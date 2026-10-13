ParlaDrums celebra su sexta edición el 17 de octubre con talleres, exhibiciones y un concierto de Edna Free

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre

La Plaza de Toros de Parla acogerá una jornada dedicada a la percusión y la cultura brasileña. A partir de las 19:00 horas, las exhibiciones y los conciertos estarán abiertos gratuitamente al público general.

ParlaDrums celebrará su sexta edición el próximo 17 de octubre de 2026 en la Plaza de Toros de Parla. El encuentro, organizado por la asociación Bloco Manglar y la tienda de instrumentos de percusión brasileña Percuforum, reunirá a profesores y grupos en una jornada que combinará formación, baile y actuaciones en directo.

El programa de talleres contará con profesores reconocidos como Nuria Hernández, que impartirá una sesión de samba no pé para acercar a los participantes al baile de samba al estilo de Río de Janeiro. Albertito Romero estará al frente de los talleres de bloco afro, mientras que Alfredo del Río dirigirá los talleres de percusión y samba reggae.

Esta edición incluirá también una roda de timbau dirigida por Kayê, una oportunidad para conocer de cerca este instrumento bahiano y descubrir su importancia dentro de la percusión brasileña. DJ Ederson acompañará el encuentro con una selección de música de Brasil.

A partir de las 19:00 horas, una vez finalizados los talleres, comenzarán las exhibiciones y los conciertos. Esta parte del programa será de acceso gratuito para el público general, que podrá acercarse a la Plaza de Toros de Parla para disfrutar de las actuaciones.

En las exhibiciones participarán Kayê, Frente Malabar, Bloco Manglar, Bloco Mojubá, Baque Manglar y Reipik, grupo que viajará desde Bélgica para sumarse a esta sexta edición. El cierre musical correrá a cargo de Edna Free, cuyo concierto pondrá el broche final a la jornada.

ParlaDrums cuenta con la colaboración de Recife, Timbra, Ortolá, FotoParla, Dapair y el Ayuntamiento de Parla.

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