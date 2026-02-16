La patrulla canina llega a intu Xanadú - INTU XANADÚ

Del 20 de febrero al 2 de marzo, los fans de la conocida serie de Nickelodeon podrán disfrutar de un scape room, hacerse una foto con dos de los coches oficiales de los personajes y participar en un Meet&Greet exclusivo

Madrid, 9 de febrero de 2026.- El universo de ‘La Patrulla Canina’ llega a intu Xanadú con un evento gratuito dirigido para toda la familia. Así, desde el 20 de febrero al 2 de marzo, los fans de la exitosa serie de Nickelodeon podrán disfrutar de diferentes actividades llenas de diversión con el objetivo de vivir las historias de los héroes de Bahía Aventura.

Una de las propuestas que hará las delicias de los más pequeños será una sala de juego de Scape Room en la que se sentirán como los auténticos protagonistas de una misión de rescate desde el centro de mando. Otro de los espacios del evento contará con dos de los coches oficiales de los personajes de la serie para que los niños se puedan montar en ellos, y sacarse una fotografía en estos increíbles vehículos interactivos.

Además, los fines de semana del 21 y 22 de febrero, y del 28 de febrero y 1 de marzo, se celebrará un Meet & Greet exclusivo con dos de los personajes más queridos: Chase y Skype. Durante el encuentro, los más pequeños podrán saludarles y hacerse fotografías con los protagonistas de esta serie que sigue conquistando a toda una generación.

‘La Patrulla Canina en intu Xanadú’

Scape room + Photo Opportunity:

Fechas: del 20 de febrero al 2 de marzo

Horario: de lunes a jueves de 17h a 21h. Viernes, sábados y domingos de 12h a 14h y de 17h a 21h.

Lugar: Plaza Xanadú (planta baja)

Meet & Greet

Fechas: 21 y 22 de febrero, y 28 de febrero y 1 de marzo.

Horario: sábados y domingos de 12h a 14h y de 17h a 21h.

Lugar: Plaza Xanadú (planta alta)

Evento gratuito.

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

Para más información y gestión de entrevistas:

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Silvia Mullor – silviamullor@europapress.es

Leticia Gómez - leticiagomez@europapress.es