La película española 'The Great Reset', primera película producida con IA calificada a unos Premios Oscar

“The Great Reset” del cineasta Daniel H. Torrado - Virtual World Pictures

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La película del cineasta español Daniel H. Torrado, 'The Great Reset', ha marcado un nuevo hito al convertirse en la primera película producida con inteligencia artificial con supervisión humana calificada a los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha publicado la lista de películas calificadas para optar a los popularmente conocidos como Premios Oscar. En esa lista figura el thriller de ciencia ficción The Great Reset, largometraje dirigido por el cineasta español Daniel H. Torrado.



La película fue producida mediante un pipeline íntegramente compuesto por herramientas de inteligencia artificial generativa dentro de un esquema de supervisión creativa humana (human-in-the-loop).



Torrado, director del largometraje, ha dicho "este reconocimiento oficial por parte de la Academia demuestra que la industria está lista para aceptar nuevas herramientas si la visión artística es sólida. En The Great Reset la tecnología ejecuta, pero la emoción, el ritmo y la narrativa son 100% humanos".



Producción Human-in-the-Loop

El creador define el enfoque como human-in-the-loop: la dirección, el guion, el montaje y las decisiones artísticas permanecen en manos humanas, mientras que la IA se integra como herramienta de ejecución dentro del flujo de trabajo.



Según Torrado "la IA hay que concebirla como un colaborador que automatiza tareas técnicas y repetitivas, permitiendo al cineasta concentrarse en la dirección artística y la narrativa. El director sigue siendo quien guía cada decisión creativa; la tecnología es, simplemente, una herramienta que potencia y amplifica las capacidades del creador. Así, se preserva la esencia emocional y humana del cine, ya que la IA actúa bajo la dirección y supervisión de quienes tienen la visión artística".



Impacto en la industria

A lo largo de 2025, unas primeras versiones de The Great Reset se presentaron en foros profesionales de referencia como el European Film Market de la Berlinale, el Marché du Film del Festival de Cannes y el American Film Market, como proyecto pionero en un modelo de producción basado en flujos de trabajo híbridos.



En noviembre de 2025, la película tuvo su estreno en Hollywood, lo que marcó un importante hito, ya que supuso que, por primera vez en la historia del cine, una película creada íntegramente con herramientas de inteligencia artificial bajo supervisión y dirección humana se estrenase en salas comerciales de Hollywood. El acontecimiento planteó un cambio significativo en los procesos de producción cinematográfica y supuso un revulsivo un debate global sobre el papel de la IA en la creación audiovisual contemporánea.



Habiendo cumplido su recorrido de exhibición comercial y acreditando los estándares técnicos requeridos para su consideración en el proceso de elegibilidad la película ha sido calificada a los premios Oscar 2026 de la Academia de Hollywood.



En paralelo, las productoras de la película, Virtual World Pictures y Canary Film Factory, han confirmado el cierre de acuerdos de distribución internacional para su estreno en múltiples territorios a lo largo de 2026.



Enlace al tráiler: https://vimeo.com/1130256728



Daniel H. Torrado es un cineasta con más de una década de experiencia, numerosos premios internacionales y un perfil multidisciplinar que abarca dirección, producción, fotografía y postproducción. Su capacidad para integrar tecnología, emoción y narrativa en proyectos de distinta escala le consolidándose como una de las voces emergentes más versátiles y creativas del panorama audiovisual español.

Contacto

Emisor: Virtual World Pictures

Nombre contacto: Jose Delgado

Descripción contacto: Virtual World Pictures / Canary Film Factory

Teléfono de contacto: +34 604964472



