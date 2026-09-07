El par de turmalinas Paraíba sin tratamiento térmico más grande del mundo saldrá a subasta en Sotheby's

(Información remitida por la empresa firmante)

-El par de turmalinas Paraíba impecables y sin tratamiento térmico más grande del mundo saldrá a subasta en Sotheby's

TORONTO, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 17 de septiembre de 2026, a las 02:00 AM EDT, la nueva joya 'Kat Florence Luminas', que batió un récord mundial, saldrá a subasta en vivo a través de Sotheby's Hong Kong como parte de su evento de 'Alta Joyería'. Estas extraordinarias gemas de turmalina Paraíba, magistralmente talladas por la reconocida artista Kat Florence, presentan una forma ovalada impecable y un peso récord mundial de 71,239 y 72,844 quilates (la gema sin imperfecciones más grande jamás subastada). La piedra original de la que proceden estas valiosas piezas de colección fue descubierta en 2003 por el mundialmente famoso buscador de gemas Don Kogen (cazador de gemas del Atelier de Kat Florence) durante una expedición rutinaria por el distrito de Mavuco, en la provincia de Nampula, Mozambique. El cristal original pesaba la asombrosa cantidad de 830 quilates.

El 21 de julio de 2026, el grupo suizo de laboratorios gemológicos Gübelin otorgó una calificación de "Sobresaliente" al par de turmalinas Paraíba de Florence, además de una excepcional puntuación de 92,1 puntos.

Anteriormente, el 19 de junio de 2026, el laboratorio gemológico francés Bellerophon también examinó minuciosamente el conjunto, concediendo al par de turmalinas Kat Florence Lumina un Bellerophon Privilege Award, una distinción que el laboratorio considera 'extremadamente rara'.

"Poseer un par de turmalinas Paraíba naturales como estas es un privilegio verdaderamente significativo", explicó el experto Martial Curti, consejero delegado y fundador de Bellerophon Gemlab. "Excepcionales tanto por su tamaño como por su calidad, estas magníficas turmalinas Paraíba representan una rareza extraordinaria".

Este impecable conjunto no es la primera obra maestra de Kat Florence que bate récords mundiales, ni mucho menos. El par a juego 'Kat Florence Lumina' marca la novena pieza récord de esta artista de gemas ultrarraras que sale a subasta. Su octava pieza récord también se subastará en el evento de 'Alta Joyería' de Sotheby's el 17 de septiembre de 2026: el collar de tanzanita más grande e impecable jamás subastado, con un peso de 424,80 quilates, engastado como un colgante real rodeado de diamantes de talla princesa y brillante, de pureza D.

El 27 de febrero de 2026, Gübelin Gem Lab analizó la tanzanita única, otorgándole la calificación de 'Sobresaliente' con una puntuación Gübelin ultrarrara de 91,9.

Dado que Kat también ostentaba el récord anterior de subasta de una pieza de tanzanita impecable con su collar "Namunyak" de 423,56 quilates, el evento de septiembre también destaca su constante búsqueda por alcanzar los niveles más excepcionales de perfección y belleza en su arte.

Una galería de gemas vivas

De regreso en Canadá, donde Kat Florence creció antes de abrir su taller de gemas raras de renombre mundial, la artista es propietaria del Hotel Kat Florence, diseñado originalmente como un refugio exclusivo para sus clientes famosos y VIP.

El arte siempre ha sido fundamental en la visión de Kat Florence, y a partir de esta temporada, sus clientes e invitados descubrirán una colección en constante evolución de gemas Kat Florence de valor millonario, dignas de un museo, exhibidas en las paredes originales de piedra caliza de 1848 del hotel, transformando el salón del edificio histórico en una galería viva sin igual en Norteamérica.

Cuidadosamente seleccionada del Atelier de Kat Florence, la colección rotativa ya ha incluido la tanzanita azul terciopelo real de 424,8 quilates más grande e impecable jamás ofrecida en subasta, la paraíba sin tratamiento térmico impecable más grande jamás subastada, y actualmente exhibe la jeremejevita impecable de 52,48 quilates más grande del mundo jamás subastada, engastada en diamantes D impecables, entre otras piezas. En lugar de estar detrás de las vitrinas tradicionales de los museos, estas extraordinarias obras ofrecen momentos de descubrimiento inesperado mientras los invitados de Kat recorren su íntimo y lujoso refugio.

Gira de gemas raras y subasta final

Certificados por Bellerophon y el Gübelin Gem Lab, el par de gemas Kat Florence Lumina y el collar de tanzanita de Kat Florence gozan de reconocimiento mundial por su rareza, tamaño, color, claridad y talla, sin precedentes en el mundo de las gemas de paraíba y tanzanita. Las piezas están completando su gira final con Sotheby's, con exposiciones en:

Singapur | 22-23 de agosto - Shanghái | 29-30 A de agosto - Tokio | 4-5 de septiembre - Taichung | 5-6 de septiembre

El 17 de septiembre de 2026, el conjunto de joyas Kat Florence Lumina y el collar con colgante de tanzanita y diamantes Kat Florence saldrán a subasta en Sotheby's Hong Kong, ofreciendo a coleccionistas y conocedores una oportunidad única de poseer una auténtica obra maestra.

Galería de fotos en alta resolución: prensaVisitas privadas al conjunto a juego Kat Florence Lumina: contact@katflorence.com o stewart.young@sothebys.comwww.katflorence.comwww.sothebys.com

Kat Florence es una casa de joyería de renombre mundial, conocida por su artesanía impecable y su dedicación a las gemas más raras y excepcionales del planeta. Kat Florence Atelier: www.katflorence.com / @katflorence. Kat Florence Hotels: www.katflorencehotel.com / @katflorencehotels

Para consultas de prensa, fotos adicionales y solicitudes de viaje, contacte con steph@strategyhouseagency.com

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