Pedro Ramón impulsa nueve startups de EE. UU. desde Kiara Ventures - Pedro Ramon Lopez Garcia

(Información remitida por la empresa firmante)

El General Partner de Kiara Ventures suma a su cartera, desde Silicon Valley, nueve compañías que intentan resolver problemas que importan: regenerar un hígado sin trasplante, hablar sin ser vigilado o producir energía limpia por fusión. Detrás de todas ellas hay una razón de nueve años.

Estados Unidos, 27 de noviembre de 2026.- Hay inversores que miran Silicon Valley desde lejos. Pedro Ramón López García decidió mirar el mundo desde Silicon Valley. Hoy vive entre San Francisco y Valencia, y ha sido allí, en el corazón del ecosistema tecnológico de California, donde ha cerrado personalmente su apuesta más ambiciosa. El General Partner de Kiara Ventures, el fondo que tiende un puente entre Europa y Silicon Valley, ha incorporado a su cartera nueve compañías estadounidenses. Entre ellas hay una biotecnológica nacida de la ciencia de Stanford y acelerada por Y Combinator, una mensajería en la que invirtió Jack Dorsey y un laboratorio que persigue la energía de las estrellas.

Nueve apuestas, una misma pregunta

Cada una de las nueve compañías responde a la pregunta que, según Pedro Ramón, define a un fundador que merece la pena: ¿qué cambiaría en el mundo si esto sale bien?

HepaTx: una terapia celular para que el hígado dañado se repare solo en lugar de esperar un trasplante. Su tecnología nace en la Universidad de Stanford, pasó por Y Combinator, la aceleradora que lanzó Airbnb, Stripe y Dropbox, y cuenta con el fondo StartX de Stanford y una licencia de Mayo Clinic.

SimpleX Chat: la primera mensajería que funciona sin número de teléfono ni identificador de usuario: nadie sabe con quién ser habla. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, invirtió en ella, y Vitalik Buterin, creador de Ethereum, la ha apoyado con donaciones.

LPPFusion: un generador de fusión del tamaño de una habitación que persigue energía limpia con hidrógeno y boro, sin residuos radiactivos. Es la ciencia más arriesgada de la cartera, y la más ambiciosa.

Groma: edificios de viviendas gestionados con inteligencia artificial, de la mano del equipo que vendió LevelUp a Grubhub.

Intrinsic: la iniciativa para que sean los propios cinéfilos quienes compren Letterboxd, la red social del cine.

First Jet Airways: una aerolínea que quiere ser propiedad de sus pasajeros.

Pranos: ventanillas de coche convertidas en pantallas, un fenómeno viral con más de 83 millones de visualizaciones.

GLO Health Foods: nutrición funcional creada por la nutricionista deportiva Gabbi Tuft.

Harmony Baby Nutrition: fórmula infantil elaborada con moléculas de la leche materna, pensada para bebés con alergias y sensibilidades, con el respaldo de fondos como SOSV y de expertos en alergia pediátrica de Harvard.

Del mostrador del banco a la mesa de Silicon Valley

Durante quince años, Pedro Ramón vio el dinero desde el otro lado del mostrador, como director de oficina en banca. Ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de València y con estudios en Shanghái, ha completado programas de la Universidad de Stanford y de la Universidad de California en Berkeley sobre inversión y financiación de nuevas empresas, además de formación en Harvard Business School y MIT Sloan.

En la banca aprendí a leer un balance. En Silicon Valley he aprendido a leer a las personas que todavía no lo tienen, explica. No invierto en lo que una empresa es hoy, sino en lo que se atreve a imaginar.

Kiara Ventures ha analizado cada compañía a fondo antes de entrar, con un dossier propio que recoge sus fortalezas y también sus riesgos. Algunas de estas compañías saldrán bien y otras no; así funciona el capital riesgo, y prefiero decirlo en voz alta, añade. Pero todas intentan algo que importa: un hígado que se cura, una conversación que nadie puede espiar, un bebé que puede tomar leche sin miedo, una energía que no contamina. Esa es la clase de futuro en la que quiero estar.

Nueve velas, nueve apuestas

Hay un dato que no aparece en ningún dossier de inversión: antes que un fondo, Kiara es una niña. Es la hija de Pedro Ramón, cumple nueve años dentro de unos días y es la razón por la que todo esto existe. Cuando llegó el momento de ponerle nombre al fondo, no hubo nada que pensar.

Cuando nació Kiara cambié de pregunta. Ya no me preguntaba qué rentabilidad quería, sino qué mundo le iba a dejar, cuenta. Cada vez que estudio una compañía me pregunto si me sentiría orgulloso de explicársela a ella. Un hígado que se cura sin trasplante, una conversación que nadie puede espiar, un bebé que puede tomar leche sin miedo, una energía que no ensucia el cielo… Eso se lo puedo contar a una niña de nueve años, y lo entiende a la primera.

La coincidencia le hace sonreír: Este año ella sopla nueve velas y el fondo enciende nueve apuestas. Ojalá alguna acabe formando parte del mundo en el que le toque crecer.

Un puente que ya cruza en los dos sentidos

La cartera confirma la tesis con la que nació Kiara Ventures: buscar a los mejores fundadores técnicos antes de que lo haga el mercado, en el ecosistema de Silicon Valley, Stanford y Berkeley, y acercar esas oportunidades a inversores y emprendedores europeos. Biotecnología, privacidad, energía, inteligencia artificial y consumo: nueve compañías en cinco sectores, con un mismo hilo: equipos que construyen algo que antes no existía.

Silicon Valley no es solo un lugar en el mapa; es una forma de mirar los problemas, concluye Pedro Ramón. El futuro no espera: se construye. Y yo tengo una razón de nueve años para construirlo bien.

Sobre Kiara Ventures

Kiara Ventures es un fondo de venture capital especializado en startups tecnológicas en fases pre-seed y seed, centrado en el ecosistema de Silicon Valley, Stanford y Berkeley. Su General Partner es Pedro Ramón López García, con 15 años de trayectoria en banca. El fondo lleva el nombre de su hija, Kiara. Conecta a inversores europeos con la nueva generación de fundadores técnicos. Más información en kiaravc.com y en su sala de prensa, kiaravc.com/prensa.

Esta nota tiene carácter informativo y no constituye una oferta de inversión. Invertir en compañías en fase temprana conlleva un riesgo elevado.

Contacto

Emisor: Pedro Ramon Lopez Garcia

Contacto: Pedro Ramon Lopez Garcia

Número de contacto: +34619537215