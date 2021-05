Parallel Wireless se asocia con Millicom para desplegar las primeras redes 4G O-RAN en Latinoamérica

La principal solución O-RAN del mundo permite una conectividad de Internet en nuevas áreas de Colombia

NASHUA, N.H., 13 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc ., la compañía Open RAN con sede en Estados Unidos y que ofrece la solución Open RAN nativa de la nube All G líder en el mundo, se muestra orgullosa al anunciar que Millicom (NASDAQ: TIGO) ha sido seleccionada como socio estratégica para proporcionar las primeras redes compatibles con O-RAN en Latinoamérica con permiso 4G. Millicom es un proveedor líder de servicios móviles y de cable dedicado a los mercados emergentes, principalmente en Latinoamérica, contando con casi 55 millones de clientes móviles. Se trata del proveedor líder de innovación y banda ancha de alta velocidad, y respalda 'The Digital Lifestyle' por medio de su marca principal TIGO.

En la actualidad existen muchas localidades rurales en Colombia que no cuentan con banda ancha móvil. Dentro de esta primera fase de la asociación, Parallel Wireless proporcionará soluciones Open RAN que sean compatibles con O-RAN y que utilizan un espectro de 700MHz, lo que permite la conectividad de banda ancha, un punto vital para el desarrollo económico de la región. Las redes 4G habilitarán servicios como e-learning, banca digital y transmisión de vídeo, proporcionando la infraestructura necesaria de cara a conectar con millones de ciudadanos, ayudando a hacer crecer el Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia.

Siendo el principal integrador de sistemas, Parallel Wireless proporcionará soluciones completas que incluyen servicios de instalación e integración y control de red, y a su vez demuestra un sólido rendimiento de la red y supera los indicadores clave de rendimiento (KPI).

Además de nuestra experiencia en la implementación de Open RAN, Parallel Wireless proporcionará innovación de software de cara a su uso por medio de ALL G Open RAN, lo que permitirá el ecosistema de servidores y radio más maduro y que se basa en la plataforma Xeon® x86 de Intel.

Estos sitios se están construyendo por medio de una arquitectura O-RAN que cuenta con una unidad de radio remota (RRU) proporcionada a través de un ecosistema de socios, y el software de la unidad distribuida inalámbrica paralela (DU) y la unidad central (CU) se van a ejecutar dentro de una vBBU (unidad de banda base virtual) proporcionados por nuestros socios de servidores como Supermicro e implementados en la ubicación.

Al trabajar junto a Parallel Wireless, Millicom podrá expandir y hacer crecer las redes inalámbricas y proporcionar servicios digitales de próxima generación a los clientes en Latinoamerica, ya que:

Construye una red Open RAN que esté preparada para 5G, basada en la nube y compatible con O-RAN basada en la arquitectura distribuida de alto rendimiento de Parallel Wireless;

Mejora la agilidad del servicio y reduce el TCO general en sitios distribuidos geográficamente, gracias a la introducción de la automatización RAN;

Utiliza Parallel Wireless y la experiencia en ingeniería de sus socios integradores de sistemas dedicados a la construcción y administración de sitios celulares.

Xavier Rocoplan, vicepresidente ejecutivo de tecnología y responsable de información de Millicom, afirmó: "Para nosotros en Millicom, el hecho de proporcionar tecnología Open RAN basada en O-RAN es un logro considerable. No solo significa conectar a más personas en áreas rurales, comenzando con Colombia, sino que también es un enfoque innovador de cara a reducir costes, aumentar la flexibilidad y la eficiencia mediante la diversificación nuestra base de proveedores. Esperamos llevar esta tecnología a más sitios en nuestros mercados latinoamericanos, todo ello según cumplimos con nuestro objetivo de construir carreteras digitales que conecten a las personas, mejoren vidas y ayuden a desarrollar nuestras comunidades".

Keith Johnson, director general de Parallel Wireless, comentó: "Millicom es un innovador en el sector de la conectividad móvil, y estamos entusiasmados de asociarnos con ellos mediante el despliegue de nuestras soluciones Open RAN compatibles con O-RAN líderes en el mundo, lo que les permite dar un ejemplo a los operadores de la región y respaldar sus esfuerzos con el fin de ser los primeros en proporcionar conectividad 4G a sus suscriptores rurales y urbanos. Estamos orgullosos de haber sido seleccionados como proveedor y socio aprobado para Millicom y esperamos hacer seguir creciendo las implementaciones en muchas más ubicaciones en Latinoamérica en los próximos años".

Acerca de Parallel WirelessEn Parallel Wireless, creemos que el software tiene el poder de desatar oportunidades increíbles para el mundo. Interrumpimos la forma en que las redes inalámbricas se construyen y operan. Estamos reinventando cómo el hardware, el software y la nube trabajan juntos para cambiar la economía de la implementación para nuestros clientes. Nuestra plataforma de software ALL G (2G 3G 4G 5G) O-RAN forma una arquitectura RAN abierta, segura e inteligente para ofrecer conectividad inalámbrica, para que todas las personas puedan conectarse cuando, donde y como quieran. Estamos comprometidos con más de 50 MNO globales y hemos sido reconocidos con más de 74 premios de la industria.

Acerca de MillicomMillicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) es un proveedor líder de servicios fijos y móviles dedicados a los mercados emergentes de Latinoamérica y África. Millicom marca la pauta cuando se trata de proporcionar banda ancha de alta velocidad e innovación en torno a los servicios The Digital Lifestyle® a través de su marca principal, TIGO. A fecha de 31 de diciembre de 2020, las filiales operativas y las empresas conjuntas de Millicom emplearon a más de 21.000 personas y brindaron servicios móviles a aproximadamente 55 millones de clientes, con una huella de cable de más de 12 millones de hogares aprobados. Fundada en 1992, Millicom International Cellular S.A. tiene su sede en Luxemburgo.