Paula Sanchiz, la pionera que ha formado a más de 400 mujeres para cerrar ventas - Ventta Lab

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de octubre de 2026.- La empresaria española Paula Sanchiz Llop, conocida en redes sociales como Paulattier, es la fundadora de Ventta Lab, una academia de ventas high ticket dirigida exclusivamente a mujeres hispanohablantes que ya ha formado a más de 400 alumnas. Su modelo une práctica con llamadas reales, un acompañamiento poco habitual en el sector y un software propio que conecta a sus alumnas con empresas.

La digitalización de los negocios ha transformado los procesos comerciales y ha impulsado la aparición de perfiles especializados en la venta de productos y servicios de alto valor. Dentro de este escenario, la capacidad para mantener conversaciones comerciales, detectar necesidades y gestionar el proceso de cierre adquiere un peso creciente. Ventta Labs desarrolla un programa de ventas para mujeres centrado en el closing high ticket, una metodología orientada a la comercialización de productos o servicios de importe elevado mediante un proceso de venta consultiva.

Un perfil que las empresas no encuentran

La venta digital ha cambiado la forma en que se comercializan formaciones, servicios profesionales y programas de alto valor. Estas ventas rara vez se cierran con un clic: requieren una conversación en la que alguien entienda qué necesita el cliente y le ayude a decidir. Ese profesional, el closer, se ha convertido en una de las figuras más buscadas por las empresas que venden online, y también en una de las más difíciles de encontrar bien formadas.

Paula Sanchiz creó Ventta Labs al detectar que muchas mujeres tenían las habilidades necesarias para vender, pero nadie les había enseñado a convertirlas en una profesión.

El programa se desarrolla de forma online, lo que permite acceder a la formación independientemente del lugar de residencia. El proceso formativo suele extenderse entre seis y doce semanas, en función del desarrollo y las circunstancias de cada participante, aunque algunas alumnas han generado sus primeros ingresos en menos de una semana.

Del aula a la empresa: Ventta Jobs

El gran reto de cualquier formación profesional es el paso al empleo. Para resolverlo, Ventta Labs ha desarrollado Ventta Jobs, un software propio que conecta a sus alumnas con empresas que buscan profesionales de ventas y que ya suma cerca de cien contrataciones realizadas exclusivamente a través de la plataforma.

Muchas alumnas llegan desde trabajos con jornadas largas y sueldos bajos, como la hostelería, las azafatas de vuelo o la venta presencial. Algunas de ellas han pasado de no tener ingresos en ventas online a ganar para sí mismas más de 5.000 euros al mes. Los resultados dependen del esfuerzo de cada alumna y de cada proceso de selección, algo que la academia deja claro desde el principio.

Una academia sin fronteras

Aunque nació en España, Ventta Labs ya no entiende de fronteras. El formato online y el español como idioma común han llevado la academia a alumnas de cuatro continentes: España y el resto de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Australia e incluso África. Son mujeres hispanohablantes que, vivan donde vivan, encuentran en Ventta Labs una profesión que pueden ejercer desde cualquier lugar.

Esa es una de las claves del modelo. Una closer trabaja en remoto: puede vivir en Sídney y cerrar ventas para una empresa de Madrid, o residir en Ciudad de México y trabajar para un negocio de Miami. La venta high ticket en español se ha convertido en un mercado global, y Ventta Labs forma a las profesionales que lo sostienen.

¿Cuál será su siguiente paso?

La expansión de Ventta Labs ya no depende solo de sus alumnas. Empresas de España, Latinoamérica y Estados Unidos recurren a Ventta Jobs para incorporar a closers formadas en la academia, atraídas por un perfil difícil de encontrar: profesionales entrenadas en llamadas reales y capaces de vender en español a clientes de todo el mundo.

El reto ahora es otro: formar a suficientes profesionales para responder a una demanda que no deja de crecer.

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Emisor: Ventta Lab

Contacto: Ventta Lab

Email de contacto: paulattier@gmail.com