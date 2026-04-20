Los patitos que hacen llorar a mamá; la joya viral que arrasa en el Día de la Madre - Customima

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de abril de 2026.- Elegir un regalo para el Día de la Madre siempre plantea la misma pregunta: ¿cómo regalar algo que sea de verdad para ella, y no para cualquiera? Este año, miles de personas en España han encontrado la respuesta en el mismo sitio: un colgante de patitos. Una mamá pata seguida de sus pequeños, cada uno grabado con el nombre real de un hijo. La firma barcelonesa Customima lleva años personalizando estas piezas de forma individual. En las últimas semanas, más de trece creadoras de contenido han documentado en TikTok el momento exacto en que alguien lo recibe. El patrón se repite en todos los vídeos: quien lo abre, llora.

Llevamos más de quince años viendo que la gente no llora cuando recibe una joya cara, explica Susana Fuentes, fundadora y directora de Customima. Llora cuando recibe algo que solo podría ser para ella. El nombre de su hijo grabado en su pecho. Eso es lo que cambia todo.

La pieza representa a una mamá pata rodeada de sus pequeños: delicadas figuras de apenas un centímetro, una por cada hijo o nieto, con su nombre grabado. No hay dos iguales en el mundo. La joya crece con la familia: se puede añadir una nueva figura con cada nacimiento, convirtiendo el colgante en un registro de la historia familiar que mamá lleva sobre el pecho.

La colección de Patitos de Customima está disponible en plata de ley y en oro de dieciocho quilates. El grabado es gratuito en todas las figuras. El proceso es completamente online: se elige la composición, se graban los nombres y, antes de confirmar, el comprador puede ver exactamente cómo va a quedar cada nombre en su lugar. El envío llega en 48 horas, con una presentación diseñada para el regalo.

Su éxito no ha llegado por publicidad: son madres, hijas y parejas publicando espontáneamente el momento de abrirlo. La emoción que capturan esos vídeos —real, visible, compartida voluntariamente— ha convertido la colección en la más deseada del Día de la Madre esta temporada.

Hemos grabado el nombre de miles de hijos en joyas de madres, añade Fuentes. Cada vez, la reacción es la misma: quien lo abre, llora. No por el regalo. Por el nombre.

Los patitos son solo el comienzo. La colección de joyas para el Día de la Madre de Customima incluye collares, pulseras, anillos y medallas, todos con grabado gratuito y entrega en 48 horas. Garantía de devolución de treinta días.

Sobre Customima

Customima es la marca española de joyería personalizada fundada por Susana Fuentes en Barcelona. Con más de quince años de experiencia en grabado artesanal, 24 puntos de venta en toda España y miles de clientes satisfechos, se ha especializado en crear joyas únicas con grabado gratuito. Su lema: Cada joya cuenta una historia, la tuya.

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