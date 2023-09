PASSALACQUA ES NOMBRADO NO.1 EN LA CLASIFICACIÓN INAUGURAL DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2023

Passalacqua in Lake Como, Italy, is named The World’s Best Hotel in the inaugural ranking of The World’s 50 Best Hotels 2023. Image credit: Ruben Ortiz

Passalacqua (No.1) en Italia, recibió el premio The World's Best Hotel 2023

(No.1) en Italia, recibió el premio La lista inaugural celebra hoteles de 35 destinos en seis continentes de todo el mundo

El Lost Explorer Best Beach Hotel Award es para Soneva Fushi (No.7), Maldivas

es para (No.7), Maldivas Sonu Shivdasani OBE, cofundador y director ejecutivo de Soneva y fundador y ex director ejecutivo se Six Senses, recibió el premio SevenRooms Icon Award

cofundador y director ejecutivo de Soneva y fundador y ex director ejecutivo se Six Senses, recibió el premio Capella Bangkok (No.11) gana el premio Nikka Best New Hotel Award

(No.11) gana el premio Singita Lodges (No.15) en Sudáfrica gana el premio Flor de Caña Eco Hotel Award, auditado por The Sustainable Restaurant Association

(No.15) en Sudáfrica gana el premio auditado por The Sustainable Restaurant Association Carlo Alberto Best Boutique Hotel es recibido por The Newt (No.37) en Somerset

LONDRES, 19 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- La lista de The World's 50 Best Hotels se anunció en una cautivadora ceremonia de premiación en el Guildhall de Londres. Esta es la primera incursión de 50 Best en el segmento de los viajes, y su primera nueva clasificación global desde el lanzamiento de The World's 50 Best Bars en 2009.

La presentación destaca experiencias de hoteles excepcionales en todo el mundo que darán forma a las aspiraciones de los consumidores, viajeros y hoteleros.

Vea la lista completa de The World's 50 Best Hotels 2023 aquí.

Passalacqua, el lujoso hotel boutique en Lake Como, ocupa el primer lugar. Ubicado en una villa del siglo XVIII con espectaculares jardines traseros con vistas al lago, la familia De Santis ha creado una exquisita propiedad de 24 habitaciones que transmite la sensación de una casa privada. El No.2 es Rosewood Hong Kong, localizado en Victoria Dockside, el distrito de artes y diseño de la ciudad, con vistas al puerto.

Londres cuenta con cuatro hoteles en la lista: Claridge's (No.16), The Connaught (No.22), NoMad London (No.46) y The Savoy (No.47), mientras que otras dos propiedades del Reino Unido también fueron ganadoras: Gleneagles en Escocia (No.32), ganadora del premio Art of Hospitality Award y The Newt en Somerset (No.37), galardonado con el Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award.

Cuatro propiedades en Asia se ubican en las primeras posiciones de la lista: Rosewood Hong Kong (No.2), Four Seasons Bangkok en Chao Phraya River (No.3), The Upper House en Hong Kong (No.4) y Aman Tokyo (No.5). En el lugar más alto de la lista, a menos de 20 metros de una playa, Soneva Fushi (No.7) es nombrado el Lost Explorer Best Beach Hotel.

Singita Lodges, en Kruger National Park, es uno de los tres hoteles del continente africano que ingresó en la clasificación, junto con La Mamounia (No.6) y Royal Mansour (No.23), ambos en Marrakech.

