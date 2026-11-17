(Información remitida por la empresa firmante)

-Pelico participa en la Sovereign AI Summit de Google Cloud para abordar la soberanía de la IA y los datos en la fabricación

BRUSELAS, 17 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Pelico ha anunciado hoy que Hamza Charrouf, director de atención al cliente, intervendrá en la Sovereign AI Summit 2026, organizada por Google Cloud el 17 de noviembre en MIX Brussels.

A las 12:20 CET, Charrouf participará en el panel sobre casos de uso en el mundo real, en el que organizaciones de los sectores público y privado expondrán cómo están adoptando una IA avanzada, manteniendo el nivel de control local que exige su actividad.

La cumbre tiene lugar en un momento en que las organizaciones europeas deben decidir dónde ejecutar sus sistemas de IA y bajo qué normas. En junio, la Comisión Europea publicó su Marco de Soberanía en la Nube, que evalúa a los proveedores conforme a 48 criterios que abarcan aspectos jurídicos, datos e IA, operaciones y cadena de suministro.

Charrouf intervendrá en representación de un sector en el que la soberanía constituye ya un requisito operativo. Las industrias aeroespacial, defensa y fabricación manejan algunos de los datos más sensibles de la economía europea: la composición de sus sistemas, la identidad de los proveedores de cada componente, los plazos de entrega de los programas y la información técnica que sustenta todo ello; gran parte de estos datos están sujetos a controles de exportación. Pelico ofrece opciones de despliegue soberano y está integrando su plataforma en S3NS, en Francia; esta solución garantiza que los datos permanezcan bajo jurisdicción francesa y cumple con los requisitos de la certificación SecNumCloud.

"Los fabricantes del sector aeroespacial y de defensa no pueden elegir entre control y velocidad", afirmó Hamza Charrouf, director de atención al cliente de Pelico. "Sus datos deben permanecer bajo la jurisdicción adecuada, y la presión por cumplir con los plazos supera la capacidad de los sistemas anteriores a la era de la IA. El desafío para el sector consiste en cómo integrar la IA en las operaciones actuales, manteniendo un control claro sobre dónde residen los datos y quién tiene acceso a ellos".

De 14:15 a 15:00 CET, Charrouf participará junto con Hélène Bringer, presidenta de S3NS y vicepresidenta en Thales (empresa que utiliza Pelico en sus operaciones a gran escala), y Gertjan Dewaele, vicepresidente de Producto y Tecnología en Worldline, en una mesa redonda con analistas y periodistas invitados, centrada en la tecnología de nube soberana y la plataforma S3NS.

"Los fabricantes no deberían tener que quedarse al margen de la IA mientras esperan opciones soberanas", afirmó Bringer. "La incorporación de Pelico a PREMI3NS, la nube de confianza de S3NS, demuestra lo que un entorno con altas garantías para la protección de datos sensibles puede aportar a los sectores críticos".

Más información sobre la cumbre, disponible en https://cloud.google.com/events/sovereign-ai-summit-26.

ACERCA DE PELICO

Pelico es la plataforma de orquestación impulsada por IA para fabricantes de productos discretos que gestionan cadenas de suministro complejas, listas de materiales multinivel y redes de múltiples plantas. Pelico cierra la brecha entre lo planificado y lo que sucede en la planta de producción, conectando los equipos de planificación, producción y cadena de suministro en torno a una única realidad operativa. Los fabricantes de equipos originales y las operaciones de posventa en los sectores aeroespacial, de defensa, de infraestructura energética y de equipos industriales utilizan Pelico para reducir la escasez, garantizar las entregas a tiempo y acelerar los tiempos de respuesta. Pelico opera en más de 25 países. Obtenga más información en pelico.ai.

Contacto para medios: Antoine Deroche, media@pelico.ai

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/pelico-participa-en-la-sovereign-ai-summit-de-google-cloud-302942560.html