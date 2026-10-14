Paradigm Therapeutics, Inc. nominada al prestigioso premio Prix Galien USA 2026 "Best Start-Up"

(Información remitida por la empresa firmante)

-Paradigm Therapeutics, Inc. ha sido nominada por segundo año consecutivo al prestigioso premio Prix Galien USA 2026 "Best Start-Up" por SD-101 (Zorblesia™), una terapia tópica para tratar toda la superficie cutánea de pacientes con epidermólisis bullosa (EB)

SD-101 (Zorblesia™) es la primera terapia tópica desarrollada para tratar heridas y lesiones en toda la superficie de la piel en todos los subtipos de epidermólisis bullosa (EB).

Esta segunda nominación consecutiva sitúa a nuestra empresa y nuestro enfoque en la epidermólisis bullosa entre un grupo selecto de visionarios que están dando forma al futuro de la atención sanitaria y la innovación médica.

MOUNT PLEASANT, S.C., 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Paradigm Therapeutics, Inc., una compañía biofarmacéutica en fase clínica centrada en transformar la atención de enfermedades raras, anunció hoy que ha sido seleccionada como finalista para el premio Prix Galien USA "Best Start-Up" 2026. Esta es la segunda vez consecutiva que la compañía es nominada a este prestigioso galardón, tras haber sido candidata en 2025.

El premio Prix Galien USA es el galardón más prestigioso de Estados Unidos en el ámbito de la innovación en biociencias y es ampliamente considerado como el "Premio Nobel de la investigación biofarmacéutica". Gestionados por la Fundación Galien, estos premios reconocen la excelencia en innovaciones científicas que abordan necesidades médicas importantes no cubiertas, demuestran relevancia clínica y poseen un gran potencial para mejorar la salud humana. La ceremonia de entrega de los premios Prix Galien USA 2026 tendrá lugar el 29 de octubre de 2026 en el Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York.

"La nominación al Prix Galien USA por segundo año consecutivo refleja el importante avance de Paradigm en el campo de la epidermólisis bullosa y destaca la solidez de nuestra ciencia, la capacidad de ejecución de nuestro equipo y nuestro compromiso continuo de desarrollar una terapia diseñada para tratar toda la superficie cutánea de pacientes pediátricos y adultos con EB, abarcando los tres subtipos principales", declaró el doctor Robert Ryan, consejero delegado de Paradigm Therapeutics.

"Existe una enorme necesidad de nuevas opciones de tratamiento tópico para toda la superficie cutánea que permitan abordar los efectos debilitantes en la piel de todos los pacientes con EB. Nos entusiasma la oportunidad de completar las actividades de desarrollo de SD-101 (Zorblesia™) y avanzar hacia su registro. Nuestro equipo trabaja con gran dedicación para ofrecer a los pacientes una nueva alternativa terapéutica en un ámbito donde las opciones de tratamiento para todo el cuerpo son muy limitadas. El objetivo de Paradigm es poner esta terapia a disposición de los pacientes a nivel mundial, y trabajamos en paralelo con posibles socios para lograrlo con la mayor celeridad posible".

SD-101 (Zorblesia™) representa un cambio de paradigma en la atención médica al ser el primer tratamiento para la EB que recibe la designación de "Terapia Innovadora" por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA). Esta terapia también ha obtenido de la FDA las designaciones de "Enfermedad Pediátrica Rara" y "Medicamento Huérfano", además de haber recibido previamente la designación de "Medicamento Huérfano" por parte de la Comisión Europea (CE). Una vez obtenida la autorización regulatoria, Paradigm podrá optar a recibir un vale de revisión prioritaria (PRV).

Acerca de la epidermólisis bullosa (EB)

La epidermólisis bullosa es un trastorno genético raro y devastador que provoca una fragilidad extrema de la piel, dando lugar a ampollas graves y heridas abiertas que, a menudo, aparecen desde el nacimiento. No existen terapias aprobadas desarrolladas para tratar toda la superficie cutánea de los pacientes en todos los subtipos de la enfermedad, incluyendo las heridas y la piel afectada por lesiones, la cual afecta a niños y adultos a lo largo de toda su vida. La epidermólisis bullosa es una enfermedad crónica, potencialmente desfigurante y, en algunos casos, mortal. Existen numerosas variantes genéticas y sintomáticas de esta enfermedad, pero todas las formas comparten un síntoma común: la fragilidad de la piel, que desarrolla ampollas y se desgarra, a veces ante el más leve roce o traumatismo.

Acerca de SD-101 (Zorblesia™)

SD-101 (Zorblesia™) es una crema tópica que ha demostrado potencial para mejorar el tratamiento de las alteraciones cutáneas graves observadas en pacientes con todos los subtipos de EB. Los resultados de los ensayos de fase II y III ya concluidos evaluaron SD-101 en 217 pacientes (pediátricos y adultos) que presentaban los tres subtipos principales de EB: simple, distrófica y de la unión. En estos estudios clínicos, la crema tópica se aplicó diariamente en todo el cuerpo —incluso en niños de tan solo 28 días de edad— durante tres meses. Los datos sugieren un beneficio generalizado en el tratamiento de lesiones y heridas en toda la superficie cutánea, manteniendo al mismo tiempo un perfil de seguridad favorable a largo plazo. SD-101 (Zorblesia™) es una crema tópica que no requiere manipulación especial y puede conservarse a temperatura ambiente.

Acerca de Paradigm Therapeutics, Inc.

Paradigm Therapeutics, Inc. es una empresa farmacéutica de capital privado en fase clínica, centrada en el desarrollo de terapias innovadoras para abordar necesidades médicas críticas en el tratamiento de enfermedades raras. El objetivo principal de Paradigm es el tratamiento de la epidermólisis bullosa (EB). SD-101 (Zorblesia™), su terapia principal para tratar las manifestaciones cutáneas en pacientes con epidermólisis bullosa, ha completado los ensayos clínicos de fase II y fase III. Actualmente se está llevando a cabo un estudio confirmatorio de dos meses en pacientes pediátricos de entre 28 días y 12 años de edad, abarcando todos los subtipos de EB.

Explore nuestra terapia: obtenga más información sobre nuestro tratamiento para la EB en paradigmtherapeutics.com

Declaraciones prospectivas

A excepción de la información histórica aquí contenida, los asuntos tratados en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres, entre ellos: nuestra dependencia de terceros para el desarrollo, la obtención de aprobaciones regulatorias y la comercialización exitosa de nuestros productos; el riesgo inherente de fracaso en el desarrollo de candidatos a productos basados en nuevas tecnologías; los riesgos asociados a los costes de las actividades de desarrollo clínico; así como otros riesgos. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestro criterio a la fecha de emisión del comunicado. Paradigm declina cualquier intención u obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas.

Contacto de la empresa

Dr. Robert Ryan

Consejero Delegado

rryan@paradigmtherapeutics.com

(919)-274-0703

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