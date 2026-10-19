El patrimonio de Shanxi cobra protagonismo en Ginebra

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia de China Daily:

Durante una recepción organizada por la Misión Permanente de China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra a finales de septiembre, la provincia de China de Shanxi presentó su patrimonio cultural inmaterial ante más de 100 diplomáticos extranjeros que asistieron al evento.

Funcionarios y artistas de Shanxi organizaron una exposición sobre dicho patrimonio, la cual captó el interés de los invitados gracias a su variada muestra de piezas.

Yang Xuefei, una artesana especializada en el arte de los nudos, proveniente de la ciudad de Datong (en la provincia de Shanxi, al norte de China), exhibió 48 broches elaborados mediante la técnica de 'nudos de Datong', una forma de artesanía reconocida como patrimonio cultural inmaterial.

Durante el evento, la artesana elaboró algunos broches específicamente para los invitados suizos.

Las piezas, además de incorporar la flor de las nieves (edelweiss), símbolo nacional de Suiza, integraban elementos de la cultura local de Datong: cintas ornamentales flotantes inspiradas en las figuras que adornan las Grutas de Yungang.

Yang y sus colaboradores han creado más de 500 productos culturales basados en la técnica de los nudos de Datong y en la cultura local.

En los últimos años, el equipo de Yang ha exhibido estos productos en diversos países, convirtiendo estos pequeños objetos en un vehículo para promover la cultura china a nivel mundial.

Bai Huaibing, maestro depositario de la antigua técnica de elaboración de esmalte coloreado de Jiexiu, presentó más de 20 piezas en el evento.

La ciudad de Jiexiu cuenta con una tradición milenaria en la artesanía de esmalte coloreado, y alberga numerosos edificios y ornamentos decorados con esta forma de arte, que se conserva en excelente estado. Entre las piezas de esmalte coloreado se incluyen objetos de cerámica, adornos arquitectónicos y esculturas.

Proveniente de una familia con muchas generaciones dedicadas a la producción de cerámica esmaltada, Bai ha desarrollado una gran cantidad de piezas esmaltadas que se ajustan a la estética moderna.

Durante la exposición, el artista mostró a los visitantes cómo aplicar esmalte a las piezas de cerámica, permitiéndoles comprender mejor este arte tradicional chino.

En el evento también se exhibieron, entre otros objetos, el brocado Shangdang de Changzhi, la laca pulida a mano de Pingyao y las piedras de entintar chengni de Yuncheng.

Los organizadores de la muestra señalaron que Shanxi es reconocida por su rico patrimonio cultural inmaterial. La provincia cuenta con 182 elementos representativos de este patrimonio inscritos en la lista nacional y 198 portadores de tradiciones reconocidos a nivel nacional; además, alberga más de 1.000 elementos de patrimonio cultural inmaterial a nivel provincial.

La exposición logró captar el interés de los visitantes por Shanxi. Muchos de ellos, que no conocían bien la provincia, comenzaron a consultar mapas de Shanxi en sus teléfonos móviles e incluso empezaron a planear una futura visita.

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