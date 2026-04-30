Películas sobre residuos textiles y economía circular como parte de la serie "Fashion Redressed"

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos cortometrajes destacan la tecnología de regeneración de poliéster de Reju y su colaboración con Goodwill Industries como parte de una serie de contenido de marca

PARÍS, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Reju, líder en la regeneración de textiles, aparece en Fashion Redressed, una serie de contenido de marca presentada por Global Fashion Agenda y producida para GFA por BBC StoryWorks Commercial Productions, que muestra innovaciones más sostenibles a una audiencia global. La serie se estrenó mundialmente el 30 de abril en un micrositio de BBC.com.

Reju fue seleccionada para formar parte de la serie y aparece en dos cortometrajes que exploran el trabajo de la empresa para abordar uno de los desafíos más acuciantes de la moda: los residuos textiles. Los vídeos destacan tanto la magnitud del problema como las soluciones colaborativas necesarias para construir un sistema textil más circular.

Los residuos textiles son uno de los desafíos más urgentes de la industria de la moda, y su solución requiere innovación, infraestructura y colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, explicó Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. Nos enorgullece formar parte de esta serie y destacar el esfuerzo coordinado en tecnología, infraestructura y alianzas necesario para hacer posible la circularidad.

El primer vídeo examina la magnitud y la complejidad de los residuos textiles, ofreciendo información sobre el poliéster como material y la tecnología que hay detrás del proceso de regeneración patentado de Reju. El segundo se centra en la colaboración, mostrando la alianza entre Reju y Goodwill Industries y destacando la importancia de la sinergia en las fases de recogida, clasificación, preparación y regeneración. El vídeo muestra lo que se necesita para construir un sistema textil circular.

Goodwill lleva mucho tiempo a la vanguardia en la identificación de las vías de reutilización más eficaces para los textiles de segunda mano, afirmó Steve Preston, presidente y consejero delegado de Goodwill Industries International. A medida que la producción textil mundial sigue aumentando, la serie "Fashion Redressed" destaca cómo la tecnología, la infraestructura y la colaboración impulsan la circularidad, creando valor para la comunidad y reduciendo los residuos. La colaboración de Goodwill con Reju, que aparece en uno de los vídeos, refleja nuestro compromiso compartido de desarrollar soluciones prácticas y reales para la recuperación y reutilización de textiles.

La serie refleja el creciente impulso en torno a soluciones escalables y sistémicas para la circularidad textil. Mediante su tecnología de regeneración y sus alianzas con el ecosistema, Reju trabaja para abordar una brecha crucial en la circularidad textil, permitiendo la recogida, clasificación, preparación y regeneración de residuos textiles ricos en poliéster a escala industrial.

"Fashion Redressed" ya está disponible en www.fashionredressed.com .

Acerca de Goodwill Industries International

Goodwill trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas y las familias fortaleciendo las comunidades, creando oportunidades y ayudando a quienes lo necesitan a alcanzar su máximo potencial a través del aprendizaje y el Poder del Trabajo.

Durante casi 125 años, las organizaciones de Goodwill en toda Norteamérica han ayudado a las personas a encontrar trabajo, mantener a sus familias y experimentar la satisfacción que proporciona el trabajo. Existen 150 organizaciones locales de Goodwill que proporcionan asistencia a través de diversos servicios de colocación laboral, programas de formación y otros servicios comunitarios. Miles de personas reciben empleo y otros servicios sociales a través de Goodwill, y en 2024, la organización ayudó a más de 2,1 millones de personas a desarrollar habilidades, acceder a recursos y avanzar en sus carreras.

Goodwill vende artículos donados en más de 3.400 tiendas minoristas y outlets en Estados Unidos y Canadá, así como a través de plataformas en línea. Los ingresos generados financian programas de formación y colocación laboral para ayudar a las personas a encontrar trabajo o avanzar en sus carreras.

Goodwill desempeña un papel fundamental en el impulso de la economía circular y es uno de los mayores promotores de la reutilización en Norteamérica. En 2024, Goodwill contribuyó a mantener en circulación 4.400 millones de libras de productos, extendiendo la vida útil de textiles y otros artículos donados.

Para obtener más información o encontrar una tienda Goodwill cerca de usted, visite goodwill.org . Síganos en Twitter: @GoodwillIntl y en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube: @GoodwillIntl

Acerca de BBC StoryWorks Commercial Productions

BBC StoryWorks es el galardonado estudio de contenido de marca de BBC Studios, la división comercial del Grupo BBC. Basándose en la larga trayectoria de la BBC como narradora de confianza, StoryWorks trabaja con sus clientes para crear historias de gran calidad que emocionan e inspiran a mentes curiosas en diversas plataformas y en todo el mundo. Para obtener más información sobre BBC StoryWorks, visite www.bbc.com/storyworks .

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales textiles que se centra en crear soluciones innovadoras para el reciclaje de textiles de poliéster posconsumo y residuos de PET. Propiedad de Technip Energies y utilizando tecnología desarrollada con la investigación de IBM, Reju tiene como objetivo establecer un sistema textil circular global para abordar el problema del plástico PET presente en los residuos textiles posconsumo. Obtenga más información en www.reju.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969320/REJU_BBC_StoryWorks_Series.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg

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