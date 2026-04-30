- Park Systems adquiere Rocky Mountain Nanotechnology, garantizando la cadena de suministro de sondas de metal sólido
GWACHEON, Corea del Sur, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Park Systems Corp., líder mundial en soluciones de microscopía de fuerza atómica (AFM), anunció hoy la finalización de la adquisición de Rocky Mountain Nanotechnology LLC (RMN), fabricante con sede en Salt Lake City, Utah, de sondas AFM de platino sólido y platino-iridio de ultra alta pureza. Esta adquisición marca la primera incursión de Park Systems en la fabricación de sondas y representa un paso estratégico para integrar internamente un componente fundamental de la nanoprobación y la medición eléctrica basadas en AFM.
Fundada en 2003 por el Dr. Clayton Williams, exprofesor de física de la Universidad de Utah y antiguo investigador de IBM, RMN se ha labrado una sólida reputación durante más de dos décadas por la producción de sondas AFM de metal sólido ultraafiladas con radios de punta de tan solo 10 nanómetros. Las sondas RMN son compatibles con una amplia gama de modos AFM avanzados y eléctricos, especialmente en aplicaciones de alto voltaje, como AFM conductivo (C-AFM), microscopía de fuerza electrostática (EFM), microscopía de fuerza de sonda Kelvin (KPFM), microscopía de fuerza de respuesta piezoeléctrica (PFM), microscopía de capacitancia de barrido (SCM), microscopía de impedancia de microondas de barrido (sMIM) y nano-IR. Entre los clientes de RMN se encuentran universidades líderes e instituciones de investigación corporativas de todo el mundo.
"La tecnología de sondas de metal sólido de RMN complementa directamente los modos de medición eléctrica avanzados de Park Systems y los sistemas de nanoprobing de próxima generación que se encuentran actualmente en Desarrollo", afirmó el Dr. Sang-il Park, fundador y consejero delegado de Park Systems. "Esta adquisición representa un paso hacia esa estrategia, que garantiza un suministro estable de sondas especializadas de alto rendimiento en las que se basan nuestras soluciones de medición eléctrica."
Tras la adquisición, Park Systems planea establecer una planta de producción de sondas en Corea del Sur, mediante la transferencia de tecnología de las operaciones actuales de RMN en Salt Lake City, Utah. La planta de RMN en EE.UU. continuará operando a pleno rendimiento durante el periodo de transición para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes actuales.
"La integración en Park Systems abre nuevas posibilidades para Rocky Mountain Nanotechnology: amplía el alcance de nuestra tecnología de sondas, permite aplicaciones que no podríamos haber desarrollado de forma independiente y fortalece nuestra posición en el mercado global de sondas AFM", declaró el Dr. Clayton Williams, fundador de Rocky Mountain Nanotechnology.
Los clientes actuales de RMN podrán seguir adquiriendo productos como hasta ahora. Park Systems se compromete a mantener la continuidad de la producción, al tiempo que introduce nuevas sondas y una gama ampliada bajo la nueva organización combinada.
ACERCA DE PARK SYSTEMS
Park Systems es líder mundial en nanometrología y ofrece soluciones de medición avanzadas para investigación y aplicaciones industriales. Con oficinas regionales en América, Europa y Asia, la empresa brinda soporte a clientes en la fabricación de semiconductores, la ciencia de los materiales y la investigación en nanotecnología.
La cartera tecnológica de Park Systems incluye microscopía de fuerza atómica (AFM), elipsometría espectroscópica de imágenes, microscopía holográfica digital, interferometría de luz blanca y sistemas de aislamiento de vibraciones activas.
Fundada por el Dr. Sang-il Park, quien contribuyó a la invención de AFM en la Universidad de Stanford, la empresa ha crecido gracias a la innovación continua y adquisiciones estratégicas, como Accurion GmbH y Lyncée Tec SA, hasta convertirse en un referente en la industria global de la nanometrología.
Acerca de Rocky Mountain Nanotechnology LLC
Rocky Mountain Nanotechnology LLC, fundada en 2003 y con sede en Salt Lake City, Utah, se especializa en el diseño y la fabricación de sondas ultrafinas de platino sólido y platino-iridio para microscopía de barrido. Las sondas RMN son utilizadas en todo el mundo por investigadores e ingenieros que realizan caracterización eléctrica y de materiales a nanoescala.
