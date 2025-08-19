Publicado 19/08/2025 12:09

Los participantes internacionales ven la Feria del Libro del Sur de China como un escenario para la cultura

GUANGZHOU, China, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Informe de GDToday.

La Feria del Libro del Sur de China 2025 se inaugura el 15 de agosto en Guangzhou. A diferencia de ediciones anteriores, la feria del libro de este año ha ampliado su área internacional a un nivel sin precedentes, abarcando más de 2.000 metros cuadrados. Numerosos autores y expositores internacionales de renombre también han acudido para conocer a los lectores chinos. ¿Qué los impulsó a participar en una de las ferias del libro más grandes del sur de China? Vea el video para descubrirlo.

