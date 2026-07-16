París lidera el "Índice Global de Atractivo Turístico de Ciudades" de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las ciudades europeas aseguran una fuerte presencia de primer nivel en el "Índice Global de Atractivo Turístico de Ciudades" de 2026, lideradas por París en el puesto número 2

SEÚL, Corea del Sur, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Yanolja Research, un instituto de investigación global especializado en viajes y turismo, dio a conocer hoy los resultados de 2026 del "Índice de Atractivo Yanolja", oficialmente denominado "Índice Global de Atractivo de Ciudades Turísticas". Desarrollado conjuntamente por Yanolja Research, el Instituto CHRIBA de la Universidad de Purdue en Estados Unidos y el Centro de Análisis de Turismo y Habilidades de la Universidad Kyung Hee en Seúl, el índice evalúa la forma en la que las principales ciudades turísticas captan la atención y el atractivo emocional de los viajeros globales.

Utilizando datos globales de redes sociales en 14 idiomas proporcionados por Brandwatch, el índice de 2026 amplió su universo de evaluación hasta abarcar 261 ciudades y publicó la clasificación de las 200 mejores, capturando lo que los viajeros comentan, recuerdan y valoran emocionalmente más allá de las métricas convencionales de la oferta.

Pese a que Nueva York se aseguró el primer puesto a nivel mundial, los destinos europeos obtuvieron un sólido rendimiento en la parte alta de la clasificación. París ocupó el segundo lugar general, seguida de Londres en el sexto y Roma en el séptimo. Europa ubicó tres ciudades entre las siete primeras del mundo, reforzando su fortaleza como centro global de cultura, patrimonio, estilo de vida urbano y experiencias de viaje con gran carga emocional.

Profundidad del mercado europeo y tendencias de la demanda

El Índice de Atractivo Yanolja 2026 destaca el amplio atractivo de Europa a través de capitales históricas, centros culturales, destinos costeros y ciudades con un estilo de vida único. Más allá de los diez primeros puestos, las ciudades europeas mostraron una gran competitividad, incluyendo Madrid (n° 17), Milán (n° 33), Barcelona (n° 35), Niza (n° 37), Berlín (n° 41) y Venecia (n° 49). En total, nueve ciudades europeas entraron en el Top 50 mundial y 28 lograron situarse entre las 100 primeras, lo que demuestra que la fortaleza turística de Europa se distribuye en una cartera regional diversificada.

Las principales ciudades europeas también transformaron su arraigado reconocimiento cultural en un atractivo turístico contemporáneo. París ocupó el segundo lugar en notoriedad y el quinto en atractivo, Londres el tercero y el sexto, y Roma el cuarto y el séptimo, respectivamente. Estos resultados sugieren que las ciudades más visibles de Europa siguen siendo ampliamente conocidas, a la vez que generan una gran satisfacción emocional entre los viajeros internacionales.

"El Índice de Atractivo de Yanolja 2026 demuestra que la competitividad turística ahora depende de convertir el conocimiento global en experiencias significativas para los visitantes", explicó el doctor SooCheong Jang, profesor de la Universidad de Purdue y director de Yanolja Research. "El destacado rendimiento de Europa, liderado por París en el puesto número 2, confirma su atractivo global perdurable".

El análisis completo y la clasificación de las 200 mejores ciudades se pueden consultar a través del sitio web oficial de Yanolja Research.https://www.yanolja-research.com/brand/attractiveness/ranking/overall?lang=en

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