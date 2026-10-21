Patronus Biotech recibe aprobación para un ensayo con tres vacunas multietapa contra la malaria en Australia

(Información remitida por la empresa firmante)

- Patronus Biotech recibe aprobación ética para iniciar un ensayo de fase 1 en humanos con tres vacunas multietapa contra la malaria en Australia

El Comité de Ética en la Investigación de Bellberry Limited aprueba un estudio en humanos en Australia sobre los novedosos candidatos a vacuna contra la malaria de Patronus Biotech —basados en partículas similares a virus (VLP) y de carácter multietapa—, dirigidos contra Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax

GUANGZHOU, China, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Patronus Biotech, una empresa de biotecnología que desarrolla vacunas de nueva generación para abordar necesidades globales no satisfechas, anunció hoy que su ensayo clínico de fase I en humanos NCT07831226 que evalúa tres candidatos a vacuna experimentales contra la malaria, basados en partículas similares a virus (VLP) y dirigidos a múltiples etapas del ciclo vital del parásito, recibió la aprobación ética por parte de Bellberry Limited el 19 de octubre de 2026. El candidato LYB014 se dirige a tres etapas clave del ciclo vital del parásito de la malaria Plasmodium falciparum; LYB017 se dirige a tres etapas clave del ciclo vital de Plasmodium vivax; y LYB027 aborda estas tres etapas clave en los ciclos vitales tanto de P. falciparum como P. vivax. Estas vacunas se probarán utilizando el adyuvante exclusivo A02, un novedoso adyuvante liposómico que contiene principios activos totalmente sintéticos. El ensayo —aleatorizado, doble ciego, controlado y de escalada de dosis— evaluará la seguridad y la inmunogenicidad de estas vacunas en voluntarios adultos sanos en las instalaciones de Nucleus Network Pty Ltd., en Melbourne (Australia); se prevé que la inscripción del primer participante tenga lugar en diciembre de 2026. El análisis de la inmunogenicidad se está llevando a cabo en colaboración con el Draper Lab, con sede en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Oxford.

Estas vacunas fueron desarrolladas por Patronus Biotech con el objetivo de responder a la necesidad de una vacuna de nueva generación contra la malaria, capaz de actuar sobre las tres etapas clave del ciclo vital del parásito. La iniciativa busca contribuir a los esfuerzos futuros para erradicar la malaria, mediante la prevención de la infección, la enfermedad y la transmisión.

A pesar de los avances significativos, la malaria sigue siendo una amenaza importante para la salud mundial, causando aproximadamente 282 millones de casos y 610.000 muertes en 2024. Las dos especies principales de malaria responsables de la mayoría de estos casos son P. falciparum y P. vivax. Ambas presentan ciclos de vida complejos que comienzan con esporozoítos, transmitidos a través de la picadura de un mosquito infectado; estos viajan al hígado (1) y, posteriormente, pasan al torrente sanguíneo, donde invaden los glóbulos rojos y se replican en su interior (2). Una parte de estos parásitos desarrolla una fase sexual que es ingerida por otro mosquito (3), lo que permite la continuación del ciclo de vida y la transmisión a una nueva persona. Las vacunas RTS,S/AS01 y R21/Matrix-M, aprobadas actualmente por la OMS, se dirigen únicamente a la primera etapa del ciclo de vida de P. falciparum y han demostrado una eficacia parcial contra la malaria clínica en ensayos de campo previos (fases 2 y 3) realizados en poblaciones pediátricas. Los productos LYB014/017/027 han sido diseñados para evaluar si, al abordar también las etapas restantes del ciclo de vida y/o actuar contra múltiples especies de parásitos, es posible lograr una protección complementaria y estratificada; esta hipótesis será evaluada en futuros ensayos de eficacia.

Simon Draper, profesor de Vacunología y Medicina Traslacional del Departamento de Pediatría, afirmó: "Estamos encantados de colaborar con Patronus Biotech en el análisis de inmunogenicidad para este primer estudio en humanos. La malaria sigue siendo un importante desafío para la salud mundial y existe una necesidad constante de explorar nuevos enfoques de vacunas que puedan proporcionar una protección más amplia en las diferentes etapas del ciclo de vida del parásito".

"Nuestro enfoque científico tiene el potencial de transformar la lucha contra la malaria", afirmó el Dr. Jin, consejero delegado de Patronus Biotech. "Nuestro objetivo con nuestras vacunas contra la malaria y el adyuvante A02 no es sólo prevenir la infección, sino crear un escudo más sólido y asequible que pueda combatir la compleja biología del parásito. Este podría ser un paso crítico hacia la eventual eliminación de la malaria".

Contacto para medios:Rebecca Dabbs, Chief Alliance Officerrebecca.dabbs@patronusbio.com

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