Paragon: The Overprime será la segunda prueba beta cerrada de PlayStation 5 con nuevos héroes y mejoras

LOS ANGELES, 21 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, desarrollador y editor líder de videojuegos de alta calidad, anuncia la segunda prueba beta cerrada (CBT) de PARAGON: THE OVERPRIME en PlayStation 5. La CBT se realizará del 15 de diciembre al 8 de enero 14:00 (en UTC+9)de 2024 en Estados Unidos y Europa. Los jugadores pueden asegurar un lugar y preinscribirse hoy en el sitio web de PARAGON. Los códigos de acceso se entregarán a los participantes a partir del 14 de diciembre.

Durante la primera prueba beta cerrada exitosa, más de 15.000 jugadores participaron en 60.262 partidos y acumularon más de 164.000 horas (equivalente a 1,9 años) de tiempo de juego.

Esta nueva CBT agregará tres nuevos héroes de la versión para PC con Morigesh, Yin, y Marty, del grupo surcoreano Virtual Girl MAVE: creado por Metaverse Entertainment. MAVE consta de cuatro miembros virtuales (SIU:, ZENA:, TYRA:, y MARTY:) creados mediante una combinación de tecnología de escaneo y renderizado 3D.

Según los comentarios de los jugadores, se han realizado varios cambios para el próximo CBT, incluido un diseño alternativo del D-pad para proporcionar un método de control más flexible, una función de compra automática de elementos del juego, así como mejoras en el sistema de navegación Dual Sense para la comodidad general de los jugadores.

PARAGON: THE OVERPRIME es un MOBA de acción TPS basado en equipos que cualquiera puede jugar gratis en PC, ¡y también estará disponible para PlayStation 5! Los jugadores participan en juegos 5 contra 5 mientras trabajan con compañeros de equipo para conquistar el campo de batalla Prime. El juego celebra acciones estratégicas y batallas trepidantes entre dos equipos con el objetivo de eliminar los territorios de los oponentes. Los jugadores pueden elegir entre uno de los muchos héroes poderosos que utilizan sus habilidades únicas: guerrero, apoyo, guardabosques, lanzador, tanque y asesino. El juego contará con juego cruzado completo entre las plataformas PC y PS5, lo que garantizará que siempre habrá jugadores con quienes emparejarse y que los jugadores podrán participar en partidas con sus amigos, sin importar en qué plataforma se encuentren.

Para estar al día con todas las noticias y actualizaciones de PARAGON: THE OVERPRIME siga el sitio web de la marca, Discord, y Twitter.

Acerca de Netmarble Corporation

Fundada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un desarrollador y editor líder de juegos móviles de mayor recaudación en todo el mundo. A través de poderosas franquicias y colaboraciones con aclamados titulares de propiedad intelectual, Netmarble se esfuerza por elevar la experiencia de juego y entretener al público en todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y accionista importante de Jam City y HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), la diversa cartera de Netmarble incluye Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters. ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross y próximos juegos de PC como Paragon: The Overprime. Más información se puede encontrar en http://company.netmarble.com.

