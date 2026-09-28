De la pastelería familiar al inmobiliario de lujo; la trayectoria empresarial de Nicolás Castaños Romero - Nicolás Castaños Romero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre

Antes de entrar en el mercado de las viviendas exclusivas, Nicolás Castaños Romero comenzó su trayectoria trabajando en el negocio familiar. Sus padres tenían una pastelería y allí permaneció hasta los 19 años, una etapa que le permitió conocer desde muy joven la realidad de gestionar un negocio y tratar directamente con los clientes.

A esa edad decidió buscar su propio camino y se incorporó al sector inmobiliario de la mano de Tecnocasa. Allí comenzó desde la base, desarrollando habilidades comerciales y aprendiendo el funcionamiento de un sector en el que la confianza y las relaciones personales tienen un peso fundamental.

Posteriormente, Castaños dio el salto al inmobiliario de lujo madrileño con DIZA Consultores. Esta etapa le permitió conocer de cerca un segmento caracterizado por operaciones de mayor volumen, clientes de alto poder adquisitivo y la importancia de la discreción, la agenda de contactos y el conocimiento del mercado.

Con el tiempo, surgió la inquietud de crear un proyecto propio. Su primera aventura empresarial no obtuvo los resultados esperados, pero aquella experiencia le permitió conocer de primera mano las dificultades de emprender y aprender aspectos relacionados con la gestión, los costes, la estructura y la toma de decisiones.

En lugar de abandonar el emprendimiento, decidió aprovechar lo aprendido para comenzar una nueva etapa vinculada al inmobiliario premium y de lujo. Así nació Évora Properties, proyecto con presencia en mercados como Madrid, Marbella y Barcelona.

Un mercado inmobiliario en transformación

La trayectoria de Castaños coincide con el crecimiento de Madrid como destino para compradores nacionales e internacionales de alto poder adquisitivo. En este contexto, las operaciones off-market han adquirido especial relevancia: propiedades que no se anuncian públicamente y cuya comercialización depende en gran medida de las relaciones y contactos profesionales.

En el inmobiliario de lujo, la actividad va más allá de la venta de viviendas. La atención personalizada, la disponibilidad, la discreción y la capacidad para conectar a compradores y propietarios forman parte esencial del servicio.

Para Castaños, el reto empresarial consiste ahora en consolidar una estructura capaz de crecer sin perder esa atención cercana al cliente. El objetivo pasa por reforzar la presencia de Évora Properties en el mercado inmobiliario de lujo y continuar desarrollándose en ciudades como Madrid, Marbella y Barcelona.

Su trayectoria reúne diferentes etapas: la disciplina aprendida en el negocio familiar, la formación comercial adquirida en Tecnocasa, la experiencia en el mercado de lujo con DIZA Consultores y las enseñanzas de su primera aventura empresarial.

Más que una carrera planificada desde el principio, su historia refleja un recorrido construido progresivamente, desde un negocio familiar hasta el desarrollo de un proyecto propio dentro del inmobiliario de lujo.

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