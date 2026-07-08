PassiveLogic nombra a Thomas Kiessling consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

-PassiveLogic nombra a Thomas Kiessling, ex responsable tecnológico de Siemens Smart Infrastructure, como consejero delegado para impulsar la infraestructura autónoma en el sector de la construcción

Este veterano de la industria se une a la compañía para acelerar la adopción de la IA física como la próxima plataforma tecnológica fundamental para el sector de la construcción

SALT LAKE CITY, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, empresa que desarrolla el Sistema Operativo Autónomo para infraestructuras comerciales e industriales, ha dado a conocer hoy el nombramiento de Thomas Kiessling como consejero delegado. Habiendo desempeñado anteriormente el cargo de director de tecnología de Siemens Smart Infrastructure y siendo un exitoso emprendedor en el sector de las tecnologías limpias, Kiessling liderará a PassiveLogic en su próxima fase de expansión comercial, liderazgo en su categoría y crecimiento global.

Su nombramiento se produce en un momento crucial para la infraestructura mundial. Los edificios comerciales e industriales consumen casi el 40% de la energía global, pero menos del 5% funcionan como activos verdaderamente inteligentes. El funcionamiento de los edificios sigue limitado por arquitecturas de control obsoletas, cuyo diseño es caro, difícil de escalar y económicamente viable solo para una pequeña fracción del mercado. Es por ello que la mayoría de los edificios operan muy por debajo de su potencial: consumen energía en exceso, aumentan los costes de mantenimiento, no ofrecen la calidad ni el confort necesarios para sus ocupantes y ejercen una presión creciente sobre las redes eléctricas envejecidas.

A pesar de que la última década transformó los sistemas de información mediante la computación en la nube y la IA, la próxima década transformará los sistemas físicos. Los edificios, la infraestructura energética y los activos industriales se están convirtiendo en participantes inteligentes y autónomos de la economía. PassiveLogic se fundó con una visión audaz: un mundo donde cada edificio funcione como un activo autónomo, eficiente e interactivo con la red eléctrica, proporcionando un confort superior a sus inquilinos.

Para hacer posible esta visión, PassiveLogic ha creado la primera plataforma autónoma del sector para el entorno construido. Basada en Quantum, el modelo y ontología del mundo basados en la física de la empresa, y en Hive, la plataforma perimetral autónoma que implementa Quantum en el edificio, PassiveLogic genera automáticamente gemelos digitales de la infraestructura de un edificio y aplica IA termodinámica basada en la física para optimizar continuamente su rendimiento. En lugar de depender de miles de horas de ingeniería personalizada, la plataforma permite que los edificios se optimicen y operen de forma autónoma.

El resultado de todo ello es un cambio fundamental en la economía de la automatización de edificios: costes de implementación drásticamente reducidos, ahorro energético líder en el sector, mantenimiento autónomo, mayor confort para los ocupantes y una flexibilidad de red sin precedentes. Por primera vez, las operaciones inteligentes de edificios se vuelven económicamente viables en todo el mercado comercial e industrial, ampliando el alcance de la infraestructura inteligente mucho más allá de un pequeño porcentaje de activos de alta gama.

"Estamos presenciando el surgimiento de una nueva categoría tecnológica", afirmó Thomas Kiessling, consejero delegado de PassiveLogic. "Los edificios, los sistemas energéticos y la infraestructura se convertirán en participantes autónomos de la economía, y PassiveLogic ha construido la base tecnológica para hacer posible ese futuro. Me entusiasma contribuir a expandir esta visión a nivel mundial".

Kiessling aporta tres décadas de experiencia liderando negocios tecnológicos globales e iniciativas de transformación industrial. Durante su mandato en Siemens, ayudó a dar forma a la estrategia de IA industrial de la empresa y dirigió importantes programas de innovación, incluido el desarrollo de Building X, la plataforma de construcción digital basada en la nube de Siemens. Anteriormente, cofundó AMPLY Power, ayudando a ser pionero en la carga como servicio de flotas de vehículos eléctricos antes de su adquisición a través de BP.

Acerca de PassiveLogicPassiveLogic es la creadora de la primera plataforma de infraestructura autónoma del mundo. Al combinar IA física, el modelo del mundo de PassiveLogic, control autónomo y una pila tecnológica integrada verticalmente, PassiveLogic permite que la infraestructura opere como sistemas inteligentes y autogestionados que optimizan continuamente el rendimiento, el consumo de energía, la resiliencia y la experiencia del usuario. La misión de la empresa es democratizar la ingeniería y acelerar la transición hacia un mundo construido más inteligente, sostenible y autónomo. La empresa cuenta con el respaldo de inversores líderes como NVentures, Prologis Ventures, Addition, Johnson Controls, noa, Brookfield Growth, G2 Venture Partners y Keyframe Capital.

Si desea más información visite la página web www.passivelogic.com.

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