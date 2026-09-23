PATEO firma un memorando de entendimiento estratégico con Arm para impulsar la innovación en IA física

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- PATEO (02889.HK) ha firmado recientemente un Memorando de Entendimiento (MdE) de cooperación estratégica con Arm para impulsar la innovación en IA física. Como parte de esta colaboración, PATEO y Arm explorarán soluciones innovadoras para aplicaciones de IA física, incluyendo cargas de trabajo de próxima generación habilitadas para IA en el sector de la automoción, que permiten una inteligencia basada en la percepción y la interacción.

Tendencia del sector: La IA se adentra en el mundo físico, con los automóviles como plataforma clave

La IA física está entrando rápidamente en una nueva fase de implementación industrial, capaz de interactuar en tiempo real entre agentes inteligentes y el mundo físico, y permitiendo que las máquinas realicen percepción, comprensión, toma de decisiones y acciones en un sistema de circuito cerrado. Esto les permite operar de forma autónoma y adaptarse continuamente a entornos complejos. Como terminales móviles inteligentes que integran sensores, computación, conectividad y control, los vehículos se están convirtiendo en uno de los dominios de aplicación más escalables para la IA física.

A medida que los vehículos inteligentes evolucionan, pasando de innovaciones puntuales a experiencias inteligentes integrales, las cargas de trabajo de IA integradas en el vehículo se expanden más allá de las aplicaciones tradicionales como los asistentes de voz, la navegación y el infoentretenimiento, abarcando escenarios cada vez más sofisticados, como la percepción multimodal, la integración de la cabina con la conducción, la interacción en tiempo real y los agentes de IA integrados.

Esta evolución impone unas exigencias superiores a las plataformas informáticas subyacentes. Además de ofrecer una alta capacidad de procesamiento, estas plataformas también deben proporcionar un bajo consumo energético, capacidad de respuesta en tiempo real, fiabilidad y seguridad funcional. Conseguir esto requiere una estrecha colaboración entre propiedad intelectual, chips, sistemas operativos, algoritmos, aplicaciones y plataformas en la nube, respaldada por un ecosistema abierto y dinámico. La innovación informática para la IA física se está convirtiendo cada vez más en una dirección importante para la próxima etapa de la competencia en el desarrollo de vehículos inteligentes.

Profundizar la colaboración para acelerar la innovación en todo el ecosistema de IA física

Como líder mundial en plataformas informáticas, Arm aporta una amplia experiencia en tecnologías automotrices y un extenso ecosistema industrial. PATEO es un proveedor de primer nivel con capacidades integrales que abarcan cabinas inteligentes y tecnologías para vehículos conectados, respaldadas por una plataforma tecnológica integrada que incluye software, hardware, chips y servicios en la nube.

Esta colaboración servirá para fortalecer todavía más la innovación conjunta entre ambas compañías en vehículos inteligentes e inteligencia artificial física, impulsando la estrategia integrada de PATEO de "Software, Hardware, Chips y Nube".

Liang Chen, vicepresidente de PATEO, comentó:

La innovación siempre ha sido el motor principal del crecimiento de PATEO. En la actualidad, la IA está evolucionando rápidamente, pasando de la nube a la computación perimetral y entrando en una nueva era de IA física. Creemos que la colaboración en un ecosistema abierto es esencial para acelerar la comercialización y la adopción de tecnologías de IA física. La plataforma de computación de Arm ya está ampliamente implementada en la industria de la automoción, adoptada por un amplio ecosistema de software, y la compañía comparte una visión clara del futuro de la IA física. Nos complace asociarnos con Arm para explorar aplicaciones innovadoras de IA física y trabajar juntos para fomentar la innovación y el crecimiento en toda la industria.

Desarrollo de capacidades: Acelerando el progreso hacia los "vehículos definidos por IA"

Como empresa impulsada por la IA, PATEO ha reconocido desde hace tiempo que la inteligencia artificial está evolucionando desde la nube hasta el entorno periférico y desde capacidades independientes hasta una inteligencia integral para vehículos. La empresa también previó que la IA se convertiría cada vez más en un factor determinante para configurar las experiencias de los usuarios de vehículos y la diferenciación competitiva.

Basándose en esta visión, PATEO estableció su filosofía de desarrollo de "Vehículos Definidos por IA" y ha continuado aumentando la inversión en IA física en los últimos años, construyendo una base integral que abarca la arquitectura tecnológica, las plataformas de productos y el despliegue en producción en masa. Comercialmente, el negocio de PATEO relacionado con la IA generó aproximadamente 209 millones de RMB en ingresos durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 588,6%. Esto refleja la transición de la comercialización de la IA desde la prueba de concepto hasta el despliegue a gran escala. Al mismo tiempo, aprovechando su amplia experiencia en producción en masa con productos como los controladores de dominio de cabina inteligentes, PATEO ha desarrollado capacidades integrales que abarcan el desarrollo tecnológico, la integración de plataformas y el despliegue a gran escala. Estas capacidades proporcionan una base sólida para llevar soluciones innovadoras de IA física a aplicaciones del mundo real.

En lo que respecta al futuro, PATEO seguirá adoptando un enfoque abierto y colaborativo, trabajando estrechamente con socios de la industria para impulsar la innovación en IA física y acelerar su implementación en vehículos. De forma conjunta, estos esfuerzos contribuirán a impulsar la evolución de los vehículos inteligentes hacia niveles de inteligencia más avanzados, ofreciendo experiencias de movilidad más seguras, inteligentes y eficientes para usuarios de todo el mundo.

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