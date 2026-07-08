PassiveLogic presenta la primera autonomía generativa del mundo para edificios e infraestructura industrial

La nueva autonomía de Level 3 de PassiveLogic transforma los edificios en robots de trabajo.

Ahora los usuarios pueden diseñar, construir y gestionar infraestructuras con agentes de IA física.

Level 3 coordina de forma proactiva los sistemas del edificio para maximizar el confort y minimizar el consumo energético.

(Información remitida por la empresa firmante)

SALT LAKE CITY, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, empresa pionera en software de IA física para entornos construidos, ha dado a conocer hoy el lanzamiento de Level 3 Autonomy, el primer sistema del mundo para el control autónomo generalizado de edificios y robótica de infraestructura. Gracias al uso del modelo del mundo basado en la física de la compañía, L3 de PassiveLogic coordina continuamente los sistemas del edificio, anticipando la demanda y ajustándose con antelación para ofrecer una comodidad y eficiencia óptimas.

Lo que la autonomía total prometía desde hace tiempo a los coches y robots, PassiveLogic ahora lo ofrece a edificios críticos en funcionamiento. Los edificios gestionan de forma autónoma sus sistemas, equilibrando el confort, la energía, las operaciones y los riesgos emergentes a medida que cambian las condiciones, sin necesidad de ajustes constantes ni intervención manual.

"En la actualidad, los edificios de todo el mundo están experimentando una transformación fundamental: pasan de ser pasivos operativos a contribuir activamente, funcionando como parte de la fuerza laboral", explicó Thomas Kiessling, consejero delegado de PassiveLogic. "Hemos llevado la autonomía de la teoría a la práctica en entornos reales, algo que el sector llevaba años anticipando."

Qué significa Level 3 Autonomy: Los edificios se convierten en robots de infraestructuraLos edificios, los sistemas industriales y los centros de datos representan algunos de los sistemas autónomos más complejos jamás implementados, requiriendo la coordinación de miles de activos interconectados, múltiples dominios físicos y horizontes temporales que van desde milisegundos hasta décadas.

Sin embargo, los sistemas de automatización de edificios actuales son en su mayoría de Nivel 0. El control está programado manualmente y funciona como una caja negra: las acciones ocurren, pero la intención y la causalidad permanecen opacas.

Level 3 marca un cambio fundamental en el que el control ya no está programado. En cambio, el control se convierte en una "caja blanca" de IA que es dinámica y se puede entrenar, pero a la vez determinante y rastreable: un avance revolucionario para la industria de la IA.

Con L3 de PassiveLogic, impulsado por NVIDIA, los cambios en el entorno físico se generan de forma autónoma a partir de un modelo del mundo real (GWM) basado en la física. El modelo del mundo describe el entorno y los sistemas del edificio: qué equipos hay, por qué existen, cómo se comportan, cómo las acciones producen causalmente resultados y cómo interactúan las personas y los activos con ellos. Al combinar estas restricciones físicas con una representación visual del entorno, los edificios se convierten en robots que pueden razonar sobre los objetos, predecir resultados y ejecutar acciones de forma segura y precisa.

"La próxima década verá la IA física integrada en todos los principales sistemas de infraestructura del planeta", afirmó Kiessling. "Las empresas que logren combinar inteligencia, autonomía y resultados reales a gran escala serán las ganadoras. PassiveLogic ha creado la plataforma fundamental para que el entorno construido haga posible ese futuro, impulsando la robótica de infraestructuras para mejorar la productividad, aumentar la seguridad y reducir las emisiones".

PassiveLogic presentará el siguiente nivel de autonomía a finales de este año, permitiendo el aprendizaje en el borde y ampliando los horizontes de predicción.

Acerca de PassiveLogicPassiveLogic es la creadora de la primera plataforma de infraestructura autónoma del mundo. Al combinar IA física, el modelo del mundo de PassiveLogic, control autónomo y una pila tecnológica integrada verticalmente, PassiveLogic permite que la infraestructura opere como sistemas inteligentes y autogestionados que optimizan continuamente el rendimiento, el consumo de energía, la resiliencia y la experiencia del usuario. La misión de la empresa es democratizar la ingeniería y acelerar la transición hacia un mundo construido más inteligente, sostenible y autónomo. La empresa cuenta con el respaldo de inversores líderes como NVentures, Prologis Ventures, Addition, Johnson Controls, noa, Brookfield Growth, G2 Venture Partners y Keyframe Capital.

Si desea más información visite www.passivelogic.com.

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