Pedro Sigaud Sellos, nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona

Sigaud Sellos releva en el cargo a Pere Buhigas, que continuará en la Junta de Centro como vicedecano.

El nuevo decano apuesta por la investigación y la transferencia, la internacionalización y la ampliación de la oferta de estudios.

Barcelona, 15 de septiembre de 2023.- Pedro Sigaud Sellos es el nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). Doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, Sigaud Sellos ha combinado diversas experiencias internacionales en los ámbitos de la gestión de universidades, la docencia y la investigación, centrada especialmente en las tecnologías digitales y los medios de comunicación. Su investigación actual trata del liderazgo y el emprendimiento en las industrias creativas, con énfasis en los Emiratos Árabes Unidos y demás países del golfo Pérsico.

Pedro Sigaud Sellos ha trabajado como vicedecano y como director del máster en Liderazgo e Innovación en Medios de Comunicación en la Mohammed Bin Rashid School for Communication (la facultad de comunicación de referencia en la región del Golfo, fundada en convenio con la Annenberg School for Communication y la School of Cinematic Arts, ambas en la USC en Los Ángeles), de la Universidad Americana de Dubái. Además, es miembro del equipo consultor del Harvard Business Publishing Education Research y del Dubai Future Council on Media, ha diseñado programas de posgrado en diferentes países, y ha colaborado en diferentes proyectos de docencia para universidades extranjeras.

Al asumir este cargo, el nuevo decano se plantea como reto la expansión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: "Uno de los principales objetivos estratégicos es su consolidación desde un punto de vista de la investigación, pero también en transferencia a la industria, al mundo profesional", apunta.

Por ello, "es necesaria una comprensión profunda de las nuevas tecnologías y de su aplicación en el mundo de los medios de comunicación, especialmente de la inteligencia artificial. Nuestros estudiantes tienen que poseer un perfil que les permita trabajar en cualquier medio tradicional, pero también hay que fomentar que tengan capacidad emprendedora para que en el futuro puedan plantear soluciones innovadoras a los retos que se presentan en el ámbito de la comunicación."

En esta línea, Sigaud Sellos apuesta por la internacionalización y la ampliación de la oferta de estudios. "Otro objetivo sería establecer más convenios estratégicos con entidades y universidades extranjeras y ampliar nuestra oferta de programas de másteres y posgrados", explica.

El decano destaca la importancia de la tarea de formar a los profesionales del futuro. "Tenemos un papel de mucha responsabilidad a la hora de formar muy bien a nuestros alumnos, para que tengan un impacto positivo en la sociedad", asegura. "La comunicación y los medios son grandes formadores de opiniones, tendencias y comportamientos. Nuestras ideas y actitudes, al contrario de lo que creemos, no se originan en nosotros mismos, sino que están mayormente basadas en modelos que vemos y escuchamos, y con mucha frecuencia, más de lo que nos podemos imaginar, estos modelos provienen de los medios. No es por casualidad que se suele decir que la prensa y los medios son 'el cuarto poder'".

Entre otras cosas, el nuevo decano destaca las instalaciones de la Facultad recientemente estrenadas y "de primerísima calidad", y comenta que "el Transmedia Lab, por ejemplo, está pensado para que los estudiantes puedan innovar y experimentar con la producción de nuevos productos y formatos multimedia".

Sigaud releva en el cargo a Pere Buhigas, que continuará en la Junta de Centro como vicedecano, junto con la también vicedecana Montserrat Vidal-Mestre y Raquel Iriso como directora de estudios. Completa la junta Laura Domènech, gestora de centro.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés.