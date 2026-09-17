PcComponentes convierte en campaña publicitaria el debate mediático entre Juls Janeiro y Belén Esteban

La lona situada en Calle Princesa 65 - Good Rebels

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca de tecnología se alía con la creadora de contenido para lanzar una acción en el centro de Madrid que utiliza la ironía del "enchufe" para promocionar la diversidad de su catálogo

Madrid, 17 de septiembre de 2026.- Tras el debate en redes y televisión de este verano sobre Juls Janeiro y las acusaciones de ser una "enchufada", la creadora de contenido ha decidido llevar el tema al terreno de la publicidad con una nueva campaña junto a PcComponentes.



El origen de la acción está en las publicaciones que Belén Esteban subió a sus redes sociales sobre los hijos de famosos en los medios. Janeiro respondió públicamente, abriendo un cruce de declaraciones que se convirtió en uno de los temas más comentados del verano.



Poco después de esa exposición mediática, la influencer ha querido darle la vuelta al concepto del "enchufe" con humor y de la mano de una gran marca.



Desde este martes, una lona gigante en la calle Princesa 65 de Madrid muestra a Juls Janeiro sosteniendo un enchufe y rodeada de televisores, ordenadores, auriculares y electrodomésticos bajo el lema: "SI SE ENCHUFA, ESTÁ EN PCCOMPONENTES".



Con este juego de palabras, PcComponentes busca recordar al público que su tienda vende mucho más que ordenadores y piezas de informática. La campaña juega con la idea de que a las dos se las juzga rápido por su nombre o su apellido, cuando en realidad ofrecen mucho más.



Además de tecnología, el catálogo de la marca incluye móviles, televisores, equipos de sonido, pequeños y grandes electrodomésticos o productos de cuidado personal.



"Cuando apareció toda esta conversación sobre si Juls era una ‘enchufada’, vimos una conexión con algo que nosotros llevamos tiempo intentando contar. A ella muchas veces se la reduce a su apellido; a nosotros, a nuestro nombre. Y ninguna de las dos cosas cuenta la historia completa. Juls entendió el concepto desde el primer minuto y, en vez de intentar esquivar la polémica, quiso reírse de ella y llevarla hasta el final. Eso era exactamente lo que necesitaba esta campaña", explica Teresa Moreno, Head of Brand & Communication de PcComponentes.



Pero la lona es solo el primer dardo

La lona de Madrid es solo la primera parte de la campaña. En los vídeos que se lanzarán en redes sociales, Juls recorre distintas partes del catálogo usando guiños a las frases más sonadas de la polémica.



Así, las piezas incluyen lavadoras "para lavar trapos sucios", auriculares "para escuchar la otra versión", televisores "para ver memes", pulseras de actividad "para las que siguen mis pasos", e-books o móviles "para hacer buenos contactos y guardar capturas".



Se trata de referencias directas a las palabras de la propia Juls durante el verano, cuando afirmó que existen dos versiones de la historia familiar y que guardaba capturas de pantalla de las redes sociales.



La campaña recoge ahora esas mismas conversaciones y las convierte en publicidad, con una peculiaridad: Juls no se limita a protagonizarla; utiliza la propia campaña para continuar hablando en el mismo lenguaje con el que ha construido su personaje público durante los últimos meses.



Y todo termina, inevitablemente, en el mismo sitio:



"Si se enchufa, está en PcComponentes."



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