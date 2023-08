Partner One adquiere activos clave de ciberseguridad de Fidelis

(Información remitida por la empresa firmante)

RIVERSIDE, California, 7 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Partner One, uno de los conglomerados de software de más rápido crecimiento del mundo, ha anunciado la adquisición del software, la propiedad intelectual, los equipos, el inventario y los contratos con clientes y distribuidores de Fidelis Cybersecurity.

Fidelis Software es líder en el sector de la ciberseguridad, con sus innovadoras soluciones eXtended Detection and Response (XDR) y Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP). Las soluciones de Fidelis protegen las redes, los datos y los activos más sensibles de los mayores entornos gubernamentales y comerciales del mundo. Partner One está incorporando estas plataformas de ciberseguridad adquiridas a su amplia cartera de productos existente.

"Es una gran noticia para nuestros clientes y socios. Estamos encantados de que los productos de Fidelis se beneficien ahora de los enormes recursos, la solidez financiera y la experiencia de Partner One. Nuestro compromiso de ofrecer soluciones de ciberseguridad innovadoras y una asistencia al cliente inquebrantable sigue siendo más fuerte que nunca", declaró el consejero delegado, Eric Moseman.

Bajo la propiedad de Partner One, la tecnología de Fidelis está muy bien posicionada para el futuro y tiene garantizado seguir siendo líder del mercado de la ciberseguridad. Además, la inversión de Partner One, sus recursos técnicos y su impecable reputación de 28 años entre los clientes empresariales contribuirán a aumentar significativamente la cuota de mercado de Fidelis.

"Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a nuestra cartera a los productos líderes en ciberseguridad de Fidelis. Partner One se compromete a llevar adelante la confianza que el software de Fidelis se ha ganado en el mercado, creando un mundo más seguro para todos nuestros clientes. Los productos de Fidelis no sólo se beneficiarán de nuestro sólido respaldo financiero, sino también de la experiencia de cientos de los mejores y más brillantes profesionales de Partner One", indicó Andrew Hall, director de cartera de Partner One.

Acerca de Fidelis Security ®Las soluciones de Fidelis Security® son innovadoras en el sector de la ciberdefensa proactiva y protegen las TI modernas de las empresas globales con plataformas proactivas XDR y CNAPP. Los productos de Fidelis consolidan las operaciones de seguridad de TI para minimizar las superficies de ataque, automatizar la detección de amenazas y acelerar la respuesta para que las organizaciones sigan siendo resistentes a los ciberataques y salgan fortalecidas y más seguras. Muchos de los principales organismos comerciales, empresariales y gubernamentales de todo el mundo confían en los productos de Fidelis. Para más información, visite la página web: http://www.fidelissecurity.com

Acerca de Partner OnePartner One es uno de los grupos de software empresarial de más rápido crecimiento en el mundo, con un historial probado de adquisición y crecimiento de empresas de software empresarial. Más de 1.200 empresas y organizaciones gubernamentales confían en el software de Partner One, incluido el 80% de las mayores empresas del mundo. Para más información, visite la página web: https://partnerone.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/partner-one-adquiere-activos-clave-de-ciberseguridad-de-fidelis-301894748.html