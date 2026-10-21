"Pass The Courvoisier": una celebración global de hospitalidad legendaria (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

UN NUEVO CAPÍTULO EN COURVOISIER: "PASS THE COURVOISIER" CELEBRA LA LEGENDARIA HOSPITALIDAD QUE DA LUGAR A HISTORIAS TAN DELICIOSAS QUE ES IMPOSIBLE NO COMPARTIRLAS.

PARIS, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Courvoisier presenta "Pass The Courvoisier", la primera campaña global de la casa de coñac en casi veinte años, que se difundirá a través de televisión, redes sociales, publicidad exterior, puntos de venta y experiencias en vivo.

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic aquí:https://www.multivu.com/courvoisier/9427451-en-pass-the-courvoisier-global-celebration-legendary-hospitality

Desde la corte de Napoleón III hasta la inauguración de la Torre Eiffel y la noche de estreno del Moulin Rouge, Courvoisier ha estado presente pasando de mano en mano y sirviéndose en buena compañía durante casi 200 años. Es una casa construida sobre un espíritu de generosa hospitalidad, que acoge tanto a la realeza como a los rebeldes, preparando el escenario para historias que merecen ser contadas.

Hoy, ese espíritu resulta más relevante que nunca. En una cultura donde cada instante puede parecer cuidadosamente preparado y sujeto a juicios, "Pass The Courvoisier" celebra la emoción de improvisar y romper el guion, juntos. Una fiesta espontánea en casa, un invitado inesperado, una conversación que nadie vio venir. Momentos compartidos que bien merecen ser recordados y comentados.

Inspirándose en este legado de legendaria hospitalidad, el creativo Ibra Ake —galardonado con un premio Grammy— ha realizado un nuevo cortometraje para la marca. Rodado en Atlanta, Georgia, la película captura la energía colectiva y la generosidad que surgen cuando las personas se reúnen. La historia transcurre durante una animada fiesta en una casa, donde una botella de Courvoisier pasa de mano en mano y de una estancia a otra, conectando conversaciones, encuentros y momentos inesperados al ritmo de una consigna central: "Pass The Courvoisier".

"Fue una experiencia divertida, precisamente por su historia", comentó Ibra Ake. "Guardamos recuerdos entrañables de Courvoisier, así que fue emocionante dejar mi propia huella en ese legado. Lo que más me gustó de este proyecto fue capturar todos esos instantes que hacen que una fiesta se sienta auténtica: gente cocinando unida, jugando, bailando, poniéndose al día. Todo comienza con una sencilla invitación: "'Pass the Courvoisier', y a partir de ahí, la energía cobra vida propia".

"Durante casi dos siglos, Courvoisier ha estado presente en algunos de los encuentros más memorables del mundo", afirmó Louise Dennett, directora general de la división de Cognac y Champagne de Campari Group. "La nueva campaña refleja nuestro espíritu de hospitalidad actual: una visión generosa del coñac, porque creemos que las mejores botellas están hechas para ser servidas, compartidas y disfrutadas entre todos".

Creada junto a BBDO Paris, "Pass The Courvoisier" marca el inicio de una plataforma creativa a largo plazo que evolucionará a través de nuevas historias, colaboraciones y experiencias en todo el mundo. Esta iniciativa arranca con dos eventos emblemáticos en Nueva York y Shanghái: House of Courvoisier, una fiesta inmersiva de una sola noche en Nueva York, y una intervención en INS Land, el principal destino de ocio nocturno de Shanghái y uno de los clubes más destacados a nivel mundial.

Para obtener consejos sobre cómo disfrutar y compartir mejor Courvoisier, visite: https://www.courvoisier.com/

@Courvoisier #passthecourvoisier

Acerca de Courvoisier:

Desde 1828, la madera ha sido la obsesión de Courvoisier, ya que el tiempo que el destilado pasa en barricas de roble es lo que crea sus deliciosos matices. De hecho, el maestro mezclador Thibaut Hontanx siente tal pasión por la madera que, donde otros ven un bosque, él percibe sabor. Desde la selección de los árboles años antes de que se conviertan en barricas hasta la exploración de diferentes tipos de grano, niveles de tostado y técnicas de maduración, él sabe que cada decisión deja su huella en los eaux-de-vie. Como séptimo guardián de la tradición de ensamblaje de la casa, Thibaut supervisa cada etapa del proceso, desde la barrica hasta la botella.

Elaborada en Jarnac, Francia, la colección actual incluye Courvoisier VS, VSOP y XO, además de ediciones limitadas y expresiones exclusivas para determinados mercados.

Courvoisier es la casa de coñac más galardonada del mundo* y la única que ha recibido la distinción Prestige de la France en dos ocasiones: en 1983 y en 2021. Desde las cortes europeas y la mesa de Napoleón III hasta la inauguración de la Torre Eiffel y la apertura del Moulin Rouge, Courvoisier ha estado presente en algunos de los acontecimientos más memorables de la historia. Hoy en día, la casa sigue defendiendo una visión generosa del coñac, bajo la convicción de que las mejores botellas están hechas para ser servidas, compartidas y disfrutadas en compañía.

*Basado en los 20 principales concursos internacionales de bebidas espirituosas desde 2019.

ACERCA DE CAMPARI GROUP:

Campari Group es un actor destacado en la industria mundial de bebidas espirituosas, con una cartera de más de 50 marcas de las categorías premium y super premium. Esta abarca desde aperitivos —incluyendo marcas icónicas como Aperol y Campari— hasta destilados de agave (como el tequila Espolòn), whiskies y rones (con Wild Turkey y Wray & Nephew Overproof), así como coñac y champán (incluyendo Courvoisier y Grand Marnier).

Fundado en 1860, Campari Group es una de las empresas de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento a nivel mundial y el líder indiscutible en la categoría de aperitivos. Cuenta con un alcance de distribución global, con presencia comercial en más de 190 países y posiciones de liderazgo en Europa y América.

Con sede en Milán (Italia), Campari Group opera a través de 21 centros de producción en todo el mundo y cuenta con su propia red de distribución en 27 países. La compañía emplea a aproximadamente 4.800 personas.

Las acciones de la empresa matriz, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters: CPRI.MI; Bloomberg: CPR IM), cotizan en la Bolsa de Italia desde 2001.

Para más información: http://www.camparigroup.com/en.

Disfrute de nuestras marcas con responsabilidad.

CRÉDITOS DE LA CAMPAÑA:

CLIENTE:

Marca: COURVOISIER

Director de Marketing y responsable global de Estrategia: Thomas MORADPOUR

Director general House of Cognac and Champagne: Louise DENNETT

Director de Marketing global Courvoisier: Pier Paolo CATUCCI

Gerente de Marketing global Courvoisier: Giovanni BARBARISI

Gerente de Comunicaciones Integradas a nivel global: Salomé DEGUEURCE

Gerente de Comunicaciones Globales y Activaciones Culturales: Jessica RIEUTORD

Gerente de Perspectivas y Analítica Globales: Elena ROMEO

AGENCIA:

Agencia: BBDO PARIS

Director creativo: Alexander KALCHEV

Director creativo: Yassine OUADAH-TSABET

Director artístico: Marion RICHARD, Mathieu MASSÉ

Productor: Quentin MOENNE LOCCOZ

Post-Productor: Jérôme DEPLATIÈRE

Producción impresa: Christine RETAUX, Erick BARBOTTE

Planificador estratégico: Harrison STEINHART, Alice DE BRITO

Equipo de cuentas: Jessica FERRIS, Julie HASLÉ, Olivier GUILLEROT, Luca DUGARO, Paul PIEUCHOT,

Raquel VARANDAS, Yan GE

PRODUCCIÓN:

Socio de producción: ICONOCLAST

Servicio de producción: FRIENDS&FAMILY

Director: Ibra AKE

Director de movimiento: Chris GRANT

Director de fotografía: Arseni KHACHATURAN

1st AD: Zaida FAKIH

Productor ejecutivo de Iconoclast: Jean DUHAMEL

Productor de la línea Iconoclast: Laragh STEWART

Productor ejecutivo de Friends&Family: Jed HEROLD

Productor ejecutivo de Friends&Family: Jeff GUILLOT

Productor de la línea Friends&Family: Julien LEMAITRE

Coordinador de producción: Lucas DEMERDJIBACHIAN & Joy AUTULY

Diseñador de producción: Leigh Ann REGAN-BARNES

Estilista: Yohanna LEBASI

Primer asistente de estilismo: Robbie VAN MIERLO

Diseñador de cabello: Shunika TERRY

Artista de uñas: Terrence TERRY

Fotógrafo para imágenes clave y campañas impresas: DeMarquis McDANIELS

Director de contenido de marca: Kirby McCLURE

Imágenes digitales: Eric JORDAN

Fotógrafo y director BTS: Matt SWINSKY

POST-PRODUCCIÓN:

Socio de post-producción: EVEREST

Supervisor de post-producción: Thomas ESPINOSA

Post-productor: Jean-Marie RAVOT

Editores: Adrianna LEGAY & Elodie FOUQUEAU

Colorista: Jean-Clément SORET / Company3 *

Tema: "Like a Movie" de Labrinth

Diseño sonido, producción sonido, música y mezcla: Attention Aux Chiens

Director de sonido: Fabrice SMADJ

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