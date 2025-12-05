El Pavelló de la Victòria avanza con apoyo de Natur System hacia el primer hospicio infantil de Cataluña

El Pavelló de la Victòria - Natur System

Barcelona, 5 de diciembre de 2025.-

Tras más de 36 años acompañando a niños y jóvenes con enfermedades graves, la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia impulsa un proyecto único y esencial para el país: la creación del Pavelló de la Victòria, que se convertirá en el primer hospicio pediátrico de Cataluña. El proyecto busca reforzar la atención que reciben las familias en momentos de gran vulnerabilidad, ofreciendo un espacio pensado para cuidarlas con respeto y cercanía

El Pavelló de la Victòria se ubica en el Recinto Modernista de Sant Pau, un espacio emblemático que combina patrimonio, serenidad y capacidad de transformación social. Concebido como "un lugar para cuidar la vida", el proyecto ofrece un entorno cálido, seguro y adaptado donde los niños y sus familias puedan encontrar apoyo, descanso y acompañamiento profesional multidisciplinar.



Con una superficie de 1.380 m y un jardín de 1.300 m, el futuro hospicio contará con seis habitaciones para el descanso familiar, dos hogares destinados al acompañamiento en situaciones de últimos días, áreas de juego y estimulación, salas de terapia y un espacio de aguas diseñado para favorecer el confort emocional y físico. Todos los espacios han sido concebidos con criterios de diseño centrados en la persona y siguiendo prácticas de salud ambiental, ámbito en el que Natur System contribuye a la restauración y adecuación del pabellón para que los entornos sean más saludables, confortables y sostenibles.



El proyecto destaca por su equilibrio entre sensibilidad arquitectónica y mirada humana. El equipo responsable ha preservado el valor histórico del pabellón, adaptándolo a un uso contemporáneo orientado a la intimidad, la tranquilidad y el respeto. El resultado es un espacio único en el país, capaz de responder a las necesidades emocionales, sociales y físicas de los niños más vulnerables y de sus familias.



Se prevé que unas 400 familias se beneficien anualmente de este recurso, muchas de ellas en situaciones de gran complejidad. La realización del Pavelló de la Victòria es posible gracias a una amplia colaboración institucional y social. El proyecto cuenta con el apoyo de los Departamentos de Salud y Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación "la Caixa" y numerosas empresas y donantes. Natur System refuerza el proyecto con su visión de crear espacios más saludables y sostenibles, totalmente alineada con la filosofía del nuevo hospicio.



Las obras avanzan con paso firme. El Pavelló de la Victòria nace como un proyecto colectivo, simbolizando una auténtica victoria compartida.







