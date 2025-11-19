Pasear con el perro sin tirones; un objetivo posible - Cole de Canes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2025.-

El paseo debería ser un momento de calma y disfrute compartido, pero para muchas familias se convierte en una fuente de estrés: tirones constantes, ansiedad y frustración. La buena noticia es que un perro puede aprender a pasear de forma tranquila, sin recurrir a castigos ni a collares dañinos.

Por qué los perros tiran de la correa

Excitación acumulada: la falta de autocontrol y la gestión deficiente de la energía provocan tirones.

Ausencia de aprendizaje: nunca se les ha enseñado a caminar relajados.

Atracción hacia estímulos: el deseo de llegar antes a otros perros, personas u olores.

Refuerzo del hábito: cada vez que un tirón permite avanzar, el comportamiento se consolida.

Qué no debe hacerse

Evitar collares de ahorque o pinchos: pueden causar daño físico y emocional.

No recurrir al castigo o la riña: solo incrementan la tensión y el miedo.

No esperar que el problema desaparezca solo: sin educación, el hábito tiende a reforzarse.

Cómo enseñar a pasear tranquilo

Comenzar en entornos sin distracciones: practicar en casa o en zonas tranquilas del parque.

Utilizar arnés y correa larga: permitir exploración sin generar tensión.

Detener el avance cuando hay tirones: enseñar que tirar no conduce antes al objetivo.

Reforzar los momentos de calma: continuar la marcha cuando el perro camina sin tensión.

Fomentar la serenidad antes de salir: iniciar el paseo únicamente cuando el perro esté tranquilo.

Con paciencia, constancia y refuerzo positivo, es posible lograr paseos sin tirones. El perro aprende que caminar de forma relajada resulta mucho más gratificante que tirar de la correa.

Cole de Canes en una referencia para quienes buscan una convivencia respetuosa y moderna con sus animales.

A través de sus canales coledecanes.com/, /www.instagram.com/adiestramiento_coledecanes/ y www.tiktok.com/@coledecanes, María Díez divulga consejos prácticos y comparte historias de éxito de perros y familias que han mejorado notablemente su convivencia gracias al entrenamiento.

Contacto

Emisor: Cole de Canes

Contacto: Cole de Canes

Número de contacto: 649291779