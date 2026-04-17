Parque de bolas en Madrid; una nueva forma de ocio activo para todas las edades - World Jump

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de abril de 2026.- La forma de disfrutar del tiempo libre en familia ha dado paso a propuestas donde el movimiento, la risa y la imaginación comparten protagonismo. Saltar, trepar o sumergirse en piscinas de colores ya no es solo cosa de niños, sino una experiencia compartida que invita a desconectar y volver a jugar sin límites. En este sentido, World Jump transforma el concepto de parque de bolas en una vivencia dinámica que combina actividad física y entretenimiento en espacios diseñados para todas las edades, donde cada visita se convierte en un recuerdo que permanece.

Un espacio de juego que va más allá de lo convencional

La propuesta de World Jump plantea un enfoque que supera la idea tradicional de estas instalaciones. Más que un espacio con pelotas de colores, se configura como un entorno de aventura donde los visitantes pueden saltar, trepar, esconderse y explorar con total libertad. Las zonas incluyen piscinas de bolas, estructuras seguras y rincones temáticos pensados para estimular la imaginación y el movimiento.

El diseño está orientado a públicos diversos: niños desde 1 año, familias que buscan compartir tiempo de calidad, grupos de amigos que desean una experiencia diferente y empresas que organizan actividades de team building. Esta versatilidad permite que cada visita se adapte a las necesidades de quienes participan, favoreciendo tanto el juego individual como la interacción colectiva.

Además, las instalaciones cuentan con espacios diferenciados por nivel de actividad, equipamiento revisado de forma periódica y supervisión profesional. Todo ello contribuye a crear un ambiente seguro, inclusivo y preparado para que la experiencia se desarrolle con normalidad y sin interrupciones.

Celebraciones personalizadas en un entorno pensado para compartir

La dimensión social forma parte esencial de la propuesta de World Jump. El espacio está preparado para acoger celebraciones como cumpleaños, aniversarios o encuentros grupales, convirtiendo cada ocasión en una experiencia completa. La organización incluye juegos, animación, decoración temática y opciones de picoteo, adaptadas a las características de cada grupo.

Este enfoque permite que cada evento tenga un desarrollo propio, integrando entretenimiento y convivencia en un mismo entorno. Las celebraciones se diseñan para que los asistentes puedan disfrutar de las distintas zonas mientras comparten tiempo en grupo.

El parque de bolas se presenta así como una alternativa de ocio activo que combina diversión, ejercicio y socialización. La posibilidad de reunir a personas de diferentes edades en un mismo espacio refuerza su valor como opción versátil dentro del entretenimiento indoor.

La evolución de este tipo de propuestas muestra una tendencia hacia experiencias más dinámicas y compartidas. World Jump desarrolla un modelo centrado en el movimiento, la seguridad y la interacción, adaptado a nuevas formas de disfrutar del tiempo libre.

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