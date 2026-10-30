PCCRONOS lanza un modelo de soporte informático flexible y expande sus operaciones a Francia

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(Información remitida por la empresa firmante)

PCCRONOS pone en marcha un servicio integral de soporte informático que combina asistencia remota, atención a domicilio y recogida sin desplazamientos, al tiempo que inicia su expansión de servicios al mercado francés.

La firma tecnológica PCCRONOS ha anunciado este mes la puesta en marcha de un nuevo protocolo de soporte integral orientado a particulares y pymes. Según registros operativos propios de la marca, más del 65% de las incidencias habituales corresponden a bloqueos de software y desconfiguraciones del sistema operativo. Con este nuevo despliegue, la iniciativa busca reducir los tiempos medios de inactividad técnica, que habitualmente suponen entre 3 y 5 días laborales cuando se depende de traslados a talleres convencionales.

El servicio se centraliza a través de pccronosinformaticos.es y estructura la atención técnica en tres modalidades complementarias que permiten al usuario resolver cualquier avería sin asumir complicaciones logísticas:

• Soporte remoto en tiempo real: Diagnóstico e intervención en menos de 45 minutos para incidencias lógicas, infecciones de malware y conflictos de controladores mediante conexiones telemáticas directas y cifradas.

• Asistencia presencial a domicilio: Desplazamiento directo a la vivienda o sede del cliente en un plazo de 24 horas para solventar problemas de redes locales, cableados e impresoras compartidas en el entorno real de trabajo.

• Servicio de recogida y entrega: Para averías de hardware en placa base o pantallas rotas, se gestiona la retirada del equipo averiado y su posterior devolución reparado y listo para funcionar, evitando que el usuario deba desplazarse.

*El objetivo de este proyecto es que nadie tenga que perder una tarde cargando con un ordenador por la ciudad. La tecnología debe facilitar la rutina, por lo que el usuario decide si prefiere asistencia remota, visita en sus instalaciones o recogida directa*, afirma Rafael Pérez Moltó, fundador y responsable técnico de PCCRONOS.

Licenciamiento oficial y apertura del mercado francés

Junto a las labores de mantenimiento correctivo, la firma refuerza la distribución de software verificado mediante licencias de Windows 11 Pro y Microsoft Office 2024 Professional Plus. Asimismo, para equipos que presentan lentitud operativa, se integran ampliaciones con unidades SSD NVMe para restablecer la fluidez de trabajo sin recurrir a la compra de una máquina nueva.

Como parte de su plan de internacionalización para este ejercicio, el proyecto ha extendido simultáneamente sus servicios hacia el mercado galo a través de pccronos.fr. En territorio francés, la operativa se centra de forma exclusiva en la asistencia técnica remota y la entrega digital de licencias de software, facilitando diagnósticos inmediatos sin barreras geográficas.

Sobre nuestra empresa

PCCRONOS es una marca de servicios tecnológicos especializada en dar respuesta integral a las necesidades informáticas de particulares y empresas. Mediante una fórmula mixta que combina soporte remoto, atención presencial y recogida a medida, junto a la distribución de licencias de software y componentes, el proyecto ofrece soluciones ágiles y personalizadas orientadas a facilitar la continuidad técnica de sus clientes.

Contacto de prensa

Rafael Pérez Moltó

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+34 672991795

pccronos.es