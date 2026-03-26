El parque comercial Distrito F invierte más de un millón de euros en su proyecto de expansión y renovación

Foto de familia de la rueda de prensa de la presentación de Distrito F. De izquierda a derecha: Tania Lázaro (Aberdeen Investments), Javier Ayala (alcalde de Fuenlabrada), Javier Bokesa (Concejal de Fuenlabrada) y Araceli Suárez (gestora Distrito F) - Distrito F

El objetivo es convertirse en un destino de referencia en la zona sur de Madrid y ampliar los servicios existentes, mejorar la experiencia y dar respuesta a nuevos hábitos de consumo

El proyecto genera más de 325 empleos en la región, una cifra que aspira a aumentar en un 30 por ciento

El plan incluye un rebranding del parque, que pasa de llamarse Nexum Retail Park a Distrito F Parque Comercial, una nueva identidad que destaca la “F” de Fuenlabrada y refuerza su conexión con la ciudad

El parque comercial cuenta con 1.500 placas solares, que conforman la mayor comunidad solar a nivel nacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Fuenlabrada (Madrid), 26 de marzo de 2026.- El parque comercial Distrito F, centro de referencia en retail, restauración y ocio de Fuenlabrada (Madrid), ha anunciado una inversión superior al millón de euros que se ejecutará durante los próximos dos años como parte de su plan de expansión y modernización.

Además, este plan contempla la renovación de su identidad corporativa. El complejo, propiedad de Irish Life Investment Managers (Ilim) y gestionado por Aberdeen Investments, ha pasado a denominarse Distrito F, sustituyendo su anterior nombre, Nexum Retail Park, con el objetivo de impulsar su actividad y reforzar su posicionamiento como destino comercial y de ocio de referencia en la zona sur de Madrid. La nueva denominación pone en valor su vinculación con Fuenlabrada, ciudad cuya inicial —la F— simboliza la identidad local del proyecto y su compromiso con el entorno.

El anuncio se ha producido este jueves en una rueda de prensa que ha contado con la asistencia del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala; la gerente de Distrito F y Portfolio Manager Property Management de CBRE, Araceli Suárez; y la Head of Asset Management Iberia de Aberdeen Investments, Tania Lázaro.

En la actualidad, Distrito F, está gestionado y comercializado por CBRE, primera firma internacional consultoría y servicios inmobiliarios, desde su área de Property Management. El parque cuenta con una afluencia en torno al millón de personas, una superficie de 23.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, 23 operadores y genera más de 325 empleos en la región, una cifra que aspiran aumentar un 30 por ciento. El plan estratégico tiene como fin ampliar y diversificar las propuestas de retail, restauración y ocio existente, incorporando nuevos servicios de salud y bienestar, espacios experienciales y belleza que permitan ofrecer servicios más completos y dirigidos a atraer a un mayor volumen de público.

El plan se desarrollará en dos fases. La primera, ya finalizada, ha incluido la creación de zonas de juegos y espacios familiares rodeados de naturaleza, con el objetivo de ampliar la oferta de ocio gratuito para todas las edades.

En la segunda etapa, que se pondrá en marcha próximamente, está prevista la implementación de nuevas áreas al aire libre destinadas a acoger eventos culturales y de entretenimiento, como conciertos y actividades lúdicas. Además, esta fase supondrá un salto cualitativo en la experiencia del visitante, mediante la mejora de la movilidad interior, tanto para peatones como para vehículos.

La gerente de Distrito F, Araceli Suárez, ha destacado que, con este plan de modernización, el parque comercial aspira a convertirse en “un destino de referencia” en la zona sur de Madrid. “Con esta estrategia queremos dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo en los que los espacios comerciales ya no son únicamente espacios de compra, sino entornos donde disfrutar, socializar y pasar tiempo de calidad”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha expresado que "Fuenlabrada es una ciudad atractiva para la inversión, como así lo demuestra la actuación prevista en Distrito F". Además, ha destacado que el plan previsto "va a mejorar considerablemente la oferta de ocio y cultura para los vecinos y las vecinas de la ciudad".

Nexum Retail Park se transforma en Distrito F

El rebranding supone un hito en la evolución del parque comercial. Bajo el nuevo nombre de Distrito F, el proyecto inicia una nueva etapa centrada en construir una identidad más coherente con su realidad actual y su visión de futuro. Esta transformación refuerza su posicionamiento como un espacio moderno, accesible y diseñado para ofrecer una experiencia completa al visitante.

La nueva identidad del parque comercial busca reforzar su relevancia, dinamizar su actividad y aumentar su atractivo para operadores y nuevos clientes, en línea con las tendencias actuales del sector y con el propósito de consolidarlo como un destino de conveniencia. El nuevo nombre refleja el compromiso con la comunidad local y la voluntad de proyectar un sentimiento de pertenencia y orgullo de barrio.

Distrito F: parque de referencia en sostenibilidad e innovación

La sostenibilidad y la innovación energética son pilares fundamentales de la identidad de Distrito F. El parque comercial cuenta con 1.500 placas solares, que conforman la mayor comunidad solar a nivel nacional, y permitirán evitar la emisión de 6.000 toneladas de CO₂ en los próximos 30 años. Con este proyecto, Distrito F contribuye activamente a la descarbonización y a la transición energética del entorno, consolidándose como uno de los parques comerciales más avanzados de Europa en materia de eficiencia y compromiso medioambiental.

El relanzamiento de la marca vendrá acompañado de nuevas iniciativas en sostenibilidad, centradas en reducir residuos y emisiones, fomentar la reutilización y la movilidad sostenible, e impulsar una gestión más eficiente de los recursos.

La gerente de Distrito F, Araceli Suárez, ha destacado que el vínculo del parque comercial con la sostenibilidad es “firme y a largo plazo”. “Distrito es un espacio comprometido con el consumo energético responsable, la eficiencia y la transición hacia modelos más limpios. Este liderazgo se traduce en una ventaja competitiva que nos permite atraer marcas, operadores y clientes que valoran espacios modernos y alineados con criterios ESG”, ha concluido Suárez.

Un activo destacado del fondo inversor

Distrito F, propiedad de Irish Life Investment Managers (Ilim) y gestionado por Aberdeen Investments, un fondo inversor que gestiona activos en seis países europeos, incluidos España y Portugal. La Head of Asset Management Iberia de Aberdeen Investments, Tania Lázaro, ha destacado la importancia de España dentro de su portfolio europeo de inversiones y ha explicado que Distrito F es un “activo destacado” dentro del territorio nacional.

“Distrito F encaja perfectamente en la estrategia que queremos seguir desarrollando en España. Nuestro objetivo es incorporar a la cartera proyectos que combinen sostenibilidad, eficiencia operativa y accesibilidad universal, generando un impacto positivo en su entorno. Este tipo de activos no solo aportan resiliencia y valor a largo plazo, sino que reflejan nuestro compromiso con un modelo de gestión responsable y alineado con los estándares internacionales ESG”, ha expresado la Head of Asset Management Iberia de Aberdeen Investments, Tania Lázaro.

Sobre Distrito F

Distrito F es un parque comercial ubicado en Fuenlabrada (Madrid) que cuenta con más de 23.000 m de superficie bruta alquilable (GLA) y una completa oferta de retail, ocio, fitness y restauración. El complejo genera más de 325 empleos y cuenta con la certificación BREEAM Very Good, que avala su compromiso con la sostenibilidad. Además, Distrito F alberga la mayor comunidad solar de España en un activo de su tipo, reafirmando su apuesta por la eficiencia energética y la innovación medioambiental dentro del sector comercial.

Sobre Aberdeen Investments España

Aberdeen Investments España gestiona una cartera de más de 20 activos en España y Portugal, con un valor aproximado de 700 millones de euros en Iberia, distribuidos entre los sectores logístico, residencial, oficinas, retail y hotelero.

Irish Life Investment Managers (ILIM)

Irish Life Investment Managers (ILIM), integrada en Keyridge Asset Management, es una gestora de activos irlandesa con presencia global que trabaja para una amplia gama de clientes institucionales en Europa y Norteamérica, como aseguradoras, planes de pensiones y fondos soberanos. Keyridge es la nueva marca que agrupa los negocios europeos de gestión de activos de Great-West Lifeco (Canada Life Asset Management, Setanta Asset Management e ILIM), con más de 135 000 millones de libras en activos bajo gestión y el respaldo de un grupo financiero global de 3,3 billones de dólares. Keyridge reúne una profunda experiencia en inversión, un historial probado y un firme compromiso con ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas para sus clientes.

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