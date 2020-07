Parallel Wireless ayuda a cumplir con la visión Open RAN de Orange en la República Centroafricana (1)

OpenRANestá configurado para habilitar la conectividad y enlazar la brecha digital

NASHUA, New Hampshire, 16 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2856222-1&h=3660421153&u...]., la empresa líder de Estados Unidos en OpenRAN que ofrece las primeras soluciones 5G 4G 3G 2G Open RAN definidas por software del mundo, anunció hoy que, en asociación con i engineering Group, han sido seleccionados por Orange dentro de un programa global multipaís para ampliar la cobertura actual y ampliar su actual base de 700.000 suscriptores en toda la República Centroafricana como el primer despliegue. En África, Orange está implementando un programa llamado IDEAL: Include Digital in Every African Life. Este programa tiene como objetivo proporcionar servicios digitales a sus clientes que no tienen ninguna conectividad hoy en día.

Orange, uno de los mayores operadores de servicios móviles e Internet en Europa y África y líder mundial en servicios de telecomunicaciones corporativas, es la empresa más reciente en adherirse al mercado de telecomunicaciones de la República Centroafricana, que está compuesto por cuatro operadores. República Centroafricana es un país dividido digitalmente con sólo un 48% de conexiones móviles únicas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2856222-1&h=2165718794&u...]e infraestructura de red limitada. Las redes 2G, 3G o 4G tradicionales requieren equipos costosos y voluminosos para desplegar y operar. Estas redes basadas en hardware son difíciles y costosas de actualizar.

Parallel Wireless permite cambiar a arquitecturas de red OpenRAN abiertas, basadas en software y virtualizadas para ofrecer redes escalables basadas en software 2G, 3G, 4G y 5G. Estos son rentables para implementar, mantener y pueden ofrecer la cobertura y la capacidad a los usuarios finales y las empresas en todo el país. El Parallel Wireless OpenRAN ha demostrado un rendimiento muy fuerte, calidad de servicio y beneficios de costes en seis continentes con:

-- El ecosistema OpenRAN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2856222-1&h=2134615841&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856222-1%26h%3D138900 7132%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252Fproducts%252 Fsoftware-defined-virtualized-ran%252F%26a%3DOpenRAN%2Becosystem&a=ecosi stema+OpenRAN] más maduro de hardware de radio que es software actualizable a cualquier G y puede soportar cualquier división RAN compatible con 3GPP. -- vBBU basado en COTS para ofrecer capacidad escalable para voz y datos diferenciados. -- El galardonado software OpenRAN Controller [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2856222-1&h=595901162&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856222-1%26h%3D2583886 972%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252Fproducts%252F wifi-openran-controller%252F%26a%3DOpenRAN%2BController%2Bsoftware&a=Ope nRAN+Controller] GLOMO para reducir el coste de RAN a través de la simplificación, la automatización a través de SON en tiempo real y la virtualización completa de las redes. También proporciona movilidad sin problemas, ruptura local y baja latencia para la mejor experiencia de suscriptor para voz 2G y datos 3G/4G. El software permite la arquitectura OpenRAN y la división DU/CU mediante el uso de interfaces abiertas y basadas en estándares entre componentes de red. También simplifica la gestión de la red y la integración de los nuevos productos RAN en el núcleo de la red.

El objetivo estratégico de Orange es construir y hacer crecer redes inalámbricas en toda África, y proporcionar servicios digitales de próxima generación a sus clientes en la región. Trabajando en asociación con Parallel Wireless e i engineering Group, Orange cumplirá ese objetivo al:

-- Construir una red Open RAN de clase mundial, basada en la nube y preparada para 5G, basada en la arquitectura distribuida de alto rendimiento de Parallel Wireless; -- Mejorar la agilidad del servicio y reducir los costes operativos en los sitios distribuidos geográficamente, con la introducción de la automatización RAN; -- Utilización de la experiencia de i engineering Group en la construcción y gestión de sitios celulares.

Citas de apoyo

Hervé Suquet, responsable tecnológico, Orange Oriente Medio y África, dijo: "A través de nuestro programa IDEAL (Include Digital in Every African Life), en Orange, proporcionamos conectividad fiable a nuestros clientes, respaldada por nuestra innovadora infraestructura. La combinación de apertura y virtualización RAN, automatización y nuevas oportunidades generadoras de ingresos permitirá a Orange liderar el mercado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma más eficaz en la República Centroafricana. De hecho, gracias a esta tecnología, Orange RCA proporcionará a las poblaciones rurales toda la gama de servicios (voz, datos y Orange Money), ya prestados en zonas urbanas. Ser capaz de ejecutar 2G y 3G en el mismo sistema hoy y, a medida que nuestros clientes actualicen sus dispositivos a 4G en el futuro, actualizar sin problemas a 4G no sólo nos ayudará a extender nuestra inversión inicial, sino también traer nuevos servicios mucho más rápido. Parallel Wireless es un conocido desarrollador Open RAN, y junto con la experiencia en implementación y servicios gestionados de i engineering Group, se han convertido en verdaderos socios estratégicos y los principales habilitadores en nosotros llevando a cabo esta modernización de red única."

Kadri Hakim, co-consejero delegado, i engineering Group, dijo, "La innovación es un aspecto muy importante para que nuestro negocio avance, ya que nuestro objetivo es desarrollar soluciones innovadoras para nuestros clientes. El enfoque de nuestra cooperación con Parallel Wireless es ayudar a cumplir con la visión de Orange de conectar a empresas y personas mediante el uso de la tecnología OpenRAN líder de Parallel Wireless para permitir que todos disfruten de conectividad inalámbrica mientras se prueban las inversiones en red para el futuro para cualquier servicio próximo."

Bernard Lamy, director de ventas, Parallel Wireless, dijo: "La implementación de la plataforma Open RAN líder en el mundo permitirá a Orange facilitar que los nuevos servicios de suscriptores se implementen de forma rápida, fluida y fiable".

Acerca de Parallel Wireless

