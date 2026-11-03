(Información remitida por la empresa firmante)

- PATEO impulsa la IA en vehículos con NVIDIA Nemotron y ByteDance Doubao en su AI Box basada en NVIDIA DRIVE AGX Thor

SHANGHÁI, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- PATEO impulsa la IA integrada en vehículos a través de la implementación de NVIDIA Nemotron y el modelo de lenguaje ByteDance Doubao, contando con 35.000 millones de parámetros, en su AI Box, basada en NVIDIA DRIVE AGX Thor. Esta solución combina la inferencia de IA local con la plataforma AI Agent de PATEO con el fin de facilitar la interacción multilingüe, comprender el contexto del habitáculo y coordinar las funciones del vehículo.

Durante la celebración de Auto China 2026, que se llevó a cabo en Pekín, PATEO anunció el desarrollo conjunto de esta solución con ByteDance y un fabricante líder de vehículos de nueva energía. Asimismo, PATEO ha obtenido la nominación de un proyecto para un vehículo de nueva generación por parte de un fabricante líder de vehículos de nueva energía, cuya producción en serie se espera para el segundo trimestre de 2027.

Inferencia local en el vehículo con Nemotron y Doubao

PATEO ha integrado el sistema de reconocimiento automático de voz NVIDIA Nemotron 3.5 ASRdentro de su conjunto de modelos para vehículos. En colaboración con ByteDance, PATEO también ha integrado Doubao, un modelo de lenguaje de mezcla de expertos con 35.000 millones de parámetros. El conjunto incluye síntesis de texto a voz y un modelo de lenguaje de 2 mil millones de parámetros para clasificación semántica y rechazo de solicitudes.

El conjunto integrado puede llevar a cabo la ejecución de la inferencia localmente sin conexión a la nube, lo que permite la interacción por voz multilingüe y el reconocimiento de voz en tiempo real. Esto permite que las funciones principales de IA permanezcan disponibles incluso con conectividad limitada, mientras que los servicios conectados y las actualizaciones en la nube amplían las capacidades del sistema.

La plataforma PATEO AI Agent combina entradas de voz, visuales y de sensores con el objetivo de interpretar las solicitudes del usuario y las condiciones del habitáculo. Dentro de los permisos de seguridad del vehículo, puede activar los controles del habitáculo y los servicios en línea, coordinar tareas simultáneas y gestionar solicitudes de larga duración. Contando con la autorización del usuario, puede recordar preferencias y hábitos para personalizar futuras interacciones.

AI Box aporta inteligencia proactiva a la cabina de mando

AI Box de PATEO proporciona soporte de cara a las situaciones prácticas durante toda la experiencia de conducción. La IA Sentinel puede identificar y emitir alertas en relación a los riesgos como infracciones de estacionamiento, inundaciones e incendios. En trayectos con altas temperaturas, los ocupantes pueden ajustar de forma independiente la climatización del conductor y del pasajero mediante comandos de voz o gestos. Durante la conducción prolongada en autopista, el agente de IA puede detectar la fatiga del conductor y preguntarle si desea abrir una ventanilla o activar el masaje del asiento. En zonas que cuentan con mala calidad del aire, puede sugerir cerrar las ventanillas y activar la recirculación del aire según la ubicación y los hábitos de conducción aprendidos.

Desarrollada sobre NVIDIA DRIVE AGX Thor, AI Box conecta la percepción, el razonamiento, la ejecución y el aprendizaje. Mantener estas experiencias necesita disponer de un ancho de banda de memoria junto con una capacidad de procesamiento máxima medida en TOPS. A medida que se acumula contexto a través de las conversaciones y las acciones del agente durante un viaje, la caché de clave-valor (KV) del modelo crece, lo que aumenta las exigencias de capacidad de memoria y ancho de banda. El procesamiento acelerado y el alto ancho de banda de memoria de Thor ayudan a admitir la inferencia local con capacidad de respuesta. Dentro de los permisos de seguridad automotriz, la IA coordina los controles de la cabina, los servicios conectados y las tareas concurrentes o de larga duración. Contando con autorización del usuario, recuerda preferencias y hábitos, al tiempo que las actualizaciones en la nube ayudan a perfeccionar sus capacidades.

La arquitectura de software modular de AI Box y su integración dentro de los sistemas del vehículo y el ecosistema de IA en la nube y en el borde de NVIDIA permiten llevar a cabo la implementación, el ajuste y la personalización de modelos en todos los programas del vehículo. Añadiendo la capacidad de computación de IA dedicada sin reemplazar el chip de control principal original, también sirve para proporcionar una ruta de actualización para vehículos existentes cuyos procesadores no pueden soportar modelos más grandes, interacciones multimodales concurrentes y agentes proactivos solo mediante actualizaciones de software.

Más allá del hardware con tokenómica e IA física

PATEO está llevando a cabo el desarrollo de AI Box con el fin de expandirse desde la entrega puntual de hardware hacia servicios y operaciones de IA continuos. Su estrategia de Tokenomics para vehículos busca generar ingresos recurrentes en torno al despliegue y uso de capacidades de IA, extendiendo la oportunidad de negocio más allá de la venta inicial del hardware.

En junio de 2026, PATEO se asoció con Mininglamp Technology, Xunce Technology y Saimo Technology con el objetivo de desarrollar de forma conjunta un modelo de mundo físico de IA basado en tokens y TokenOS. Esta colaboración sirve para conseguir la integración del hardware en el dispositivo, pruebas de simulación e infraestructura de datos, creando una base para la entrega y operación de servicios de IA.

Desarrollada sobre NVIDIA DRIVE AGX Thor, AI Box proporciona una plataforma reutilizable que PATEO puede adaptar a diferentes fabricantes de automóviles y programas de vehículos. La compañía también está extendiendo su experiencia en interacción inteligente e ingeniería de hardware al campo de la robótica. PATEO informa de la nominación de un proyecto por parte de un proveedor líder nacional de computación robótica, lo que abre la oportunidad de aplicar las capacidades de su plataforma a aplicaciones de IA física más allá de los vehículos.

Al tiempo que los modelos integrados en dispositivos y los agentes de IA se expanden hacia una implementación automotriz más amplia, PATEO combina la computación acelerada de NVIDIA con su experiencia en software y hardware para cabinas de vehículos para respaldar esta transición. Su enfoque dentro de la tecnología reutilizable, la implementación en diversos programas de vehículos y los servicios de IA continuos respaldan su evolución de proveedor de cabinas inteligentes a empresa de plataformas de IA, con oportunidades de crecimiento en los mercados de IA automotriz y física en general.

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