Patricia Yurena, artista y modelo, miss universo España, premiada en los Premios Azul Zero en Lanzarote

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre de 2025.-

La artista y modelo Patricia Yurena recibe el premio Mujer en acción en la II edición de los Premios Azul Zero, que se celebrarán el 14 de noviembre en Lanzarote bajo el lema 'La magia de estar vivos'. Entre los galardonados figuran María Neira, directora de salud pública y medio ambiente de la OMS; Myrna Cunningham, expresidenta del foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU, y Mariam Issoufou, reconocida con el Global Award for Sustainable Architecture

'La magia de estar vivos': Azul Zero celebra su II edición en Lanzarote

Sostenibilidad, innovación y compromiso humano se darán cita en el corazón volcánico de los Jameos del Agua, en Lanzarote, con motivo de la II edición de los Premios Azul Zero, que se celebrarán el próximo 14 de noviembre bajo el lema 'La magia de estar vivos'.



Más que una gala, este encuentro se presenta como una experiencia sensorial, emocional y transformadora, concebida para rendir homenaje a quienes están impulsando un cambio positivo desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social.



Organizados por Azul Zero —espacio de divulgación que promueve la conexión entre el ser humano y la naturaleza— con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote, estos galardones reconocen proyectos y trayectorias que inspiran un futuro más consciente, justo y sostenible.



En esta edición, personalidades de impacto internacional serán distinguidas por su contribución al progreso humano y la protección del planeta. Entre ellas destaca la artista y modelo Patricia Yurena Rodríguez, reconocida con el Premio Mujer en Acción. Primera finalista en Miss Universo y referente de autenticidad, la tinerfeña ha inspirado a miles de mujeres a ejercer su libertad con valentía, creatividad y compromiso.



Los galardonados de esta edición son:



• Dra. María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, por su liderazgo en la defensa de la salud y el planeta.







• Myrna Cunningham, líder indígena nicaragüense y Premio Iberoamericano de Derechos Humanos, por su labor en defensa de los pueblos indígenas y la salud comunitaria.







• Carl Honoré, autor de Elogio de la lentitud y figura clave del Movimiento Slow, por promover una vida más consciente y saludable.







• Carlos Mallo, fundador y CEO de Innoceana y Goldman Environmental Prize 2024, por su trabajo en conservación marina y su impacto en las Islas Canarias.







• Javier Goyeneche, fundador y presidente de ECOALF, pionero en moda circular, por transformar residuos en prendas sostenibles con alcance global.







• Patricia Yurena Rodríguez, modelo y artista internacional, galardonada con el Premio Mujer en Acción por su labor inspiradora y su trayectoria pionera en el ámbito de la libertad femenina.







• Mariam Issoufou, arquitecta nigeriana especializada en sostenibilidad, ganadora del Global Award for Sustainable Architecture 2022.







• César Manrique (póstumo), recogido por el director de la Fundación César Manrique. Artista y visionario lanzaroteño, referente mundial en la integración entre arte, naturaleza y sostenibilidad.







• Antonia Varela, doctora en Astrofísica y directora de la Fundación Starlight, reconocida entre los TOP 50+1 Inspiradores del Turismo con Impacto Positivo en Europa y Latinoamérica.







• José Díaz, fundador y director de Educa Nepal, por su incansable labor educativa y social en favor de la infancia vulnerable.







Los premiados han sido seleccionados por un comité de expertos comprometidos con las humanidades y la sostenibilidad, formado por Carmen Albertos, antropóloga del Banco Mundial (Washington); el Dr. Raúl Sánchez Molina, profesor de Antropología en la UNED y The Catholic University of America; y Ana Quintana, creadora y CEO de Azul Zero.



En palabras de Ana Quintana:



"Azul Zero nació con la convicción de que la sostenibilidad no es una meta, sino una forma de entender la vida. Con estos premios celebramos a quienes transforman esa idea en acción y demuestran que el respeto por la Tierra puede ir de la mano del progreso humano".



Con esta segunda edición, Azul Zero reafirma su misión de difundir historias inspiradoras y promover un futuro donde el desarrollo y la naturaleza convivan en equilibrio. En Lanzarote, Reserva de la Biosfera y símbolo de armonía entre el arte y el entorno, la magia de estar vivos se convierte en un homenaje a todo lo que aún merece ser protegido.



Sobre Azul Zero

Azul Zero es un espacio de divulgación dedicado a fortalecer la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Su propósito es inspirar cambios y ofrecer soluciones que contribuyan a una sociedad sostenible. Lo hace a través de entrevistas, proyectos transformadores y la difusión de conocimiento científico y positivo que impulse una nueva forma de mirar el mundo.







Emisor Azul Zero

Contacto

Nombre contacto: Ester Lara

Descripción contacto: WO COMUNICACIÓN

Teléfono de contacto: 620229362



