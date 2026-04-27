PATEO y NVIDIA se unen para lanzar una innovadora solución integrada de software y hardware para AI Box

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de abril, PATEO firmó una serie de acuerdos de colaboración con NVIDIA y un fabricante líder de vehículos de nueva energía (VNE). La compañía está acelerando la transición de los "modelos a gran escala para vehículos" desde la verificación técnica hasta la producción en masa, logrando avances sustanciales en la implementación de modelos de IA integrados en vehículos y la aplicación de plataformas de computación avanzadas.

A medida que la inteligencia automotriz se adentra en la zona de desarrollo definida por la IA, el despliegue de la conducción autónoma de nivel 3 y 4 impulsa un crecimiento exponencial en la demanda de capacidad de procesamiento. Si bien la sinergia entre la computación perimetral y la nube se ha convertido en un consenso, la IA perimetral sigue limitada por factores como la capacidad de procesamiento de los chips nativos de los vehículos y el rendimiento de los modelos, lo que dificulta la iteración continua de funciones complejas y la adaptación a nuevos escenarios.

Basándose en un profundo conocimiento de esta tendencia, PATEO desarrollará soluciones de modelos complejos para vehículos, impulsadas por la plataforma de computación acelerada NVIDIA DRIVE AGX Thor, e implementará su AI Box en dicha plataforma para proporcionar soporte de computación de alto rendimiento para el despliegue en vehículos de modelos de IA de gran tamaño de próxima generación. Asimismo, esto sentará una base sólida para la presencia global de las soluciones de conducción inteligente de la compañía.

Gracias a la excepcional versatilidad de la colaboración con NVIDIA en la plataforma de computación acelerada NVIDIA DRIVE AGX Thor, las soluciones de IA desarrolladas en esta plataforma se pueden implementar rápidamente en los proyectos de vehículos inteligentes de los principales fabricantes de automóviles.

Mientras tanto, PATEO ha recibido una nominación para un modelo inteligente de próxima generación por parte de un fabricante líder de vehículos eléctricos. Este proyecto representa la primera solución integrada de software y hardware para IA del mundo, liderada y proporcionada por PATEO. Además, constituye un caso de aplicación comercial de IA que logra una profunda integración en el vehículo entre el modelo general de IA de ByteDance y el modelo de PATEO para dispositivos periféricos, basado en años de experiencia en el uso de sistemas de infoentretenimiento para vehículos.

La obtención de esta nominación confirma que la empresa ha logrado avances sustanciales en la implementación de grandes modelos de IA para el sector automotriz y en la aplicación de plataformas de computación avanzadas. Actualmente, PATEO y sus socios de proyecto ya han iniciado el despliegue en torno a escenarios de vanguardia en el ámbito vehicular, como la "IA física", los "agentes de IA" y los "agentes emocionales de IA", y están explorando modelos de negocio innovadores como la facturación mediante tokens integrados en el vehículo, con el objetivo de convertirse en un líder mundial en la "economía de tokens para vehículos".

Desde gigantes de los semiconductores hasta los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial, desde avances tecnológicos hasta sinergias de ecosistemas, y desde liderar el mercado local hasta competir a escala global, PATEO está aprovechando la IA como motor para consolidar su posición central en la cadena de suministro de vehículos inteligentes y en el campo de las aplicaciones de IA, respaldada por sus profundas capacidades de transformación tecnológica, su experiencia en la producción en masa a gran escala y su sistema de gestión de calidad de nivel automotriz. Impulsada por la premiumización y la globalización, la compañía está acelerando su evolución para convertirse en un actor clave en la era de los "vehículos definidos por IA".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2965093/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pateo-y-nvidia-se-unen-para-lanzar-una-innovadora-solucion-integrada-de-software-y-hardware-para-ai-box-302754493.html