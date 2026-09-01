Paseo de la Habana y Alcobendas encabezan el despliegue de Workcenter ante la vuelta al cole 2026

Paseo de la Habana y Alcobendas, los dos puntos fuertes de Workcenter para la campaña VAC de Vuelta al Cole 2026 - Workcenter

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 de septiembre de 2026.-

El arranque del calendario académico y laboral de septiembre vuelve a situar la preparación logística de familias y profesionales en primer plano. La anticipación en el abastecimiento de equipos de oficina, consumibles e instrumental pedagógico condiciona la incorporación fluida a las rutinas de trabajo y estudio. En este marco, la red especializada acelera la organización de sus centros de distribución urbana para responder a picos de demanda concentrados en breves intervalos de tiempo.

Un catálogo integral articulado entre la agilidad urbana y la gran superficie

La tienda de Paseo de La Habana 25 en Madrid y la de Alcobendas en Carretera de Fuencarral, 1 Sep. (Parque Comercial Río Norte II) - , la de mayor superficie de la compañía, concentran la oferta completa de tecnología, papelería y material escolar

Entre las tiendas físicas de Workcenter en Madrid, dos puntos de venta destacan especialmente de cara a la campaña VAC de Vuelta al Cole 2026: la tienda de Paseo de la Habana 25, por su ubicación en pleno centro de actividad profesional, y la de Alcobendas, la de mayor superficie de toda la compañía. Ambas permiten a la compañía exhibir su catálogo de vuelta al cole con especial amplitud.

Paseo de la Habana: cercanía para la oficina

La tienda de Paseo de la Habana funciona como punto de referencia para empresas y profesionales del entorno que buscan resolver la compra de tecnología y material de oficina sin desplazarse. Es uno de los emplazamientos donde la campaña VAC tiene mayor rotación en la categoría de oficina y teletrabajo, con productos como el teclado Bluetooth Trust Basics, el ratón inalámbrico Trust Primo y los auriculares Bluetooth Belkin.

Alcobendas: el mayor formato de la red Workcenter

La tienda de Alcobendas es, por superficie, la más grande de toda la red Workcenter, lo que le permite exponer el catálogo completo de la campaña VAC en un único espacio: desde tecnología hasta papelería y material escolar. Este formato la convierte en un punto de referencia para familias de la zona norte de Madrid que buscan resolver en una sola visita la compra de vuelta al cole para varios perfiles —oficina, universidad y colegio— de la misma casa.

Una misma campaña, dos escaparates distintos

En ambas tiendas está disponible la selección completa de la campaña VAC: el cuaderno Carchivo Ingeniox A5, los marcadores Stabilo Boss Original y la botella reutilizable Chilly's para la universidad; y la agenda Mr. Wonderful 2026-2027, el estuche APLI Nordik Pastel y los rotuladores Carioca Jumbo Washable para el colegio.

Con Paseo de la Habana y Alcobendas como referencia, Workcenter demuestra cómo un mismo catálogo de vuelta al cole se adapta a formatos de tienda muy distintos: uno pensado para la rapidez del profesional que trabaja cerca, y otro para la familia que prefiere encontrarlo todo en un único espacio.

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