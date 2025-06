Partener Collective: la nueva plataforma que transforma la preparación actoral online

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto nace de una demanda real del sector y con una visión clara: profesionalizar el papel del "partener"

Madrid, 30 de junio de 2025.- Surge en el panorama audiovisual una iniciativa única y necesaria: Partener Collective, una comunidad de actores profesionales dedicada a la preparación de escenas de forma online. El proyecto, impulsado por la actriz y creadora Sara Casasnovas, nace de una demanda real del sector y con una visión clara: profesionalizar el papel del "partener" y ofrecer herramientas eficaces para actores y cualquier persona que necesite enfrentarse a una escena o discurso. La iniciativa ha sido Premiada por el Club del Emprendimiento e impulsada por la Next Generation Europea.



Una respuesta directa desde la profesión

La plataforma reúne a profesionales reconocidos y en activo, actores con bagaje, trayectoria y reputación. Disponibles para trabajar escenas de cine, televisión, self tapes o incluso discursos. Todo de forma online y, en muchos casos, con disponibilidad inmediata, incluso el mismo día. "Trabajamos desde la articulación dramatúrgica hasta la puesta en escena, ayudando a construir el ‘personaje’ que cada uno necesita para comunicar con verdad", explica su fundadora.



¿Qué hace único a Partener Collective?

Partener Collective tiene unos valores claros: profesionalidad, inmediatez y crecimiento artístico. Es la primera plataforma de este tipo en el mercado, pensada desde y para la profesión, con un enfoque ágil, profesional y humano.



Aunque el proyecto está especialmente dirigido a actores que quieren preparar escenas con rigor, también está abierto a cualquier persona interesada en construir un discurso o presentación con impacto emocional y presencia escénica. La interdisciplinariedad está en el corazón de Partener Collective: conecta el arte dramático con la comunicación, el crecimiento personal y el entrenamiento expresivo. "Pasen y vean", invita Casasnovas. Porque este proyecto no es solo una plataforma, es una comunidad viva, profesional y en constante evolución.



Sobre Partener Collective

Es una plataforma digital pionera que conecta a actores profesionales con intérpretes y otros usuarios que buscan preparación especializada para escenas, castings y discursos. Fundada por Sara Casasnovas, la iniciativa ha sido Premiada por el Club del Emprendimiento e impulsada por la Next Generation Europea, ofreciendo un servicio ágil, profesional y personalizado que apuesta por la innovación en la formación actoral online, adaptándose a las necesidades actuales de la industria audiovisual y otros sectores que requieren presencia escénica.



Emisor: Partener Collective

Contacto

Nombre contacto: Sara Casasnovas

Descripción contacto: Gerente

Teléfono de contacto: 651 35 14 84