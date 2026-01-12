Patrimonium y Bayview lanzan plataforma de préstamos de bienes raíces comerciales por 500 millones de euros

Patrimonium lanza plataforma de préstamos de bienes raíces - Patrimonium

Patrimonium Asset Management ("Patrimonium"), con sede en Baar (ZG/CH), ha entrado en una asociación estratégica de financiación con afiliadas de Bayview Asset Management ("Bayview"), con sede en Coral Gables (FL/EE. UU.), una firma global de gestión de inversiones especializada en hipotecas y crédito al consumo, relacionada con la provisión de préstamos de bienes raíces comerciales al mercado europeo, especialmente Alemania y países vecinos de Alemania

Zúrich, 12 de enero.- La plataforma se lanza con un compromiso inicial de 500 millones de euros y planea emitir préstamos sénior de 2 a 5 años, préstamos totales y financiamientos de deuda subordinada para el mercado de bienes raíces comerciales alemán, así como para ciertos países vecinos seleccionados (Países Bajos, Francia y Luxemburgo).



La asociación introduce capital privado significativo en el mercado europeo, para ser invertido en posiciones de deuda inmobiliaria atractivas ajustadas por riesgo, aseguradas por propiedades repriced con fundamentos sólidos, y así capturar oportunidades creadas por la retirada de los bancos tradicionales del sector.



La estrategia apunta a oportunidades de préstamos que van desde 20 millones hasta más de 100 millones de euros, apoyando a prestatarios establecidos en la refinanciación de activos existentes o en la financiación de adquisiciones de nuevas propiedades y carteras. Los tipos de préstamos incluirán proyectos core+, transitional / value-add y de desarrollo.



"La estrategia es independiente del sector en residenciales multifamiliares, retail, logística, hoteles y oficinas de alto nivel. Nuestra asociación ayudará a reequilibrar la brecha de financiación ofreciendo soluciones de financiamiento flexibles con préstamos de primer y segundo rango hasta un 75-80 % LTV", dijo Clement Jacquesson, director de Deuda Inmobiliaria en Patrimonium. "Las condiciones actuales del mercado presentan una oportunidad convincente, impulsada por la limitada liquidez en el mercado medio europeo, los ajustes de valoración en curso a tasas de interés más altas y la evolución del uso inmobiliario pospandemia".



Este nuevo mandato refuerza la posición de Patrimonium como un prestamista alternativo líder en el mercado inmobiliario alemán y ofrece soluciones de financiamiento innovadoras. Con más de 5.000 millones de euros en activos bajo gestión en estrategias de mercados privados, esta iniciativa complementa los productos de deuda existentes de Patrimonium y aprovecha sus dos pilares principales: equity inmobiliario y crédito privado.



El Dr. Daniel C. Heine, cofundador y director general de Crédito Privado en Patrimonium, comentó: "Hemos monitoreado el mercado de deuda inmobiliaria alemana durante dos décadas, anticipando este momento de dislocación. Estamos convencidos de que los bancos alemanes ahora se ven obligados a retirarse gradualmente de la financiación inmobiliaria, y el mercado evolucionará de manera similar a los mercados de Reino Unido, Países Bajos y EE. UU. La era de los prestamistas alternativos en deuda inmobiliaria alemana ha llegado —y ha llegado para quedarse. Estamos encantados de asociarnos con Bayview para aprovechar esta oportunidad y contribuir a remodelar el panorama inmobiliario alemán".



Transacción inaugural de 38,5 millones de euros en Rostock, Alemania

Como un hito significativo, Patrimonium y Bayview cerraron con éxito su primera transacción en diciembre de 2025: una línea sénior asegurada por un centro comercial totalmente arrendado en Rostock. Este primer acuerdo en Alemania subraya la capacidad de la asociación para apoyar a patrocinadores líderes con capital sustancial y estructuras de financiamiento personalizadas.



Andrew Smith, jefe de Deuda Inmobiliaria Comercial en Bayview, comentó: "Estamos muy emocionados por el lanzamiento de nuestra asociación con Patrimonium y el cierre de esta transacción inaugural. Bayview ha estado construyendo presencia en Europa durante años y vemos una oportunidad tremenda de ofrecer financiamiento a patrocinadores inmobiliarios de alta calidad, particularmente en Alemania y los mercados circundantes. Esta asociación nos permitirá acelerar nuestro crecimiento como fuente atractiva de financiamiento para una amplia gama de operaciones".



Pierre Lussato, jefe de Bayview International, agregó: "Los mercados europeos, que históricamente han estado dominados por grandes bancos comerciales, se están moviendo también hacia la deuda privada en las clases de activos inmobiliarios. Dada la fragmentación y granularidad de esta clase de activos, la originación es difícil y las décadas de experiencia de Patrimonium en el mercado corporativo medio proporcionan un punto de acceso natural para préstamos inmobiliarios de alta calidad que sirven a uno de los mercados centrales de Bayview a nivel global".



Acerca de Patrimonium

Patrimonium Asset Management AG ("Patrimonium") es una compañía de gestión de fondos dirigida por sus fundadores y supervisada por FINMA, especializada en inversiones alternativas y de mercados privados. Patrimonium gestiona más de 5.000 millones de euros en activos (a diciembre de 2025) en bienes raíces, crédito privado, infraestructura privada y private equity. Patrimonium es un proveedor líder de crédito privado para empresas del mercado medio en Europa de habla alemana ("región DACH") y países del Benelux. Gestiona estrategias de crédito corporativo como préstamos sénior y basados en activos, así como estrategias de deuda inmobiliaria y mandatos de crédito privado. Patrimonium comenzó a invertir en crédito privado en 2006 y desde entonces ha financiado más de 200 empresas. La compañía cuenta con más de 70 profesionales de inversión con oficinas en Zúrich, Lausana-Crissier y Baar. Más información: www.patrimonium.ch.



Acerca de Bayview

Bayview es un asesor de inversiones registrado en la SEC que asesora y gestiona vehículos de inversión agrupados centrados en crédito, incluidos préstamos totales, valores respaldados por activos, derechos de servicio hipotecario y otros activos relacionados con hipotecas y consumo. Con sede en Coral Gables, Florida, y oficinas adicionales de gestión de activos en Nueva York, Londres y Ginebra, y afiliadas de servicio y originación de préstamos en siete estados de EE. UU. y Milán, Italia, Bayview emplea aproximadamente a 2.050 profesionales en sus empresas afiliadas y gestiona aproximadamente 37.500 millones de USD en activos bajo gestión al 30 de septiembre de 2025. Bayview Asset Management ha estado invirtiendo en deuda de bienes raíces comerciales durante más de 20 años, tanto en EE. UU. como en Europa. Desde 2018, el equipo de préstamos CRE de gran saldo de Bayview ha originado o adquirido más de 5.400 millones de USD en deuda de bienes raíces comerciales, incluyendo hipotecas principales, préstamos mezzanine (subdeuda), préstamos de construcción y evaluaciones C-PACE. Para más información, visitar www.bayviewcommercial.com.







Contacto

Nombre contacto: François Hutter

Descripción contacto: Relaciones con Medios en Patrimonium

Teléfono de contacto: +41 58 787 00 08

