Pekín lanza 'GO BEIJING', un servicio integral para visitantes internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia de CRI Online:

Para facilitar aún más la estancia de los visitantes extranjeros, Pekín ha lanzado oficialmente la plataforma de servicios integrados de ventanilla única "GO BEIJING".

Diseñada para satisfacer las necesidades prácticas de los visitantes extranjeros, "GO BEIJING" integra una amplia gama de servicios locales, como la reserva de entradas para atracciones, pagos con tarjetas internacionales, reembolsos de tasas de salida y navegación multilingüe. También reúne los servicios gubernamentales y públicos más solicitados por los extranjeros.

Los visitantes extranjeros pueden registrarse fácilmente en esta plataforma a través de sus teléfonos y acceder a 39 servicios, incluyendo transporte, compra de entradas y reservas de hotel. La plataforma está disponible en 16 idiomas, entre ellos chino, inglés, ruso, coreano y árabe.

Además, los usuarios extranjeros pueden activar la función "Cartera de Viaje" de la plataforma. Al transferir fondos a sus cuentas de "Cartera de Viaje" mediante remesas internacionales antes de llegar a China, los visitantes pueden usarla para realizar pagos durante su estancia en China continental. La Cartera de Viaje no requiere vinculación de tarjeta, no cobra comisiones por transacciones realizadas en China continental, admite una amplia gama de métodos de pago y garantiza transacciones rápidas. Actualmente, usuarios de 40 países y regiones pueden registrarse y usar el servicio.

La plataforma también ofrece una función de reembolso de impuestos instantáneo. Con solo acercar el teléfono al dispositivo designado, el reembolso se puede transferir en tan solo dos minutos. Esta función de reembolso de impuestos también admite compras realizadas con tarjeta de crédito, efectivo y WeChat Pay, lo que mejora significativamente la experiencia de compra para los visitantes extranjeros en Pekín.

Además, como ventana clave para mostrar los servicios internacionales de Pekín, el portal web internacional de Pekín ( https://english.beijing.gov.cn/ ) ahora está disponible en diez idiomas: inglés, coreano, japonés, alemán, francés, español, ruso, árabe, portugués e italiano. Ofrece a los usuarios internacionales y a las empresas con inversión extranjera un sistema de servicios en línea integral y centralizado.

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