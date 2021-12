Patrick J. Kennedy será el orador principal de la Cumbre Inaugural de Psiquiatría 2022 de CCO

-El Honorable Patrick J. Kennedy, ex congresista (D-RI) y fundador del Foro Kennedy, será el orador principal de la Cumbre Inaugural de Psiquiatría 2022de CCO

RESTON, Va., 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Clinical Care Options (CCO) se complace en anunciar que el Honorable Patrick J. Kennedy, ex congresista (D-RI) y fundador del Foro Kennedy, será el orador principal de su Cumbre Inaugural de Psiquiatría 2022. Kennedy presentará el tema "La búsqueda de la equidad en salud mental", un tema al que ha dedicado gran parte de su carrera como autor principal de la histórica Ley de Paridad en Salud Mental y Equidad en Adicciones de 2008 (Ley de Paridad Federal).

"Estamos encantados de que Kennedy comparta su perspectiva con nosotros, como alguien que no sólo ha luchado contra la salud mental, sino que también se encuentra en la posición única de efectuar un cambio radical en la industria", explicó Horacio Rodríguez, Director General de Neurociencia Global de Clinical Care Options. "Contar con influyentes defensores de la salud mental, como Kennedy, es cada vez más importante mientras el sector lucha por la paridad. Nuestro público de médicos agradece y aplaude este nivel de apoyo, ya que luchan en esta batalla a diario en su práctica y en sus comunidades."

La Cumbre Inaugural de Psiquiatría 2022 de CCO se celebrará del 24 al 26 de marzo de 2022, en formato virtual. Este evento establecerá el estándar para la educación oportuna, imparcial y basada en la evidencia de los principales expertos del mundo. Médicos de todo el mundo se reunirán para mejorar el conocimiento y los resultados de los pacientes, a medida que los expertos de la facultad exploran los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de una serie de enfermedades psiquiátricas.

"Me siento honrado de unirme a CCO en esta oportuna cumbre", dijo el ex congresista Kennedy. "Ahora, más que nunca, necesitamos todas las manos en la cubierta para abordar la crisis de salud mental de nuestra nación. Creo que los médicos tienen el poder de provocar un cambio duradero en nuestro sistema de atención sanitaria: es hora de pasar de la concienciación a la acción como una comunidad unificada."

Visite www.psychsummit2022.com.

Acerca de Clinical Care OptionsCCO es una empresa de educación médica continua con la misión de mejorar la atención clínica y los resultados de salud de los pacientes mediante la realización de actividades educativas clínicamente relevantes y basadas en la evidencia que hacen avanzar la práctica interprofesional. CCO se compromete a proporcionar una educación clínica de calidad para todo el equipo profesional de la salud que sea innovadora en su diseño y que motive a los profesionales de la salud a adoptar habilidades de gestión clínica actualizadas, seguras y adecuadas. www.clinicaloptions.com

Acerca de Patrick J. KennedyEl ex diputado estadounidense Patrick J. Kennedy fue el principal autor de la histórica Ley de Paridad de Salud Mental y Equidad de Adicciones de 2008 (Ley de Paridad Federal). También es coautor del bestseller del New York Times "A Common Struggle: A Personal Journey Through the Past and Future of Mental Illness and Addiction," que detalla un audaz plan para el futuro de la atención a la salud mental en América. En 2017, Kennedy fue nombrado miembro de la Comisión Presidencial de Lucha contra la Drogadicción y la Crisis de los Opioides. Actualmente es copresidente de la respuesta nacional de la Alianza de Acción para la Salud Mental y la Prevención del Suicidio por COVID-19. Para obtener más información, visite www.patrickjkennedy.net.