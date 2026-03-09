(Información remitida por la empresa firmante)

- PELA firma un acuerdo de financiación para el desarrollo de proyectos del gobierno de EE. UU. por 5 millones de dólares estadounidenses

PERTH, Australia, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited ("PELA" o "la Compañía") se complace en anunciar que, tras un riguroso proceso de solicitud y aprobación, ha firmado un Acuerdo de Financiamiento para el Desarrollo de Proyectos (Acuerdo) con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (CFD) de EE. UU. El Acuerdo proporciona hasta 5 millones de dólares estadounidenses en financiación para el desarrollo de proyectos para apoyar y avanzar el Proyecto insignia de PELA, la Reiniciación de la Mina de Antimonio Krstov Dol (KDM), en Macedonia del Norte.

La financiación representa un hito importante en la estrategia de PELA para convertirse en un proveedor a corto plazo de minerales críticos para los mercados aliados. El Acuerdo proporciona apoyo financiero para actividades definidas de desarrollo del proyecto en KDM, incluyendo la elaboración de una Estimación de Recursos Minerales que se informará de acuerdo con el Código JORC, la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y el avance del proyecto hacia la viabilidad.

El proyecto se sustenta en una actividad minera histórica y en un conjunto sustancial de datos geológicos y técnicos históricos, incluidas estimaciones históricas de recursos y reservas minerales preparadas y aprobadas conforme al sistema de informes de la antigua Yugoslavia.

Acerca de Pela Global Limited

Pela Global Limited es una empresa australiana de metales preciosos y críticos centrada en el desarrollo responsable de recursos minerales en el Cinturón Metalogénico de Tetis, en el sureste de Europa. Sus principales activos incluyen:

Proyecto de Antimonio Krstov Dol (Macedonia del Norte): Un proyecto en fase avanzada que busca producir concentrado de antimonio de alta ley a partir de un yacimiento históricamente productivo, estratégicamente ubicado para respaldar los objetivos de suministro de minerales críticos de Occidente.

Proyecto de Oro Samar (Macedonia del Norte): Un sistema polimetálico de alta ley con mineralización confirmada de oro, plata, plomo, zinc y cobre, que ofrece un gran potencial de exploración y desarrollo.

La junta directiva de Pela se complace en informar que actualmente está considerando la oportunidad de realizar una oferta pública inicial de sus acciones (IPO) en apoyo de una solicitud de admisión a una bolsa de valores australiana.

Si el consejo decide proceder con una IPO, Pela publicará un prospecto con los términos completos y otros detalles de la IPO. Si bien no hay garantía de que la IPO se lleve a cabo necesariamente, la Compañía se encargará de proporcionar actualizaciones al respecto en su sitio web o por correo electrónico.

Para obtener más información, visite www.pelaglobal.com.

