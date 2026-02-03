Parques Reunidos y la Editorial Bayard unen fuerzas para acercar la lectura a más niños y niñas - Editorial Bayard

Madrid, 3 de febrero de 2026. Parques Reunidos se incorpora como entidad colaboradora de Juntos por la Lectura, el movimiento impulsado por Bayard para fomentar el gusto por leer desde la infancia y, sobre todo, facilitar el acceso a la lectura a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Esta alianza se lleva a cabo a través de varios parques del grupo en España: Parque de Atracciones de Madrid, Faunia, Selwo Marina, Selwo Aventura y Teleférico de Benalmádena, y refuerza una idea clave: ocio y lectura no solo conviven, sino que se potencian mutuamente cuando se convierten en una experiencia familiar con propósito.

Una iniciativa que nace ante un reto educativo y social

Juntos por la Lectura nace de una idea sencilla: la lectura sigue siendo una palanca decisiva para el aprendizaje y la igualdad de oportunidades. Son muchos los profesores, pedagogos y expertos relacionados con la educación infantil, los que insisten en la necesidad de reforzar la comprensión lectora desde edades tempranas, especialmente para reducir desigualdades y favorecer el progreso escolar.

En paralelo, diferentes estudios muestran que el hábito lector tiende a disminuir a medida que los niños crecen y que, en muchos casos, la lectura se vive como una obligación. En este marco, el Movimiento Juntos por la Lectura propone una respuesta concreta: sensibilizar a las familias, formar niños y niñas lectores con espíritu crítico y activar una red solidaria que lleve lectura de calidad a quienes más lo necesitan.

Bayard, referente europeo en publicaciones infantiles y juveniles

Juntos por la Lectura está impulsado por Bayard, grupo editorial creado en Francia en 1870, con presencia en España desde 1986 y referente en publicaciones infantiles y juveniles. En España, Bayard edita 10 revistas educativas infantiles, el sello de cómics infantiles Kómikids y la web familiar Conmishijos.com.

Desde esta trayectoria, Bayard articula Juntos por la Lectura como un proyecto con varios pilares:

Un plan de contenidos para promover la lectura.

La creación de una red de embajadoras y embajadores de la lectura en redes sociales.

Un movimiento solidario.

Y unos premios que reconocen buenas prácticas de fomento lector.

Acciones con impacto: la colaboración con Parques Reunidos

La colaboración con Parques Reunidos comenzó en Navidad de 2025 con la acción “Compartiendo la Navidad”, celebrada en el Parque de Atracciones de Madrid, donde se donaron revistas infantiles a niños y niñas de la ONG Rescate y la Fundación Tengo Hogar. De esta manera, se refuerza el objetivo de acercar la lectura a niños de entornos con menos recursos.

Además, durante los meses de diciembre y enero, en los parques españoles del grupo se repartieron colgadores de puerta infantiles con el mensaje “No molesten, estoy leyendo”, una invitación práctica a crear y respetar espacios de lectura en casa. El colgador incluye un código QR que permite acceder a historias infantiles para prolongar la experiencia más allá de la visita al parque.

Un movimiento solidario en marcha

Desde su puesta en marcha, Juntos por la Lectura ha articulado donaciones, formación de voluntarios y acciones de animación lectora con entidades sociales y proyectos en distintos ámbitos. Entre otras iniciativas, el movimiento detalla donaciones de más de 22.000 revistas y libros a través de Cáritas (curso 2024–2025), Cruz Roja Juventud y otras organizaciones. Y acciones con una red de más de 440 embajadoras y embajadores Bayard de la lectura que amplifican recomendaciones y contribuyen a difundir la importancia de despertar el gusto por la lectura desde bien temprano en redes sociales.

Asimismo, el movimiento ha impulsado acciones en zonas rurales con menor acceso a recursos culturales, y colaboraciones intergeneracionales en residencias.

2026: un paso más con la iniciativa “Apadrina un colegio”

En 2026, el Movimiento Juntos por la Lectura prevé dar un paso más con la iniciativa “Apadrina un colegio”, una línea de acción orientada a implicar a empresas para reforzar el acceso a la lectura en centros educativos vulnerables a través de dotación de contenidos para llenar y dinamizar bibliotecas escolares y formación en animación lectora para que el impacto sea sostenido en el tiempo (no solo una donación puntual).

Esta línea conecta con el enfoque del Movimiento: llegar donde la lectura tiene más barreras, y hacerlo con herramientas y acompañamiento.

