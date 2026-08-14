PcComponentes revela que el 85,6% de las jugadoras españolas percibe beneficios cognitivos del gaming

Jugadora de gaming - Pinterest

(Información remitida por la empresa firmante)

Lejos de ser una actividad pasiva, las mujeres consideran el entorno digital como un estimulador de capacidades personales, destacando la lógica y la orientación (42,3%) o la concentración (32,9%). El 70,5% de las jugadoras compagina esta afición con su trabajo por cuenta ajena y un 46% se define como una persona con vida social activa que juega para desconectar y relajarse

Madrid, 14 de agosto de 2026.- Ocho de cada diez jugadoras en España (85,6%) afirman que los videojuegos contribuyen de forma tangible a entrenar sus habilidades cognitivas. Así lo reflejan los datos centrados en el perfil de la mujer de la VI Radiografía del Gaming en España de PcComponentes, ecommerce español experto en tecnología, que analiza las tendencias, hábitos y percepción del sector en nuestro país.



Los resultados del análisis muestran una realidad consolidada: para las mujeres, los videojuegos son mucho más que una forma de entretenimiento y se han convertido en una herramienta de estimulación cognitiva, bienestar y desarrollo personal. De hecho, entre las capacidades más beneficiadas destacan el uso de la lógica y la orientación (42,3%), la concentración y el enfoque (32,9%), la toma de decisiones y la rapidez mental (31,4%), así como la coordinación (26%). Además, un 36,4% de las encuestadas recurre habitualmente al gaming como vía de escape frente al estrés diario.



El arraigo del gaming en la vida de las usuarias garantiza que no estamos ante una tendencia pasajera, sino ante un estilo de vida consolidado a largo plazo. El 59,9% de las encuestadas planea seguir jugando activamente en la próxima década, mientras que un 42,3% señala llevar ya más de diez años disfrutando de esta afición.



"Los datos del sector femenino en esta sexta edición reflejan una realidad que llevamos observando en el sector: las mujeres cuentan con un perfil de jugadora maduro, constante y con una clara conciencia de los beneficios que el videojuego aporta a sus capacidades cognitivas. Cada vez son más las jugadoras que recurren a los videojuegos para entrenar su mente, desconectar o dedicar tiempo a una afición que les aporta bienestar, compaginando esta actividad con su trabajo, su familia y su vida social", señala Eugenio Pérez, responsable de Marca y PR de PcComponentes.



Un perfil adulto, integrado y con hábitos propios de juego

A pesar de que un 43,1% de las encuestadas considera que el perfil gamer más común en la sociedad sigue siendo el de jóvenes o adolescentes que pasan muchas horas jugando en solitario, la realidad que refleja el estudio es muy diferente. Las jugadoras consultadas se definen mayoritariamente como personas con una vida social activa que disfrutan del gaming en su tiempo libre (46%) o como trabajadoras que utilizan los videojuegos principalmente para relajarse tras la jornada laboral (42,6%).



No obstante, las preferencias de juego muestran una clara inclinación hacia experiencias individuales y libres de fricciones: la opción de jugar "offline y en solitario" es la predilecta para el 46,8% de las mujeres, frente al 29,7% que opta por jugar online con amigos o conocidos. Además, el gaming continúa siendo una afición que la mayoría guarda para sí misma: el 83,2% de las jugadoras afirma que nunca retransmite sus partidas en directo.



Por otro lado, aunque un 61,5% cree que la representación de las mujeres y otros colectivos ha mejorado en los últimos años, todavía existen retos pendientes en la comunidad: un 56% considera que hombres y mujeres siguen siendo percibidos de forma diferente cuando juegan y un 21,8% confiesa haber evitado usar el chat de voz por temor al acoso o a comentarios negativos.



Así consumen gaming las jugadoras españolas

En lo que respecta a las plataformas elegidas para jugar, el Smartphone se sitúa a la cabeza para el 47,3% de las encuestadas, seguido del ordenador (PC o portátil) con un 40,6% y la consola con un 37,1%. Por su parte, YouTube se consolida como el espacio audiovisual de referencia, siendo utilizado por casi la mitad de las usuarias (49%) para seguir contenidos de gaming, por delante de Twitch (14,9%).



A la hora de elegir a qué jugar, las usuarias muestran preferencia por propuestas de ocio accesibles o de exploración narrativa. Los juegos casuales y de móvil se sitúan como el género favorito (30,5%), seguidos por los títulos de aventura y plataformas (18,6%) y los de estrategia y gestión (11,4%). Para disfrutar de ellos, el mercado en formato físico (35,2%) y la combinación de formato físico y digital (35,6%) superan a la compra exclusivamente digital (29,2%).



Criterios de compra: asesoramiento experto, recomendación cercana y sostenibilidad

Respecto al consumo de accesorios y hardware para gaming, un 37,4% de las encuestadas combina la compra en tiendas físicas y online. Los factores que más valoran al elegir una tienda son los precios competitivos (52,7%), un catálogo variado (42,1%) y el asesoramiento experto (27%). Asimismo, a la hora de informarse antes de comprar, las jugadoras confían prioritariamente en la recomendación de amigos o conocidos con experiencia (44,1%), por encima de las reviews especializadas (29,7%) o los creadores de contenido (21%).



Finalmente, el estudio refleja una actitud muy positiva hacia la tecnología reacondicionada: el 61,9% de las encuestadas ya ha comprado algún producto reacondicionado (27,5%) o lo consideraría (34,4%). Los motivos principales para dar el paso son el ahorro económico (63,4%), la posibilidad de acceder a una gama superior por menor precio (29,7%) y la contribución a la sostenibilidad medioambiental (27,2%).



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