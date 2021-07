Pavimentos para toda la vida con Euromar Pavimentos, especializados en hormigón impreso

El pavimento de hormigón es un material muy demandado en el sector de la construcción para suelos y paredes. De los distintos pavimentos que hay el de hormigón impreso es el más decorativo y el que mejores posibilidades estéticas puede ofrecer

El hormigón impreso tiene la virtud de poder recrear otros materiales nobles, otras texturas, relieves o estampados. Pero el trabajo que exigen las obras con hormigón impreso no está al alcance de cualquier empresa. Por eso, Euromar Pavimentos en Madrid es una de las empresas más relevantes del sector. 15 años de experiencia en la capital les avalan.



Éxito contrastado

Euromar Pavimentos es una empresa localizada en Alcalá de Henares, desde donde empezaron a realizar sus actividades comerciales quince años atrás. Poco a poco, gracias a la calidad del producto y de los servicios dados, los clientes se fueron multiplicando. Su desembarco en la ciudad de Madrid fue muy rápido y rápidamente iban acumulando un amplio portfolio de obras realizadas. A día de hoy, Euromar Pavimentos ofrece sus servicios no solo en Madrid, sino también en Cantabria, Castilla La Mancha, País Vasco y Galicia. Pero la expansión de la empresa, no se para aquí, pues ya están valorando la posibilidad de prestar servicio fuera de España.



Gracias a Euromar Pavimentos muchos han descubierto el hormigón impreso como una de las soluciones integrales en obras. Trabajan con maquinaria industrial y mano de obra profesional, siempre con el objetivo de lograr un acabado perfecto, donde se note la diferencia tanto a nivel estético como en calidad frente a otro tipo de materiales.



Los distintos pavimentos de hormigón de Euromar Pavimentos

El hormigón es el único material con que trabajan en Euromar Pavimentos. Y éste puede ser:



- Hormigón Pulido: donde destaca su aspecto liso y resplandeciente. Además, permite un fácil mantenimiento. Ideal tanto para propiedades comerciales como residenciales.



- Hormigón impreso: la mejor opción para la pavimentación decorativa, con mucha variedad de moldes y una alta resistencia.



- Hormigón impreso vertical: excelente para la decoracion de fachadas, los revestimientos verticales son una opción muy atractiva para cualquier tipo de edificio, independientemente del uso que se le dé.



Las características que hacen del hormigón uno de los pavimentos más robustos, de alta calidad y durabilidad son:



- Altamente resistente (superior a 220kg/cm²). Es ideal para resistir impactos, fricciones o altos volúmenes de tráfico diario.



- Durabilidad bastante prolongada.



- Impermeabilidad y resistencia a la intemperie (fluctuaciones térmicas, lluvia, sol).



- Puede ser aplicado de manera continua en grandes longitudes.



- Resistencia frente a elementos químicos, corrosivos y al fuego.



- Evita crecimiento de maleza y filtraciones de agua.



- Suelo con capacidad antideslizante.



- Mantenimiento casi nulo.



La ventaja de trabajar con Euromar Pavimentos es que contarás con un pavimento de bajo costo, alta calidad, belleza y estética y que sea resistente a ambientes de tráfico diario. No importa la magnitud de la obra, Euromar Pavimentos podrán ejecutar los trabajos en tiempo récord y de manera limpia y profesional. Y siempre con el objetivo de cumplir su lema: ‘Pavimentos para toda la vida’







Contacto

Nombre contacto: Euromar Pavimentos

Descripción contacto: Empresa constructora de Pavimentos de Hormigón Impreso y Pulido

Teléfono de contacto: 633033285