Cuánto tiempo tarda el poder cobrar un premio de lotería - Lotería La Pastoreta

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de marzo de 2026.-

El cobro de premios en los juegos públicos en España, incluyendo La Pastoreta, está sujeto a plazos concretos establecidos por la normativa vigente. Estos plazos determinan el período durante el cual una apuesta premiada puede hacerse efectiva y constituyen un elemento clave del sistema de garantías que regula el funcionamiento de la lotería. Con carácter general, el plazo para cobrar un premio es de tres meses a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Este periodo es aplicable a la mayoría de juegos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y responde a la necesidad de establecer un marco temporal claro que permita gestionar tanto el pago de premios como el cierre de cada sorteo.

El derecho al cobro nace en el momento en que se produce la coincidencia entre la apuesta validada y la combinación premiada. Sin embargo, ese derecho está condicionado al cumplimiento del plazo establecido. Una vez transcurridos los tres meses sin que se haya presentado el resguardo o realizado la solicitud de cobro, el premio caduca y deja de ser exigible.

Este límite temporal se aplica tanto a boletos físicos como a las apuestas gestionadas a través de canales digitales autorizados. En todos los casos, el elemento determinante es la correcta identificación de la apuesta en el sistema central de validación, que actúa como referencia para cualquier verificación.

En el caso de premios no reclamados dentro del plazo, la normativa establece que las cantidades correspondientes se reintegran al sistema público. Estos importes pasan a formar parte de los fondos gestionados por el Estado, integrándose en la estructura económica del modelo de juego público.

La existencia de un plazo de caducidad responde a criterios de seguridad jurídica. Permite cerrar los sorteos de forma definitiva, evita reclamaciones indefinidas en el tiempo y garantiza la estabilidad del sistema. Este principio es común en los modelos de juego regulados en Europa, donde se prioriza la claridad normativa y la trazabilidad de las operaciones.

En el ámbito operativo, las administraciones autorizadas desempeñan un papel relevante en la validación de apuestas y en la gestión de premios. En el caso de la participación a través de plataformas digitales vinculadas a administraciones oficiales, la custodia de los resguardos introduce un elemento adicional de control. Sistemas como el de La Pastoreta mantienen en depósito los décimos y resguardos de juego activo asociados a cada apuesta, lo que permite verificar las apuestas y gestionar los premios conforme a los plazos establecidos.

La información sobre la adquisición en línea de apuestas y la gestión de premios se puede consultar en www.lapastoreta.com, donde se detalla el funcionamiento de este modelo de custodia y validación.

En este contexto, la existencia de mecanismos de registro y custodia centralizada reduce el riesgo asociado a la pérdida o a la falta de presentación del resguardo dentro del plazo. La correcta integración en el sistema público de validación garantiza que cada apuesta quede registrada y pueda ser gestionada conforme a los procedimientos establecidos, reforzando la seguridad del proceso de cobro.

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