A partir del 20 de marzo se muestran ocho obras de artistas de manga en el Kansai Airport (1)

La Agency for Cultural Affairs presenta "CULTURE GATE to JAPAN"

OSAKA, Japón, 24 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El 20 de marzo de 2021, la Agency for Cultural Affairs inaugurará una exposición de arte en el Aeropuerto Internacional de Kansai como parte de un proyecto más amplio, titulado "CULTURE GATE to JAPAN". Las obras de arte multimedia de ocho artistas se van a mostrar en los aeropuertos y de forma online con el fin de promover el atractivo de la cultura japonesa a nivel global.

Lo más destacado del eventoDesde los tiempos ancestrales, la región de Kansai en Japón ha sido un punto central en la floreciente política, comercio y cultura del país. Incluso en la actualidad, quedan aún restos de estos sitios históricos y tradiciones. Los diferentes estilos de vida y culturas que se encuentran dentro de la región han sido moldeados en gran parte gracias a la geografía circundante: montañas, ríos, mares y mucho más. La costa irregular de San-in, que tomó forma cuando el archipiélago japonés se separó de Asia continental hace millones de años, dispone de varios puertos naturales. El lago Biwa, el lago más grande de Japón, suministró agua dulce para toda la región de Hokuriku. Las islas de la isla Awaji y Tokushima disponen de algunos de los principales mitos de creación, siendo los más antiguos de Japón. Y las áreas históricas de Ise y Nara, que se encuentran en la península de Kii y que presentan con extrañas formaciones rocosas, bosques vírgenes y cultura artesanal local, son el escenario de algunas de las leyendas que cuentan con una tradición más longeva en el país. La geografía natural y los recursos de cada una de las áreas han influido en gran medida en el desarrollo de la cultura regional, teniendo cada una de ellas sus propias distinciones únicas.

Para esta muestra, ocho áreas de la región de Kansai y sus alrededores se han reinterpretado como "ocho caminos" que conviven con la naturaleza. Ocho artistas de manga que cuentan con conexiones personales dentro de cada área han creado obras que representan la naturaleza, la cultura y la gente de cada uno de estos "caminos".

-- Fecha: Inauguración el 20 de marzo de 2021 -- Localización: Terminal 1 del aeropuerto de Kansai 1, atrio 2F, Canyon Bridge -- Entrada: Gratuita -- Tema: VIDA -- Artistas: A continuación, en orden alfabético

"The Cape Route" - Sanin Coast

IGARASHI Daisuke

Artista de manga. Nació en la prefectura de Saitama y se graduó en el Departamento de Pintura de la Tama Art University. Por medio de una cosmovisión única, lleva a cabo la muestra de conexión entre la naturaleza y los humanos, el mundo de las tradiciones y el de la mitología, y los orígenes de la vida y los ecosistemas. En el año 2004, se hizo con el Premio a la Excelencia en la 8th Japan Media Arts Festival Manga Division por su manga, "Witches" (Shogakukan Inc.). En 2009, ganó el Premio a la Excelencia dentro del 38th Japan Cartoonists Association Award y en el 13th Japan Media Arts Festival Manga Division por su manga, titulado "Children of the Sea" (Shogakukan Inc.). Otras obras representativas del artista son "Little Forest" y "Designs" (Kodansha Ltd.), "SARU" (Shogakukan Inc.) y "The Adventures of Kabocha" (Takeshobo Co., Ltd.). También ha creado diversos libros ilustrados y diseños de portadas de libros. "Little Forest" se convirtió en una película de acción real en Japón y Corea en los años 2014 y 2018, respectivamente. A su vez "Children of the Sea" se convirtió en una película animada en Japón en el año 2019

"The Fruitful Route" - Tamba

KARI Sumako

Nació en la prefectura de Fukuoka. Tras debutar en 1994 con "SWAYIN 'IN THE AIR" ("Ranmaru" publicado por Ohta Publishing Co.), ha participado de forma activa a través de una amplia gama de géneros, incluyendo los cómics sobre Boys' Love (relaciones amorosas entre hombres jóvenes), comics de niñas y comics juveniles. Su manga se caracteriza por contar historias tejidas con un humor único y descripciones psicológicas sensibles y mostrar a su vez personajes distintivos. Ha conseguido un gran número de seguidores de los lectores. Entre sus obras más destacadas incluyen "Kayo-chan no Nimotsu" (Takeshobo Co., Ltd.), "Ibara Ra Lullaby" (Kodansha Ltd.), "Nohara Nohara no" (Taiyotosho Co.) e "Ikuhyaku Seiso" (Ohta Publishing Co.). En el año 2006, "Family Restaurant" (Ohta Publishing Co.) se convirtió en una película. En 2020, se hizo con el Premio a la Excelencia en la 23rd Japan Media Arts Festival Manga Division por su manga, "Ashita Shinuniha (If I Might Die Tomorrow)" (Ohta Publishing Co.).

"The Sea Route" - Awaji Island and Tokushima

SATONAKA Machiko

Nació en la prefectura de Osaka en el año 1948. Ya en su segundo año de la escuela secundaria, consiguió el primer premio Kodansha New Faces con "Portrait of Pia", y más tarde se convirtió en una artista de manga profesional. Muchas de sus obras versan acerca de la historia. Completó "Celestial Rainbow", que presenta a la Emperatriz Jito en forma de personaje protagonista, después de 32 años. Sus obras más destacadas incluyen títulos como "Tomorrow Will Shine", "Ladies of Aries", "Aurora of the Ocean", "Cypress Hill", "Constellation of the Hunter" y "Kojiki: Manga Koten Bungaku". En el año 2006, recibió el Japanese Ministry of Culture and Science Achievement Certificate for Lifetime Works and Cultural Activities. Ha conseguido además otros premios, como el reconocimiento del Commissioner of the Agency for Cultural Affairs (2010), el Kojiki Publishing Grand Prize's Ono Yasumaro Award por "Kojiki: Manga Koten Bungaku" (2013), y el Japanese Foreign Minister's Commendation (2014). Además de ser una artista de manga, también forma parte de una variedad de actividades relacionadas con la popularización del manga y la cultura. Entre estas actividades está la de ser profesora en la Universidad de Artes de Osaka, directora de la Japan Cartoonists Association y el representante de la NPO Asian Manga Summit Administering Authority Japan.

"The Water Route" - Lake Biwa and Hokuriku

SEKINE Yuki

Se trata de una ilustradora y artista de manga. Nació en Kawagoe, prefectura de Saitama, y vive en Isumi, prefectura de Chiba. Se graduó a través del Departmento de Estudios Internacionales y Culturales de la Tsuda University. Su trabajo está caracterizado por la muestra de colores cálidos de pintura al agua obtenidos de ideas basadas en la vida del día a día y de las expresiones que dejan espacios en blanco y sugerencia. Sekine ganó el Excellence Award in the 9th Japan Media Arts Festival Manga Division por su primer libro ilustrado, "un día continuo" (Shinpusha). Entre sus ilustraciones se incluyen "Sora no Teppen Giniro no Kaze" (Komine Shoten/libro de lectura asignado para el 51st National Youth Book Report Contest), "Saigo no Jugyo" (Poplar Publishing Co., Ltd.), "Yasashii Oto" (Komine Shoten/ganador del 28th Niimi Nankichi Children's Literature Award), "Asu no Konai Kuni" (novela serializada, Asahi Shogakusei Shimbun). Entre sus trabajos como artista se incluyen "Yuruyuru Makurobi Seikatsu Kantan Genmai Saishoku Comic Essay" (Kadokawa Co.).

"The Pilgrimage Route" - Kii Peninsula

URUSHIBARA Yuki

