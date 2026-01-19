Pedro Hernández Castillo lanza 'Verde y Lava', su visión de la cocina inclusiva y sostenible - Pedro Hernández

Verde y Lava es el nuevo libro del chef Pedro Hernández Castillo, una obra que recoge su visión de la cocina inclusiva, consciente y regenerativa, basada en el respeto al producto, a las personas y al territorio. A través de su experiencia al frente de El Duende del Fuego, el autor propone un modelo gastronómico innovador, con una cocina en un 95 % libre de alérgenos, que sitúa la inclusión y la sostenibilidad como pilares del futuro culinario.

Pedro Hernández Castillo, chef y propietario de El Duende del Fuego, presenta su nuevo libro "Verde y Lava", una obra que recoge su visión integral de la cocina inclusiva, consciente y regenerativa, con un enfoque pionero en gastronomía libre de alérgenos. El libro ya ha comenzado su recorrido entre periodistas del sector gastronómico tras un encuentro celebrado recientemente en Santa Cruz de Tenerife, donde periodistas especializados pudieron conocer de primera mano el proyecto, su filosofía y su trasfondo social y culinario.

Una propuesta gastronómica con impacto social y profesional

Verde y Lava no es un recetario al uso, sino una guía estructurada que recoge la trayectoria profesional y personal de Pedro Hernández Castillo, a partir de la experiencia acumulada desde que fundó El Duende del Fuego en 2014. Este restaurante, ubicado en Los Llanos de Aridane (La Palma), se ha convertido en un referente por su apuesta gastronómica que combina producto local, ecológico, sostenibilidad y una propuesta en la que hasta el 95% de sus platos están libres de alérgenos, garantizando una experiencia de alta cocina accesible para todas las personas.

El encuentro con la prensa celebrado el pasado domingo 21 de diciembre en Tenerife permitió a periodistas gastronómicos conocer de cerca el contenido de Verde y Lava y conversar con su autor sobre la filosofía de una cocina que busca “que nadie tenga que renunciar a disfrutar de una comida por miedo a una reacción alérgica”, una demanda que, según Hernández Castillo, es urgente en el panorama gastronómico actual dado el aumento de alergias e intolerancias alimentarias.

Verde y Lava abarca tanto la visión conceptual como herramientas prácticas para implementar una cocina inclusiva: desde la identificación de elementos centrales de este modelo hasta protocolos reales de cocina sin alérgenos, técnicas culinarias y recetas adaptadas. Su objetivo es compartir un modelo replicable y accesible para otros profesionales del sector, promoviendo la igualdad de oportunidades en la mesa.

Además de la presentación en Tenerife, está prevista una presentación oficial del libro en La Palma en las próximas semanas, con la asistencia de medios, instituciones y representantes del sector gastronómico. Esta presentación servirá para profundizar en los conceptos de cocina consciente y sostenible que defiende Hernández Castillo, así como para consolidar Verde y Lava como una obra de referencia para chefs, restaurantes y profesionales interesados en la gastronomía inclusiva.

Verde y Lava ya está disponible para reserva y venta, y representa un paso más en la consolidación de una filosofía culinaria que combina respeto por el producto, por las personas y por el territorio que lo sustenta. El libro se puede pedir por correo: info@verdeylava.com o a través de WhatsApp (escribiendo directamente al contacto facilitado en sus canales oficiales).

