Paradiso en Barcelona ganador del Rémy Martin Legend of the List Award en The World's 50 Best Bars 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Rémy Martin rinde homenaje a la excelencia duradera y a la maestría artesanal en el ámbito de la coctelería durante el encuentro mundial más destacado del sector.

PARIS, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Rémy Martin, la reconocida casa de coñac con más de tres siglos de historia y socio oficial de coñac de The 50 Best Bars desde 2019, se enorgullece de anunciar que Paradiso, en Barcelona (España), ha recibido el prestigioso galardón Rémy Martin Legend of the List Award. Este premio, entregado durante la ceremonia de The 50 Best Bars en Milán (Italia), reconoce a aquellos bares cuya influencia duradera, creatividad y compromiso con la hospitalidad han contribuido a definir la cultura moderna de la coctelería.

Consagrado como The World's Best Bar en 2022 y liderado por Giacomo Giannotti y su equipo, Paradiso destaca por su contribución duradera a la cultura de la coctelería, su visión creativa y su compromiso inquebrantable con la hospitalidad y la maestría artesanal. Desde su apertura en 2015 en el barrio barcelonés de El Born —oculto tras la puerta de una nevera en una tienda de pastrami—, el establecimiento ha seguido impulsando la innovación en la coctelería a través de su Paradiso Lab y su cumbre anual sobre sostenibilidad. Con este galardón, Rémy Martin celebra la influencia y el legado de Paradiso, que toma el relevo del bar ateniense Baba au Rum (ganador de 2025) en la prestigiosa lista de establecimientos distinguidos como 'Legend of the List'.

"Nuestra colaboración con The 50 Best Bars es motivo de gran orgullo, ya que celebramos el ingenio y la pasión que siguen impulsando la industria mundial de la coctelería", afirmó Amaury Vinclet, director general de Rémy Martin. "El Rémy Martin Legend of the List Award refleja el espíritu de la Casa: un compromiso con la calidad perdurable, la maestría artesanal excepcional y los equipos visionarios que están dando forma al futuro de la cultura moderna de la coctelería".

Como reflejo del profundo compromiso de la Casa con la tierra y el origen cultural, Alquímico, en Cartagena (Colombia), fue galardonado también con el premio al The Best Bar in South America 2026, patrocinado por Rémy Martin.

Más allá del escenario principal, Rémy Martin puso de relieve la versatilidad del coñac en la coctelería moderna. Durante la ceremonia de entrega de premios, la Casa presentó una barra de cócteles exclusiva a cargo del establecimiento sueco Röda Huset (Estocolmo), donde se sirvieron highballs personalizados de Rémy Martin VSOP y combinados que realzaban el carácter del destilado, elaborados con ingredientes locales. Para destacar el talento artístico de la comunidad coctelera mundial, Rémy Martin también realizó retratos y entrevistas a destacados bartenders internacionales durante el evento, mientras que su marca hermana, Cointreau, presentó la emblemática ceremonia de los pañuelos rojos en su calidad de socio oficial de licor de naranja.

Para cerrar la semana, la noche del jueves Röda Huset organiza una sesión especial de coctelería invitada de Rémy Martin en Giardino Cordusio, rindiendo homenaje a la comunidad global de la coctelería.

A través de su consolidada colaboración con The 50 Best Bars, Rémy Martin reafirma su compromiso de fomentar el talento, celebrar la creatividad y apoyar la maestría artesanal que está definiendo el futuro de la cultura del cóctel.

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ACERCA DE RÉMY MARTIN

Desde 1724, la Casa Rémy Martin elabora coñacs excepcionales. Un profundo amor por la tierra, la continuidad de la propiedad familiar y un compromiso apasionado con la excelencia han sostenido a Rémy Martin durante más de tres siglos. Gracias a sus mezclas magistrales, a generaciones de tradición en la región de Cognac y a sus múltiples galardones, la marca cautiva constantemente a los conocedores más exigentes de todo el mundo, perpetuando un legado inigualable de excelencia y autenticidad. Rémy Martin se especializa en coñacs Fine Champagne, entre los que se incluyen Rémy Martin XO, Rémy Martin Tercet, Rémy Martin 1738 Accord Royal, Rémy Martin CLUB y Rémy Martin VSOP. Para más información, visite www.RemyMartin.com.

ACERCA DE THE 50 BEST BARS

The 50 Best Bars, patrocinado por Perrier, ofrece una lista definitiva de los mejores lugares para disfrutar de bebidas en todo el mundo, seleccionados mediante votación por una academia compuesta por más de 800 expertos internacionales. La lista se publica anualmente desde 2009 y se ha convertido en la clasificación más esperada tanto por los profesionales del sector como por los aficionados a la coctelería de todo el mundo, siendo la ceremonia de entrega de premios el evento más destacado del calendario de la industria de los bares. La lista de The 50 Best Bars Asia se publica desde 2016; la de The 50 Best Bars North America, desde 2022; y la de The 50 Best Bars Europe, desde 2026. William Reed, propietario de The 50 (anteriormente conocida como 50 Best), es la única responsable de la organización de los premios, del sistema de votación y de la elaboración de las respectivas listas.

POR FAVOR, BEBA CON RESPONSABILIDAD.

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