del material.

El coste de una cubierta de panel sandwich no depende únicamente del precio por metro cuadrado. Los errores de medición, una estructura mal planteada, la falta de accesorios o una logística inadecuada pueden acabar teniendo un impacto mucho mayor sobre el presupuesto final.

Panelfix pone el foco en un problema frecuente tanto en obras nuevas como en proyectos de rehabilitación: la compra del material antes de haber definido correctamente el conjunto de la instalación.

Aunque el panel sandwich destaca por su rapidez de montaje, su capacidad aislante y su versatilidad, estas ventajas pueden verse reducidas cuando el proyecto no se planifica de forma global.

Una cubierta no se compra únicamente por metros cuadrados

Uno de los errores más habituales consiste en calcular únicamente la superficie que debe cubrirse y escoger el panel en función del precio.

Sin embargo, antes de realizar un pedido también es necesario analizar la longitud de las piezas, la pendiente de la cubierta, la distancia entre apoyos, el nivel de aislamiento necesario, los encuentros con otros elementos constructivos y las condiciones de acceso a la obra.

Una medición imprecisa puede obligar a repetir parte del pedido. Un panel demasiado largo puede complicar la descarga y la instalación. Un espesor insuficiente puede reducir el aislamiento. Y la falta de remates, tornillería o selladores puede paralizar el montaje cuando la obra ya está en marcha.

Siete decisiones que pueden aumentar el coste final

Panelfix identifica siete factores que deberían revisarse antes de iniciar cualquier proyecto de cubierta: escoger el panel únicamente por su precio; seleccionar un espesor que no se adapta al uso del edificio; calcular mal las medidas o la longitud de las piezas; no revisar previamente la estructura y la distancia entre apoyos; olvidar remates, tornillería y accesorios de instalación, no resolver correctamente la pendiente y la evacuación del agua, y no prever el transporte, la descarga y la manipulación del material.

Estos errores no solo pueden incrementar el coste económico. También pueden traducirse en retrasos, desperdicio de material, dificultades durante la instalación o problemas posteriores de estanqueidad y aislamiento.

El presupuesto real se define antes de comprar

La comparación entre paneles suele centrarse en el precio por metro cuadrado, pero esta cifra no siempre refleja el coste completo de la cubierta.

Para conocer el presupuesto real es necesario contemplar el sistema en su conjunto: paneles, estructura, accesorios, transporte e instalación.

La planificación previa permite ajustar mejor las cantidades, evitar pedidos adicionales y seleccionar una solución adaptada a las necesidades concretas del edificio.

De este modo, el ahorro no procede necesariamente de escoger el panel más barato, sino de reducir errores, aprovechar mejor el material y evitar modificaciones una vez iniciada la obra.

Más rapidez no significa menos planificación

El panel sándwich ha simplificado la ejecución de muchas cubiertas gracias a que combina cerramiento y aislamiento en un mismo elemento.

No obstante, su facilidad de instalación puede generar la falsa impresión de que se trata de una solución que apenas necesita estudio previo.

Panelfix recuerda que la rapidez de montaje depende, precisamente, de que las medidas, los materiales y los accesorios hayan sido definidos correctamente antes de que el pedido llegue a la obra.

Una cubierta bien planificada puede reducir tiempos y costes. Una decisión tomada sin disponer de toda la información puede convertir una instalación aparentemente sencilla en un proyecto más complejo y caro de lo previsto.

Sobre Panelfix

Panelfix es una empresa especializada en panel sándwich y chapas para cubiertas, fachadas, cerramientos, aislamiento e iluminación natural.

Su catálogo incluye panel sandwich cubierta, panel sándwich fachada, panel sandwich teja, chapas metálicas, panel sándwich imitación madera, panel lana de roca, panel frigorífico, policarbonato, claraboyas, remates y accesorios de instalación.

A través de su tienda online, Panelfix facilita a profesionales y particulares la elección y compra de materiales adaptados a proyectos de construcción, rehabilitación y mejora de edificios.

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